सोते समय बाल खुला रखना या बांधना? जानिए कौन सा है आपके लिए बेस्ट

हम में से बहुत से लोग हर रात सोते समय यह तय करने में उलझते है कि बाल बांधकर सोना चाहिए या खुला छोड़ देना चाहिए. यह एक छोटी-सी आदत लग सकती है,लेकिन इसका प्रभाव आपके बालों की सेहत पर काफी बड़ा हो सकता है.तो आइए जानते है कि दोनों के फायदे और नुकसान क्या हैं और आपकी बालों की हेल्थ के लिए कौन सा सही है.

बाल बांधकर सोने के फायदे और नुकसान

बाल बांधकर सोने की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि इससे बाल उलझते नहीं और टकराकर टूटते नहीं. यदी आपके बाल लंबे है या आप उन्हें स्टाइल करते है, तो रातभर खुला छोड़ देने से बालों में उलझन आ सकती है. इसके अलावा,सोते समय बाल बांधना आपके तकिए पर बाल गिरने और फ्रिज बनने से भी रोकता है.लेकिन हर तरह का बांधना बालों के लिए अच्छा नहीं होता. कड़ी इलास्टिक या टाइट बन बालों को खींचता है,जिससे टूटने और झड़ने की संभावना बढ़ सकती है.इससे सिल पर तनाव भी पड़ता है,जिससे कभी-कभी सिरदर्द या बालों की कमजोर जड़ो जैसी समस्याएं हो सकती है.लेकिन फिर भी आप बाल बांधकर सोना चाहते हैं, तो हमेशा सॉफ्ट स्क्रंची या सिल्की रिबन का इस्तेमाल करें और बालों को बहुत टाइट न बांधें,

बाल खुला छोड़ने के फायदे और नुकसान

बाल खुला छोड़ना प्राकृतिक रूप से बालों के लिए सबसे आरामदायक विकल्प माना जाता है.इससे बालों को कोई खिचांव नहीं लगता और सिर की त्वचा भी खराब नहीं होती है और बाल टूटने की संभावना भी घटती है. हालांकि, खुले बाल सोते समय उलझ सकते है. लंबे बाल टकराकर टूट सकते हैं या सिर से होकर चेहरे पर गिरकर स्किन पर तेल या घर्षण छोड़ सकते हैं. इसलिए बाल खुला रखने का सही तरीका यह है कि आप बल्का आप हल्का ब्रेड या ढीला पिगटेल बना लें. इससे बाल उलझेंगे नहीं, लेकिन खिंचाव भी नहीं आएगा. याद रखें, छोटी-सी आदत भी आपके बालों की हेल्थ पर बड़ा असर डाल सकती है. आज रात से ही अपने बालों के लिए सही विकल्प अपनाएं और देखें कि यह साधारण बदलाव कितनी सुंदरता और ताकत आपके बालों में ला सकता है.