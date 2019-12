नई दिल्ली. Happy New Year 2020 Greetings: नए साल का जश्न पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जाता है. इस साल हम सदी का दूसरा दशक पूरा करते हुए साल 2020 में प्रवेश कर रहे हैं जिस वजह से जश्न और भी ज्यादा खास हो जाता है. नव वर्ष के मौके पर लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं. पहले समय में तो किसी को विश मिलकर या पोस्ट कार्ड और ग्रीटिंग के जरिए किया जाता था लेकिन डिजिटल दौर में परिवार और दोस्तों को मुबारकबाद देना और ज्यादा आसान हो गया. अब एसएमएस के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत सभी सोशल मीडिया माध्यमों का इस्तेमाल नए साल की बधाई देने के लिए किया जाता है.

पूरे विश्व के हर कोने में न्यू ईयर 2020 का जश्न जोरदार तरीकों से मनाया जाता है. जहां बड़े-बड़े होटल और क्लबों में शानदार पार्टियों का आयोजन होता है तो वहीं दूसरी ओर काफी लोग घर और परिवार के साथ केक काटकर नए साल का जश्न भी मनाते हैं. दोनों ही तरीकों में अलग मजा है.

भूल जाओ बीते हुए कल को

दिल में बसा लो आने वाले कल को

मुस्कुराओ चाहे जो भी हो पल

खुशियां लेकर आएगा आने वाला कल

नए साल 2020 की शुभकामनाएं.

कुछ इस साल नए साल 2020 की शुरुआत होगी

चाहत अपनों की सबके साथ होगी

न फिर गम की कोई बात होगी

क्योंकि नए साल में खुशियों की बरसात होगी.

Remember all the good memories you have made and know that your life will be so full of wonders in the coming year. Happy New Year 2020!

I hope your life will be full of surprise and joy in the new year 2020 that’s about to begin. May You be blessed with everything you want in life.

May this new year 2020 bring you much joy and fun. May you find peace, love and success. Sending my heartiest new year wish for you!

