Home > लाइफस्टाइल > Gond Katira Benefits: ये खास चीज खाएं, गर्मी में भी रहेंगे कूल! शरीर रहेगा हाइड्रेट और एक्टिव

Gond Katira Benefits: ये खास चीज खाएं, गर्मी में भी रहेंगे कूल! शरीर रहेगा हाइड्रेट और एक्टिव

Gond Katira Benefits: गोंद कतीरा प्राकृतिक रूप से मिलने वाला एक पौधे आधारित गोंद है, जो पाचन सुधारने, शरीर को हाइड्रेट रखने और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करता है. यह गर्मियों में भी सुरक्षित रूप से सेवन किया जा सकता है. इसके सेवन से कब्ज कम होता है, त्वचा और बालों की सेहत सुधरती है, रक्त शुगर और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहते हैं. आयुर्वेद में इसे लंबे समय से स्वास्थ्यवर्धक माना गया है.

By: Ranjana Sharma | Published: February 20, 2026 11:53:31 AM IST

Gond Katira Benefits: ये खास चीज खाएं, गर्मी में भी रहेंगे कूल! शरीर रहेगा हाइड्रेट और एक्टिव


Gond Katira Benefits: गोंद कतीरा, जिसे ट्रैगाकैंथ गोंद भी कहा जाता है, प्राकृतिक रूप से मिलने वाला एक पौधे आधारित गोंद है. यह मुख्य रूप से पश्चिम एशिया और भारत के कुछ हिस्सों में पाया जाता है. आयुर्वेद में इसे पाचन, हाइड्रेशन और स्वास्थ्य सुधारने के लिए सदियों से इस्तेमाल किया जाता रहा है. गोंद कतीरा में फाइबर, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो शरीर की कई कार्यप्रणालियों के लिए लाभकारी हैं.

You Might Be Interested In

गर्मियों में सेवन करना सही या गलत 

विशेषज्ञों के अनुसार, ग्रीष्म ऋतु में गोंद कतीरा का सेवन सुरक्षित और लाभकारी है. गर्मियों में शरीर में पानी की कमी जल्दी हो जाती है और अक्सर पाचन संबंधी समस्याएँ, कब्ज और गर्मी से होने वाली बीमारियाँ बढ़ जाती हैं. गोंद कतीरा पानी या दूध में भिगोकर पीने से शरीर में पानी की कमी पूरी होती है और गर्मी से होने वाली परेशानियों को कम किया जा सकता है. गोंद कतीरा के 5 प्रमुख फायदे…

पाचन सुधारता है

गोंद कतीरा फाइबर का अच्छा स्रोत है. यह आंतों की कार्यप्रणाली को सुधारता है और कब्ज जैसी समस्याओं को कम करता है. आयुर्वेद में इसे नियमित रूप से खाने से पाचन शक्ति मजबूत होने की बात कही जाती है.

You Might Be Interested In

शरीर को हाइड्रेट रखता है

गर्मी में शरीर से पानी जल्दी निकल जाता है. गोंद कतीरा पानी में घुलकर शरीर में नमी बनाए रखता है और डिहाइड्रेशन की समस्या को कम करता है.

त्वचा और बालों के लिए लाभकारी

गोंद कतीरा त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद है. यह त्वचा में नमी बनाए रखता है, त्वचा की चमक बढ़ाता है और बालों को मजबूत बनाता है. आयुर्वेद में इसे त्वचा की समस्या और बालों की कमजोरी दूर करने के लिए भी सुझाया गया है.

प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है

गोंद कतीरा में एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल्स पाए जाते हैं. ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं और बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ाते हैं.

रक्त शुगर और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करता है

कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि गोंद कतीरा नियमित रूप से सेवन करने से रक्त शुगर और कोलेस्ट्रॉल का स्तर नियंत्रित रहता है. यह हृदय और मेटाबॉलिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है.

सेवन का तरीका

गोंद कतीरा को पानी या दूध में 2-3 घंटे के लिए भिगो दें. इसके बाद इसे दिन में 1-2 चम्मच मात्रा में नियमित रूप से सेवन किया जा सकता है. ध्यान रखें कि अधिक मात्रा में सेवन करने से दस्त या पेट में हल्की समस्या हो सकती है.

You Might Be Interested In
Tags: gond katira benefits
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

चूर-चूर हुआ ‘अनुपमा’ का घमंड, ये टीवी शो बना नंबर...

February 19, 2026

Skincare Tips: क्यों हो जाते हैं स्ट्रॉबेरी लेग्स, क्या है...

February 19, 2026

खाली पेट बड़ी इलायची खाने के अनगिनत फायदे

February 18, 2026

आप भी बदलना चाहते हैं वोटर ID कार्ड में एड्रेस,...

February 18, 2026

दिखना है सबसे हटके? इस रमजान पहनें एक से बढ़कर...

February 17, 2026

Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण के समय न करें ये...

February 17, 2026
Gond Katira Benefits: ये खास चीज खाएं, गर्मी में भी रहेंगे कूल! शरीर रहेगा हाइड्रेट और एक्टिव

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gond Katira Benefits: ये खास चीज खाएं, गर्मी में भी रहेंगे कूल! शरीर रहेगा हाइड्रेट और एक्टिव
Gond Katira Benefits: ये खास चीज खाएं, गर्मी में भी रहेंगे कूल! शरीर रहेगा हाइड्रेट और एक्टिव
Gond Katira Benefits: ये खास चीज खाएं, गर्मी में भी रहेंगे कूल! शरीर रहेगा हाइड्रेट और एक्टिव
Gond Katira Benefits: ये खास चीज खाएं, गर्मी में भी रहेंगे कूल! शरीर रहेगा हाइड्रेट और एक्टिव