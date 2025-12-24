Home > धर्म > Happy Merry Christmas 2025 Wishes: क्रिसमस के खास मौके पर अपनों को भेजें यह खास शुभ संदेश और दें क्रिसमस की शुभकामनाएं

Happy Merry Christmas 2025 Wishes: क्रिसमस के खास मौके पर अपनों को भेजें यह खास शुभ संदेश और दें क्रिसमस की शुभकामनाएं

Happy Merry Christmas 2025 Wishes: 25 दिसंबर को दुनियाभर में प्रभु यीशू मसीह का जन्मदिन 'क्रिसमस डे' के रूप में मनाया जाएगा. इस खास मौके पर अपनों को सेंड करें यह मैसेज और दें बधाई.

By: Tavishi Kalra | Published: December 24, 2025 10:13:08 AM IST

Happy Merry Christmas 2025 Wishes: क्रिसमस के खास मौके पर अपनों को भेजें यह खास शुभ संदेश और दें क्रिसमस की शुभकामनाएं


Happy Merry Christmas 2025 Wishes: हर साल क्रिसमस का पर्व 25 दिसंबर को मनाया जाता है, इस दिन को बड़े दिन के नाम से जाना जाता है. इस दिन प्रभु यीशू का जन्म हुआ था. इस खास पर्व के मौके पर अपनों को भेजें इस दिन की शुभकामनाएं और इस बधाई और शेयर करें यह खास मैसेज.

1.जिंगल बेल्स की धुन और सांता के तोहफे,
आपके जीवन को रंगीन और खास बना दें।
मेरी क्रिसमस!

2.चमकते तारों की रोशनी आपके सपनों को रोशन करें।
क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं !

3. जिंदगी की हर मुश्किल को सांता का प्यार दूर कर दें।
क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं!

4. क्रिसमस का उमंग और उत्साह,
हमेशा आपके जीवन को,
खुशियों से सराबोर रखे।
क्रिसमस डे की हार्दिक बधाई।

5. इंसानों के दुख हरने को परमपिता परमेश्वर ने
अपने प्रिय पुत्र को धरती पर भेजा था
चरनी में अवतरित हुए थे प्रभु यीशु मसीह
प्रभु यीशू धरती से दुखों का नाश करें
और पापों का अंत करें।
क्रिसमस की आपको शुभकामनाएं।

6. देवदूत बनकर कोई आएगा
सारी आशाएं तुम्हारी पूरी कर जाएगा
क्रिसमस के इस शुभ दिन पर तोहफे खुशियां दे जाएगा।

7.आपके जीवन में हमेशा बहार हो,
मैरी क्रिसमस और नया साल शानदार हो।

मैरी क्रिसमस

8.जो मांगो वो मिल जाए,
कभी न कोई गम सताए।
ईसा मसीह की कृपा बनी रहे,
क्रिसमस पर यही शुभकामनाएं।

मैरी क्रिसमस

9.ईसा मसीह ने सांता के हाथ पैगाम भेजा है,
पांच दिन बाद नई उम्मीदों का साल भेजा है.
नए साल की पोटली में खुशियों का उपहार भेजा है,
मिलकर मनाओ क्रिसमस, ढेर सारा प्यार भेजा है।

मैरी क्रिसमस

10.जीसस का हाथ हो
जीसस का साथ हो
जीसस का निवास हो
आपके जीवन में
प्रकाश ही प्रकाश हो।
Merry Christmas!

 11.मुस्कुराते हंसते केक तुम खाना
जीवन में नई खुशियों को लाना
दुख दर्द अपने भूलकर, सबको गले लगाना
बहुत प्यार से ये क्रिसमस मनाना।
Merry Christmas!

12.सांता क्लॉज ने आपके घर को चुना,
खुशियों का गिफ्ट लेकर आया.
मेरी तरफ से आपको मिले स्नेह और प्यार का तोहफा,
मेरी क्रिसमस!

13. जिंगल बेल्स, जिंगल बेल्स
जिंगल ऑल द वे
व्हॉट फन इट इस टू राइड
इन अ होर्स ओपन स्लेज।
मेरी क्रिसमस!

14. क्रिसमस का ये प्यारा त्योहार
जीवन में लाएं खुशियां अपार
सांता क्लॉज आए आपके द्वार
शुभकामना हमारी करें स्वीकार।
मेरी क्रिसमस!

15. आया है क्रिसमस का त्योहार,
चलो मनाएं जमकर इस बार,
देते हैं आपको ढेर सारी बधाई,
खत्म करो आज सारी लड़ाई।
मेरी क्रिसमस!

Happy Merry Christmas 2025 Wishes: क्रिसमस के खास मौके पर अपनों को भेजें यह खास शुभ संदेश और दें क्रिसमस की शुभकामनाएं

