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आपकी एक आदत बन सकती है बालों की दुश्मन, नीता अंबानी से दीपिका पादुकोण तक, इन सितारों के हेयर स्टाइलिस्ट ने दी सलाह

Causes of hair fall: आजकल प्रदूषण, तनाव, खराब खानपान और बिगड़ी लाइफस्टाइल के कारण बालों का झड़ना एक आम समस्या बन गया है. कई लोग हेयर फॉल रोकने के लिए महंगे प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं, लेकिन बाल धोते समय की एक सामान्य गलती उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है.

By: Ranjana Sharma | Published: June 14, 2026 12:50:26 PM IST

महंगे शैंपू भी नहीं रोक पाएंगे हेयर फॉल
महंगे शैंपू भी नहीं रोक पाएंगे हेयर फॉल


Causes of hair fall: बालों का झड़ना आज के समय में सबसे आम ब्यूटी और हेल्थ समस्याओं में से एक बन चुका है. प्रदूषण, तनाव, खराब डाइट और बदलती लाइफस्टाइल का असर सबसे पहले बालों और त्वचा पर दिखाई देता है. यही वजह है कि लोग हेयर फॉल रोकने के लिए महंगे शैंपू, सीरम और ट्रीटमेंट्स पर हजारों रुपये खर्च कर देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाल धोते समय की एक छोटी-सी गलती आपके बालों को लगातार नुकसान पहुंचा सकती है? हाल ही में मशहूर अभिनेत्री सोहा अली खान के पॉडकास्ट में शामिल हुए सेलिब्रिटी हेयर एक्सपर्ट और स्टाइलिस्ट यियानी त्सापाटोरी ने इस बारे में अहम जानकारी साझा की.

नीता अंबानी के हेयर स्टाइलिस्ट ने दी सलाह

यियानी त्सापाटोरी हेयर इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम हैं. वे नीता अंबानी, ईशा अंबानी और बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण जैसी कई चर्चित हस्तियों के बालों की स्टाइलिंग कर चुके हैं. पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने बताया कि बालों की चमक, मजबूती और नमी बनाए रखने के लिए सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट्स ही नहीं, बल्कि सही तरीके से बाल धोना भी बेहद जरूरी है.

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बहुत गर्म पानी से बाल धोना पड़ सकता है भारी

हेयर एक्सपर्ट के अनुसार, अगर आप बालों को धोते समय बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं तो यह आदत लंबे समय में बालों को नुकसान पहुंचा सकती है. उन्होंने सलाह दी कि शैंपू और कंडीशनर के बाद बालों को ठंडे या हल्के ठंडे पानी से रिंस करना चाहिए. इससे बालों की प्राकृतिक नमी बनी रहती है और उनमें नेचुरल शाइन भी दिखाई देती है. विशेषज्ञों के मुताबिक बालों की सबसे बाहरी परत को क्यूटिकल कहा जाता है. यही परत बालों को सुरक्षित रखने का काम करती है. जब बार-बार गर्म पानी से बाल धोए जाते हैं, तो क्यूटिकल्स खुलने लगते हैं. इससे बालों के अंदर मौजूद नमी तेजी से बाहर निकल जाती है और बाल सूखे, बेजान तथा फ्रिजी नजर आने लगते हैं.

कमजोर हो सकता है बालों का केराटिन

गर्म पानी सिर्फ नमी ही नहीं छीनता बल्कि बालों में मौजूद केराटिन प्रोटीन को भी प्रभावित कर सकता है. केराटिन बालों को मजबूत और लचीला बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है. जब यह कमजोर पड़ने लगता है तो बाल टूटने लगते हैं, दोमुंहे हो सकते हैं और उनकी मजबूती कम हो जाती है. अगर आपके बाल बार-बार उलझते हैं या टूटते हैं तो इसके पीछे गर्म पानी भी एक वजह हो सकता है.

सिर्फ बाल नहीं, स्कैल्प की सफाई भी है जरूरी

यियानी का कहना है कि बाल धोने का उद्देश्य केवल बालों को साफ करना नहीं होना चाहिए, बल्कि स्कैल्प की गहराई से सफाई भी उतनी ही महत्वपूर्ण है. शैंपू लगाते समय उंगलियों के पोरों से हल्के हाथों से स्कैल्प की मसाज करनी चाहिए. इससे गंदगी, अतिरिक्त तेल और डेड स्किन हटाने में मदद मिलती है. हेयर एक्सपर्ट ने बताया कि सिर के पीछे गर्दन के पास का हिस्सा अक्सर सफाई के दौरान छूट जाता है. इस हिस्से में भी पसीना और गंदगी जमा होती रहती है. अगर इसे सही तरह से साफ न किया जाए तो स्कैल्प संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं. इसलिए बाल धोते समय इस हिस्से पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए.

हार्ड वॉटर भी बिगाड़ सकता है बालों की सेहत

कई शहरों में हार्ड वॉटर यानी अधिक मिनरल युक्त पानी की समस्या होती है. ऐसे पानी से बाल धोने पर बालों की सतह पर मिनरल्स की परत जम सकती है, जिससे वे रूखे और बेजान दिखने लगते हैं. विशेषज्ञों का सुझाव है कि यदि आपके क्षेत्र में हार्ड वॉटर की समस्या है तो आखिरी रिंस के लिए फिल्टर किए गए या साफ पानी का इस्तेमाल करना बेहतर विकल्प हो सकता है. बालों की देखभाल केवल महंगे प्रोडक्ट्स से नहीं होती, बल्कि सही हेयर वॉश रूटीन भी उतना ही महत्वपूर्ण है. बहुत गर्म पानी से बचना, स्कैल्प की नियमित सफाई करना, हल्के हाथों से मसाज करना और जरूरत पड़ने पर फिल्टर पानी का उपयोग करना बालों की सेहत को बेहतर बना सकता है.

Tags: causes of hair fallHair Fall
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