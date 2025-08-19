overeating को करें बाय-बाय, अपनाइए ये कुछ फाइबर बढ़ाने वाले जबरदस्त तरीके और पाएं हेल्दी डाइजेशन

जब भी हम हेल्दी डाइट की बात करते हैं, तो सबसे पहले प्रोटीन और विटामिन का नाम आता है। लेकिन अक्सर हम फाइबर के बारे में नहीं सोचते हैं , जबकि यह हमारी हेल्थ के लिए उतना ही जरुरी है। फाइबर न सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखता है बल्कि गट हेल्थ सुधारने, वेट मैनेज करने और कई बीमारियों से बचाने में भी मदद करता है। यही वजह है कि डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट डेली अच्छी मात्रा में फाइबर खाने की सलाह देते हैं। दुर्भाग्य से हमारी डाइट में अक्सर फाइबर की कमी होती है, क्योंकि हम सफेद चावल, मैदे की ब्रेड, जंक फूड और ऑयली चीजों पर निर्भर हो जाते हैं।

हेल्दी ब्रेकफास्ट और अनाज का सही चुनाव है बेहद जरुरी

सुबह का नाश्ता पूरे दिन की एनर्जी और सेहत तय करता है। लेकिन अक्सर लोग नाश्ते को हल्के में लेते हैं – कोई सिर्फ चाय या कॉफी पर गुजारा करता है, तो कोई ऑयली पराठा खाकर दिन शुरू कर देता है। यह आदत आपकी सेहत के लिए बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप डाइट में फाइबर बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने ब्रेकफास्ट को बदलें। सुबह के खाने में ओट्स, होल ग्रेन सीरियल्स और दलिया शामिल करें। इनके साथ आप केला, सेब या बेरीज़ जैसे फल डाल सकते हैं, जो न सिर्फ स्वाद बढ़ाएँगे बल्कि फाइबर भी देंगे। इसी तरह गेहूं के आटे की बजाय आप रागी, जौ और ओट्स का आटा इस्तेमाल करें।

सब्ज़ियों और फलों को बनाइए डाइट का हिस्सा

फाइबर का सबसे इजी और बेहतरीन स्रोत हैं सब्जिया और फल। हर दिन की थाली में कम से कम दो-तीन तरह की हरी या रंग-बिरंगी सब्जिया जरूर शामिल करें। पालक, ब्रोकली, गाजर, मटर और बीन्स जैसी सब्जिया न सिर्फ फाइबर से भरपूर हैं बल्कि इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं। वहीं फलों की बात करें तो सेब, नाशपाती, संतरा, अमरूद और बेरीज आपके फाइबर का खजाना हैं। इन्हें सुबह के नाश्ते, मिड-डे स्नैक या शाम की भूख मिटाने के लिए खा सकते हैं।

छोटे-छोटे बदलाव से बढ़ाएं फाइबर

फाइबर की कमी पूरी करने के लिए आपको अपनी डाइट में बहुत बड़ा बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ छोटे-छोटे स्टेप्स अपनाइए और धीरे-धीरे फर्क खुद महसूस होगा। जैसे कि सुबह उठते ही एक गिलास गुनगुना पानी या नींबू-शहद वाला पानी पीने की आदत डालें और उसमें एक चम्मच चिया सीड्स मिलाएँ। चिया सीड्स में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है और इसका कोई स्वाद नहीं होता, इसलिए इसे पीना मुश्किल भी नहीं है।

