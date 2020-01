नई दिल्ली. Guru Gobind Singh Ji Gurpurab 2020 wishes: आज सिख धर्म के लोगों के लिए बहुत बड़ा और खास दिन गुरुपुरब 2020 है. आज ही के दिन वर्ष 1666 में पटना में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था. गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें धर्मगुरु थे. आज सिखों के 10वें धर्मगुरु गुरु गोविंद सिंह जी की 354वीं जयंती के अवसर पर आप अपने दोस्तों, करीबियों को फेसबुक, वॉट्सएप समेत अन्य सोशल मीडिया साइट्स पर ये गुरु पर्व मैसेज, कोट्स, विशेज, गुरु गोविंद सिंह जी के एचडी फोटो-वीडियो और ग्रीटिंग्स भेज हैप्पी गुरु पुरब कह सकते हैं और शुभकामनाएं दे सकते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देशभर के गणमान्यों ने सिख धर्म के करोड़ों लोगों को गुरुपुरब 2020 की शुभकामनाएं दी है और सुख, शांति की कामना की है.

गुरु गोविंद सिंह जी की 354वीं जयंती के दिन आज गुरुपुरब 2020 के मौके पर देशभर के गुरुद्वारे में सिख धर्म के लोगों के साथ ही सिख धर्म में विश्वास करने वाले लाखों-करोड़ों लोगों का जमावड़ा लगा है. लोग सरोवर में डुबकियां लगा रहे हैं और अपने धर्मगुरु को याद कर रहे हैं. अमृतसर स्थित गोल्डन टेंपल में सुबह से ही हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है. गुरु गोविंद सिंह जयंती देशभर में लोग काफी धूमधाम से मना रहे हैं.

गुरुपुरब 2020 का सिख धर्म के लोगों में खास महत्व है. लोग गुरुपुरब यानी गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के दिन गरीबों को खाना खिलाते हैं और बेसहारों की सेवा करते हैं. देशभर के हजारों गुरुद्वारों में लंगर की व्यवस्था की गई हैं जहां गरीब, बेसहारों के साथ ही श्रद्धालुगण भी चाव से प्रसाद खा रहे हैं और एक-दूसरे को गुरु गोविंद सिंह जी जयंती यानी गुरुपुरब की शुभकामनाएं दे रहे हैं.

PM Modi extends greetings on Guru Gobind Singh's 'Prakash Parv' Read @ANI Story | https://t.co/5G0nRBYNJ2 pic.twitter.com/9IH6IMPYFr — ANI Digital (@ani_digital) January 2, 2020

यहां पढ़ें गुरु गोविंद सिंह जी के फेमस कोट्स:

– He alone is a man who keeps his word, Not that he has one thing in the heart, and another on the tongue.

– Do as much possible to serve and aid foreigners, those in need, or in trouble.

– God is one, but he has innumerable forms. He is the creator of all and He himself takes the human form.

– The lord can never be established nor created; the formless one is limitlessly complete in Himself. Death would not be called bad, O people, if one knew how to truly die.

– Donate a tenth of your earnings.

– Dwell in peace in the home of your own being, and the Messenger of Death will not be able to touch you.

Patna: Bihar Chief Minister Nitish Kumar offers prayers at Patna Sahib Gurudwara, on birth anniversary of Guru Gobind Singh. pic.twitter.com/WScfW2mYJW — ANI (@ANI) January 2, 2020

