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बिना मावे के घर पर बनाएं गोंद के लड्डू, हड्डियों के लिए बेहद फायदेमंद, मीठे की क्रेविंग के लिए बेस्ट ऑप्शन

अगर मौसम बदलने के बाद आपको कमजोरी और एनर्जी की कमी महसूस होने लगी है, तो आपके लिए गोंद के लड्डू काफी फायदेमंद हो सकते हैं. ये हड्डियों के लिए काफी फायदेमंद होते हैं. आइए जानते हैं कि इन्हें कैसे बनाना है?

By: Deepika Pandey | Published: July 10, 2026 6:52:34 PM IST

गोंद के लड्डू की रेसिपी
गोंद के लड्डू की रेसिपी


Gond Laddu Recipe: जैसे-जैसे मौसम बदलने लगता है, वैसे-वैसे शरीर में काफी बदलाव देखने को मिलते हैं. शरीर में कमजोरी और एनर्जी की कमी महसूस होने लगने लगती है. ऐसे में अक्सर लोग बाजार के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो शरीर के लिए कहीं न कहीं नुकसानदायक हो सकते हैं. हालांकि अगर आप कुछ देसी और ऐसी चीज खाना चाहते हैं, जो शरीर के लिए भी फायदेमंद हो, तो गोंद और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बेहतरीन ऑप्शन है. 

इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है. ये इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करते हैं. इन्हें खाने से जोड़ों के दर्द, थकान और कमर दर्द से राहत मिलती है. नई मांओं के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन माना जाता है. ये सेहत ही नहीं स्वाद में भी अव्वल हैं. आप इन्हें आसानी से घर पर ही बना सकते हैं.

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गोंद के लड्डू बनाने के लिए जरूरी सामान

गोंद के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले आपको डेढ़ कप गेहूं का आटा लेना है. एक कप देसी घी लेना है. इसके अलावा डेढ़ कप बारीक कटे हुए या दरदरे पिसे हुए ड्राई फ्रूट जैसे काजू, बादाम और अखरोट लेने हैं. 1 कप दरदरे पिसे हुए मखाने, आधा  कप कद्दूकस किया गया सूखा नारियल, डेढ़ कप गुड़ या बूरा, 1 छोटा चम्मच सौंफ और 1 छोटी चम्मच पिसी हुई इलायची लेनी है.

कैसे बनाएं गोंद के लड्डू?

गोंद के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले आपको गोंद को फ्राई कर लेना है. इसके लिए आपको एक बड़ी कड़ाही में आधा कप देसी घी डालकर गर्म करना होगा. इसके बाद घी में थोड़ा-छोड़ा गोंद डालकर मीडियम आंच पर फ्राई करें. जब ये साबूदाने की तरह फूल जाए और लगे कि अंदर से क्रंची हो गया है, तो इसे एक प्लेट में निकाल लें और ठंडा होने दें. ठंडा करने के बाद इसे दरदरा पीस लें. इसके बाद इसमें ड्राई फ्रूट्स और मखाने भून लें. इसके बाद इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स को दरदरा पीस लें. इसके बाद कद्दूकस किए गए नारियल को बिना घी डाले भून लें. 

ऐसे बांधें लड्डू

अब कढ़ाई में बचा हुआ सारा घी डालकर गेहूं का आटा डालकर धीमी आंच पर लगाकर चलाते हुए भून लें. इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लें. बुने आटे को एक बड़े परात में निकालें. भुने हुए हल्के गर्म आटे में क्रश किया गया गोंद, ड्राई फ्रूट्स, इलायची पाउडर और सोंठ पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिला लें. जब ये मिश्रण हल्का गुनगुना रहे, तो इसमें गुड़ या बूरा डालकर मिलाएं. सभी चीजों को हाथों से मिलाते हुए बराबर कर लें और हल्के हाथों से गोलाकार में लड्डू बांध लें.

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