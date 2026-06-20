Happy Father’s Day: चट्टान की तरह खड़े रहकर… अपने सुपरहीरो पापा को भेजिए ये प्यार भरे मैसेज, दिन बन जाएगा खास

Happy Father’s Day 2026: हर साल जून का तीसरा रविवार एक खास एहसास लेकर आता है. ये दिन होता है उन लोगों के नाम, जिन्हें हम अपनी जिंदगी का असली हीरो मानते हैं… हमारे पापा. इस साल फादर्स डे 21 मई को उसी प्यार और सम्मान के साथ मनाया जाएगा. ये सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि उन तमाम त्याग, मेहनत और बिना शर्त प्यार को सलाम करने का मौका है, जो एक पिता अपने बच्चों के लिए करता है. दरअसल, पापा वो होते हैं, जो अपनी ख्वाहिशें पीछे रखकर हमारे सपनों को पूरा करते हैं. कभी सख्त बनकर हमें सही रास्ता दिखाते हैं, तो कभी दोस्त बनकर हर मुश्किल आसान कर देते हैं.
ऐसे में अगर आप भी इस फादर्स डे पर अपने पापा को दिल से कुछ खास कहना चाहते हैं, तो शब्दों में थोड़ा प्यार घोल दीजिए. एक छोटा सा मैसेज भी उनके चेहरे पर बड़ी मुस्कान ला सकता है. आप चाहें तो इन खूबसूरत संदेशों को अपने WhatsApp स्टेटस, Facebook पोस्ट या Instagram स्टोरी में भी लगा सकते हैं और दुनिया को बता सकते हैं कि आपके पापा आपके लिए कितने खास हैं. तो देर किस बात की… इस फादर्स डे, अपने सुपरहीरो को एक प्यारा सा मैसेज जरूर भेजें-
अपने सुपरहीरो पिता को भेजें ये प्यार भरे मैसेज
- चट्टान की तरह खड़े रहकर हर मुसीबत से बचाते हैं, वो पापा ही हैं जो बिना कहे सब समझ जाते हैं.– हैप्पी फादर्स डे
- जेब खाली हो फिर भी कभी मना करते नहीं देखा, मैंने पापा से अमीर इंसान दुनिया में नहीं देखा. –हैप्पी फादर्स डे
- मेरी दुनिया, मेरा जहान हैं आप, मेरे लिए तो भगवान हैं आप. –हैप्पी फादर्स डे!
- हर बेटी/बेटे का पहला हीरो और जिंदगी भर का रोल मॉडल… हैप्पी फादर्स डे पापा!
- मेरी पहचान हैं आप, मेरी हर खुशी की जान हैं आप. थैंक यू पापा, मुझे एक बेहतर इंसान बनाने के लिए. –हैप्पी फादर्स डे
- अपने दुखों को छुपाकर हमें हर सुख दिया, दुनिया के सबसे प्यारे पापा को फादर्स डे की शुभकामनाएं.
- उंगली पकड़कर चलना सिखाया हमको, अपनी गोद में बिठाकर दुनिया दिखाई हमको. –हैप्पी फादर्स डे
- खुशियों से भरा हर पल होता है, जब मेरे पापा का हाथ मेरे सर पर होता है. –हैप्पी फादर्स डे
- खुद तकलीफ में रहकर भी जो बच्चों को हंसाता है, भगवान का साया क्या होता है, ये एक पिता ही सिखाता है. –हैप्पी फादर्स डे
- आपकी हर डांट में मेरा भला छिपा होता है, पापा आपके जैसा दिल इस दुनिया में और किसका होता है. –हैप्पी फादर्स डे
- वो छुपा लेते हैं हर दर्द अपने मुस्कुराते चेहरे के पीछे, मैंने खुद से पहले हमेशा पापा को हमारे लिए जीते देखा है. –हैप्पी फादर्स डे
- ख्वाहिशें तो मेरी थीं, पर उन्हें पूरा करने के लिए रात-दिन सिर्फ मेरे पापा जागते थे. –हैप्पी फादर्स डे!
- नसीब वाले हैं वो जिनके सर पर पिता का हाथ होता है, हर जिद पूरी होती है जब पापा का साथ होता है. –हैप्पी फादर्स डे
- दुनिया के लिए आप सिर्फ एक इंसान हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए आप मेरी पूरी दुनिया हैं. –आई लव यू पापा!
- पिता एक ऐसी ढाल है जो बच्चों पर कभी कोई आंच नहीं आने देती. –हैप्पी फादर्स डे पापा!
- किस्मत वाले होते हैं वो, जिन्हें पापा का बेइंतहा प्यार और दुलार मिलता है. –फादर्स डे की बधाई!