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Guru Purnima 2026 Hindi Speech:  गुरु पूर्णिमा पर स्कूल और कॉलेज के लिए सबसे दमदार भाषण,जिसे सुनकर हर कोई करेगा तारीफ

Guru Purnima Speech 2026: गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि गुरु और शिष्य के अटूट रिश्ते का उत्सव है. इस दिन लोग अपने जीवन में सही राह दिखाने वाले गुरुजनों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करते हैं. अगर स्कूल, कॉलेज या किसी कार्यक्रम में आपको भाषण देना है, तो यहां दिया गया भाषण आपके लिए उपयोगी हो सकता है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 28, 2026 6:56:38 PM IST

Guru Purnima 2026 Hindi Speech:  गुरु पूर्णिमा पर स्कूल और कॉलेज के लिए सबसे दमदार भाषण,जिसे सुनकर हर कोई करेगा तारीफ


Guru Purnima Speech 2026: गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि गुरु और शिष्य के अटूट रिश्ते का उत्सव है. इस दिन लोग अपने जीवन में सही राह दिखाने वाले गुरुजनों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करते हैं. अगर स्कूल, कॉलेज या किसी कार्यक्रम में आपको भाषण देना है, तो यहां दिया गया भाषण आपके लिए उपयोगी हो सकता है.

गुरु पूर्णिमा 2026 पर विद्यार्थियों के लिए भाषण

आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सम्मानित गुरुजन, अभिभावकगण और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम.
आज हम सभी गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं. यह दिन केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि उन सभी गुरुओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर है, जिन्होंने हमें जीवन में आगे बढ़ने की सही दिशा दिखाई.भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सबसे ऊंचा माना गया है. गुरु ही हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान का प्रकाश देते हैं. यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है “गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः,गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः.”संत कबीरदास जी ने भी गुरु की महिमा बताते हुए कहा है “गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागूं पाय,बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताय.” इस दोहे का अर्थ है कि यदि गुरु और भगवान दोनों सामने हों, तो सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं.प्रिय साथियों, आज के समय में गुरु केवल स्कूल के शिक्षक ही नहीं हैं. 
 
हमारे माता-पिता, बड़े-बुजुर्ग, जीवन में सही सलाह देने वाले लोग और हर वह व्यक्ति गुरु है, जिससे हमें कुछ नया सीखने को मिलता है.आज के इस शुभ अवसर पर मैं अपने सभी शिक्षकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं. उन्होंने हमें केवल किताबों का ज्ञान नहीं दिया, बल्कि अनुशासन, संस्कार, आत्मविश्वास और बेहतर इंसान बनने की सीख भी दी.आइए, आज हम सभी यह संकल्प लें कि अपने गुरुजनों का हमेशा सम्मान करेंगे, उनकी सीख को जीवन में अपनाएंगे और एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे.
आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं.
 
धन्यवाद.

Tags: Guru Purnima 2026Guru Purnima SpeechGuru Purnima Speech in Hindi
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