Hair Care Tips: महंगी डाई छोड़िए, रसोई की इन चीजों से तैयार करें नेचुरल हेयर कलर

Hair Care Tips: आजकल सफेद बाल सिर्फ बढ़ती उम्र की निशानी नहीं रह गए हैं. तनाव, खराब खानपान, प्रदूषण और बदलती जीवनशैली के कारण कम उम्र में भी बाल सफेद होने लगे हैं. यही वजह है कि लोग बालों को काला दिखाने के लिए तरह-तरह के उपाय अपनाते हैं.

View this post on Instagram A post shared by 𝑩𝒆𝒂𝒖𝒕𝒊𝒇𝒖𝒍 𝒀𝒐𝒖 𝑻𝒊𝒑𝒔 (@beautifulyoutips) क्यों खास है कॉफी और कलौंजी का यह मिश्रण? कॉफी का उपयोग लंबे समय से बालों की चमक बढ़ाने और उन्हें हल्का गहरा रंग देने के लिए किया जाता रहा है. वहीं कलौंजी को बालों की देखभाल के लिए पारंपरिक रूप से फायदेमंद माना जाता है. एलोवेरा जेल बालों को नमी देने और स्कैल्प को शांत रखने में मदद कर सकता है. इन तीनों चीजों को मिलाकर तैयार किया गया मिश्रण बालों पर एक प्राकृतिक कोटिंग की तरह काम करता है और उन्हें गहरा लुक देने में मदद कर सकता है. नेचुरल हेयर कलर बनाने के लिए क्या चाहिए? 3 से 4 चम्मच कलौंजी (ब्लैक सीड्स)

1 चम्मच कॉफी पाउडर

1 कप साफ पानी

2 से 3 चम्मच एलोवेरा जेल

ये सभी चीजें आसानी से घर में उपलब्ध हो सकती हैं और इन्हें तैयार करने में ज्यादा समय भी नहीं लगता. ऐसे तैयार करें प्राकृतिक हेयर कलर बालों में कैसे करें इस्तेमाल? इस प्राकृतिक हेयर कलर को लगाने से पहले बालों का साफ होना जरूरी है. इसे सप्ताह में दो बार इस्तेमाल किया जा सकता है. क्या मिल सकते हैं फायदे? घरेलू नुस्खों के समर्थकों के अनुसार यह मिश्रण—

बालों को गहरा रंग देने में मदद कर सकता है.

बालों की चमक बढ़ा सकता है.

स्कैल्प को पोषण देने में सहायक हो सकता है.

बालों को मुलायम और स्वस्थ दिखाने में मदद कर सकता है.

नियमित देखभाल के साथ बालों की ओवरऑल हेल्थ बेहतर बनाने में योगदान दे सकता है. हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि प्राकृतिक उपायों का असर व्यक्ति विशेष पर अलग-अलग हो सकता है और इनके परिणाम तुरंत या स्थायी रूप से मिलें, इसकी कोई वैज्ञानिक गारंटी नहीं होती. केमिकल डाई का विकल्प तलाश रहे हैं तो आजमा सकते हैं यह तरीका जो लोग बार-बार हेयर डाई में मौजूद केमिकल्स के इस्तेमाल से बचना चाहते हैं, उनके लिए कॉफी, कलौंजी और एलोवेरा का यह मिश्रण एक प्राकृतिक विकल्प हो सकता है. हालांकि यदि आपको किसी सामग्री से एलर्जी है या स्कैल्प से जुड़ी कोई समस्या है, तो इस्तेमाल से पहले पैच टेस्ट करना बेहतर रहेगा. इसके बाद माइल्ड शैंपू से बाल धो लें. बालों को पूरी तरह कवर करने के बाद इसे लगभग 30 मिनट तक लगा रहने दें. साफ बालों की जड़ों और लंबाई पर इसे अच्छी तरह लगाएं. यदि बालों में तेल, धूल या गंदगी होगी तो मिश्रण ठीक से असर नहीं कर पाएगा. सबसे पहले गैस पर एक पैन रखें. अब उसमें कलौंजी के बीज डालें और साथ में कॉफी पाउडर और एक कप पानी मिला दें. इस मिश्रण को करीब 2 से 3 मिनट तक पकाएं ताकि इसके तत्व पानी में अच्छी तरह मिल जाएं. इसके बाद मिश्रण को छान लें और पानी को अलग निकालकर रख लें. अब एक बर्तन में एलोवेरा जेल लें और उसमें तैयार किया गया पानी मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करें. कुछ ही देर में एक गहरे रंग का लिक्विड तैयार हो जाएगा, जिसे बालों पर लगाया जा सकता है.

बाजार में मिलने वाले अधिकांश हेयर कलर और डाई में कई तरह के केमिकल्स मौजूद होते हैं, जो लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर बालों की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं. वहीं मेहंदी बालों को लाल या नारंगी रंगत दे सकती है, जो हर किसी की पसंद नहीं होती. ऐसे में कई लोग प्राकृतिक और घरेलू विकल्प तलाशते हैं. कॉफी, कलौंजी और एलोवेरा जेल से तैयार होने वाला यह घरेलू हेयर कलर इन्हीं विकल्पों में से एक माना जाता है.