Home > लाइफस्टाइल > छोटे से होते हैं अमरूद के पत्ते, लेकिन असर बड़ा- आयुर्वेद बताते है इसे सेहत और खूबसूरती का राज !

छोटे से होते हैं अमरूद के पत्ते, लेकिन असर बड़ा- आयुर्वेद बताते है इसे सेहत और खूबसूरती का राज !

अमरूद के पत्तों में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल्स हमारे शरीर को हेल्दी रखते हैं, खास तौर पर अगर आप अमरूद के पत्तों की चाय पीते हैं तो ये  डाइजेशन से लेकर इम्यूनिटी और स्किन तक को फायदा पहुंचाते है।

Published By: Anuradha Kashyap
Published: August 20, 2025 22:50:25 IST

guava leaf tea
guava leaf tea

Guava Leaf Benefits: लोग अपने हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए अक्सर महंगे प्रोडक्ट्स और दवाइयों का सहारा लेते हैं लेकिन वह भूल जाते हैं कि हर चीज का इलाज हमारे खाने में ही छुपा हुआ है और खाना इसका असली खजाना होता है। हमारे घर में ही हेल्दी लाइफस्टाइल छुपा हुआ होता है ऐसे में ही एक कमाल का नेचुरल खजाना है अमरूद के पत्ते। यह देखने में काफी ज्यादा सिंपल लगते हैं लेकिन यह हमारी सुंदरता को बेहतर बनाने के लिए एक नेचुरल तरीका है। अमरूद के पत्तों में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल्स हमारे शरीर को हेल्दी रखते हैं, खास तौर पर अगर आप अमरूद के पत्तों की चाय पीते हैं तो ये डाइजेशन से लेकर इम्यूनिटी और स्किन तक को फायदा पहुंचाते है। 

घर पर इस आसान तरीके से बनाएं अमरूद के पत्तों की चाय

अमरूद के पत्तों की चाय बनाना बहुत ही आसान होता है और इसको बनाने में आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। आपको सबसे पहले चार-पांच ताजा पत्ते तोड़ने हैं और उनको अच्छे से धो लेना है और उसके बाद आप गैस पर पानी उबालने रख सकते हैं और उसमें पत्ते डालने होते हैं जिसके बाद आपको उसे धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट तक पकाना होता है और फिर गैस को बंद करके चाय को ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ दे, ताकि उसमें सारे पोषक तत्व अच्छे से निकल आए इसके बाद आप इस चाय को छानकर पी सकते हैं और यह आपको एनर्जी देती है। 

आंखों और इम्यूनिटी के लिए फायदेमंद होते हैं अमरूद के पत्ते

अमरूद के पत्तों में भरपूर मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं जो हमारी आंखों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते है। अगर हम रोजाना अमरूद के पत्तों की चाय पीते हैं तो हमारी नजर भी तेज होती है और आंखों की थकावट भी काफी हद तक दूर हो जाती है इसके अलावा अमरूद के पत्तों में जो एंटीऑक्सीडेंट उपलब्ध होते हैं वो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाते हैं। 

अमरूद के पत्तों का आयुर्वेद में होती है एक खास अहमियत

अमरूद के पत्तों को आयुर्वेद में एक मेडिसिन के रूप में माना जाता है, अमरूद के पत्तों से कफ जैसे सी समस्याएं दूर होती है और यह डायबिटीज के मरीजों के लिए तो एक वरदान की तरह काम करता है क्योंकि यह ब्लड शुगर लेवल को काफी हद तक कंट्रोल करता है।अगर हम अमरुद के पत्तों का काढ़ा पीते हैं या पत्तों को चबाते हैं तो इससे हमारे मसूड़े की सूजन और दांत दर्द और मुंह की बदबू दूर हो जाती हैं।  

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खाली पेट पपीते के बीज को खाने से क्या होता...

August 21, 2025

घर पर तैयार करें diabetes के मरीजों के लिए बिना...

August 21, 2025

एक ऐसा मुसलमान जो भगवान कृष्ण की करता था पूजा

August 21, 2025

मुगल वंश की रानियां जो थी सबसे ज्यादा पढ़ी-लिखी

August 21, 2025

जाने काजल लगाने के फायदे और साथ ही नुकसान

August 21, 2025

जानिए रोजाना पिस्ता खाने के फायदे

August 20, 2025
छोटे से होते हैं अमरूद के पत्ते, लेकिन असर बड़ा- आयुर्वेद बताते है इसे सेहत और खूबसूरती का राज !

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

छोटे से होते हैं अमरूद के पत्ते, लेकिन असर बड़ा- आयुर्वेद बताते है इसे सेहत और खूबसूरती का राज !

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

छोटे से होते हैं अमरूद के पत्ते, लेकिन असर बड़ा- आयुर्वेद बताते है इसे सेहत और खूबसूरती का राज !
छोटे से होते हैं अमरूद के पत्ते, लेकिन असर बड़ा- आयुर्वेद बताते है इसे सेहत और खूबसूरती का राज !
छोटे से होते हैं अमरूद के पत्ते, लेकिन असर बड़ा- आयुर्वेद बताते है इसे सेहत और खूबसूरती का राज !
छोटे से होते हैं अमरूद के पत्ते, लेकिन असर बड़ा- आयुर्वेद बताते है इसे सेहत और खूबसूरती का राज !
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?