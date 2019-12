नई दिल्ली. Happy New Year 2020 Messages Wishes: सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं. नया साल आप सभी के जीवन में खुशियां लाएं और आपका समय पहले से बेहतर और खुशहाल हो. अब हमने आपको तो हैप्पी न्यू ईयर विश कर दिया, आप भी झट से इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें और यहां दिख रहे न्यू ईयर 2020 मेसेज, विशेज, फोटो, कोट्स, एचडी फोटो, ग्रीटिंग्स आसानी से डाउनलोड करके या कॉपी करके अपने दोस्तों, करीबियों, रिश्तेदारों और नियर-डियर वन्स को झट से भेज दें.

नये साल का हर किसी के जीवन में खास महत्व होता है और साल के पहले दिन को लोग अच्छी तरह फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं. नया साल करियर, पढ़ाई, व्यापार, रिश्तेदारी समेत जीवन के कई पड़ाव पर सबसे अहम होता है, जब लोग बीते साल में आई परेशानियां भूलकर नए साल को बेहतर बनाने की हरसंभव कोशिश करते हैं. इन कोशिशों की सीढ़ी होती हैं- शुभकामनाएं. आजकल लोग एसएमएस, फेसबुक, वॉट्सएप, हाइक, टिकटॉक, ट्विटर, हेलो समेत दर्जनों ऐप के जरिये अपने दोस्तों, करीबियों, परिजनों को नए साल की मुबारकबाद देते हैं.

लोग सोशल मीडिया पर मेसेज, फोटो, जीआईएफ फाइल, वीडियो के जरिये नए साल की शुभकामनाएं तो देते ही हैं, साथ ही ग्रीटिंग्स भी ऑनलाइन या ऑफलाइन भेजते हैं, जिसमें अच्छी-अच्छी बातें और शुभकामनाएं लिखी होती हैं. इन शुभकामनाओं के जरिये जहां लोग आपसी गिले-शिकवे मिटाते हैं, वहीं आपसी रिश्ते को भी और मजबूत करते हैं. तो आइए, देखिए अच्छे-अच्छे मेसेजेज, कोट्स, फोटो-वीडियो, ग्रीटिंग्स, एसएमएस, एचडी इमेज, पिक्चर समेत हैप्पी न्यू ईयर 2020 विशेज.

यहां देखें Happy New Year 2020 Messages Wishes

-Wishing all my Facebook friends and family a blessed New Year full of peace, laughter, prosperity and health.

-May you always be surrounded by hope and guided by the stars. Have a prosperous New Year!

-It’s not the destination, it’s the journey. May you enjoy each day of your adventure. Happy New Year!

-We may be far apart but you are always in my heart. May you have a healthy and abundant New Year!

-Cheers to a better life and a bright future. Have a prosperous New Year!

-Free yourself from Happiness and frown for the New Year has finally come to town. Have a happy and healthy New Year!

-May all your wishes come true and a very happy New Year to you!

-Roses are red, violets are blue, it’s party time, happy New Year to you! Have a fantastic New Year!

-Have a crazy, rocking, exciting and magical New Year!

