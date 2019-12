नई दिल्ली. Happy New Year 2020 GIF Messages Wishes: नए साल के आगमन की तो आपलोग पूरी तैयारी कर चुके होंगे, ऐसे में आप सभी को बस इंतजार है तो 1 जनवरी 2020 के दिन का, जब रात के ठीक 12 बजे आप सभी अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ ही दोस्तो, करीबियों को फेसबुक, व्हाट्सएप पर हैप्पी न्यू ईयर 2020 एसएमएस, फोटो-वीडियो, जीआईएफ इमेज, ग्रीटिंग्स समेत अन्य तरीकों को नए साल की शुभकामनाएं देने लगेंगे. ऐसे समय हम आपको सबसे ज्यादा मदद करने वाले हैं, क्योंकि इस आर्टिकल में हम आपके लिए लाए हैं Happy New Year 2020 GIF मेसेज, विशेज, कोट्स, ग्रीटिंग्स, एचडी फोटो-वीडियो समेत अन्य कई चीजें, जिसे आप आसानी से कॉपी और डाउनलोड कर सकते हैं और किसी को भी भेज सकते हैं.

नया साल 2020 के मौके पर अपने रिश्तेदारों और करीबियों को शुभकामनाएं भेजने का रिवाज काफी पुराना है और इस रिवाज को निभाने का सबसे बड़ा जरिया बन गया है- सोशल मीडिया. लोग घर बैठे अपने करीबियों को फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर समेत अन्य सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स के जरिये हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं और तरह-तरह के हैप्पी न्यू ईयर फोटो-वीडियो, जिफ इमेज, ग्रीटिंग्स, मेसेज भेजते हैं. इस बार नया साल अपने आप में अनुठा है, क्योंकि सुनने, लिखने और बोलने में यह 20-20 टाइप का फिल देता है.

हैप्पी न्यू ईयर 2020 के मौके पर इनखबर टीम की ओर से आप सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं और कामना है कि आपलोगों का ये साल पिछले साल से और बेहतर हो और आप दिन-रात सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ते जाएं और इसी तरह हम पर अपना प्यार बरसाते रहें और हमारी साइट दिन रात पढ़ते रहें, ताकि हम भी अपनी खुशियों में आपके महत्व को निरंतर याद रखें. तो आप देर मत कीजिए और नीचे दिख रहे हैप्पी न्यू ईयर विशेज, मेसेज, फोटो-वीडियो, जीआईएफ फाइल्स, ग्रीटिंग्स डाउनलोड करें और अपने करीबियों को ऑनलाइन माध्यमों से भेज दें.

यहां देखें Happy New Year 2020 Messages Quotes:

– Have a Happy New Year’s Day

Additionally, have a Great Deal of happy days ahead of this year.

Keep Healthy and blessed!

– My Wishes for You, Great Start for Jan, Love for Feb, Peace for March, No Worries for April,” Fun for May, Joy for June to November, Happiness for December. Take a Fantastic and Lucky Year!

– Leaving items of old behind, may new, adventuresome fulfill your days. Happy New Year!

– I wish for you boundless happiness, intellect, strength, and endurance as you adopt a different year to come.

– Last year was really a roller coaster journey,

Wishing you strength, endurance, courage and happiness throughout the year.

Happy New Year!

– Wishing you all the very best for this New Year, Let all of the issues melt in the fire of candles, And all of the good things come into your life.

– I trust you find true love in the new year, settle down, and get married. Life is too short to spend it.

– Life is an experience wishing you the chance to discover exciting experiences the year through.

– Stay at Good Health and Achieve Greater Heights of Success. Wishing You a Year Ahead! — Happy New Year 2020

– May your heart be full of cheer, your brain is full of pleasure, and your days full of happiness. Wishing you each fantastic and wondrous thing that the year can provide.

– The link you assert with me

Makes me happen

Thank you!

Happy New Year!

Happy New Year 2020 Shayari in Hindi: नए साल 2020 में इन हिंदी शायरियों से अपनों को कहें हैप्पी न्यू ईयर

Forbes India Top 100 Celebrities List: देश के टॉप 100 सेलेब्रिटी में अक्षय कुमार, सलमान खान को पीछे छोड़ विराट कोहली ने नंबर 1 पर बनाई जगह, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण भी लिस्ट में शामिल

Happy New Year 2020 Punjabi Songs: ये गाने बना देंगे आपकी न्यू ईयर पार्टी शानदार, सुने 2020 के मोस्ट पॉपुलर पंजाबी लेटेस्ट सॉन्ग

और पढ़ें