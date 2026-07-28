Guru Purnima Wishes 2026: गुरु पूर्णिमा पर भेजें ये दिल छू लेने खूबसूरत मैसेज और कोट्स,गुरुवर को खास अंदाज मे करें विश

Guru Purnima Wishes 2026 in Hindi: गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि अपने गुरु, शिक्षक और जीवन में सही राह दिखाने वाले हर व्यक्ति के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है. इस दिन लोग अपने गुरुजनों को शुभकामना संदेश, प्रेरणादायक कोट्स, शायरी और आशीर्वाद से भरे शब्द भेजकर उनका आभार जताते हैं. अगर आप भी इस खास मौके पर अपने गुरु को कुछ अलग भेजना चाहते हैं, तो यहां आपके लिए बेहतरीन शुभकामना संदेश दिए गए हैं.

इस साल गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई 2026 को मनाई जा रही है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इसी दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था. यही कारण है कि इस पर्व को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है. यह दिन गुरु-शिष्य परंपरा, ज्ञान और संस्कारों के सम्मान का प्रतीक माना जाता है.

गुरु पूर्णिमा पर भेजें ये खास शुभकामना संदेश

1- गुरु ने अंधेरों से निकालकर,

ज्ञान का दीप जलाया है.

जीवन को नई दिशा देकर,

हर सपना सच बनाना सिखाया है.

गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं.

2-दीपक बनकर राह दिखाते हैं,

हर मुश्किल में साथ निभाते हैं.

ऐसे गुरु को मेरा शत-शत प्रणाम,

जो जीवन को सफल बनाते हैं.

गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं.

3-गुरु का सम्मान सबसे बड़ा धन,

उनका आशीर्वाद सबसे बड़ी पूंजी.

ज्ञान की रोशनी जीवनभर बनी रहे,

यही है सच्ची समृद्धि.

गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं.

4-गुरु से मिला ज्ञान का उजियारा,

जीवन का हर पल हुआ प्यारा.

चरणों में उनके शीश झुकाकर,

करते हैं बार-बार नमन हमारा.

हैप्पी गुरु पूर्णिमा 2026.

5-जिसने हमें चलना सिखाया,

सपनों को सच करना सिखाया.

ऐसे गुरु के चरणों में

सदा हमारा शीश झुक जाए.

गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं.

6-हर सफलता के पीछे

गुरु का आशीर्वाद छिपा होता है.

जो गुरु का सम्मान करता है,

उसका जीवन हमेशा रोशन होता है.

7-गुरु ज्ञान का सागर हैं,

जीवन का सबसे बड़ा आधार हैं.

उनके बिना अधूरी हर मंजिल,