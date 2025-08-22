Golden Passport: 140 देश, 400 से ज़्यादा शहर…पूरी दुनिया घूमने वाले लोगों के लिए आई गुड न्यूज;’गोल्डन पासपोर्ट’ से पूरा होगा आपका सपना

Golden Passport Cruise Package: रिटायरमेंट के बाद दुनिया घूमने का प्लान बना रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल, एक क्रूज लाइन लोगों को 3 साल से ज़्यादा समय के लिए 140 देशों की समुद्री यात्रा का मौका दे रही है। इसके लिए क्रूज लाइन ने ‘गोल्डन पासपोर्ट’ सेवा भी शुरू की है। इस सेवा की सबसे खास बात यह है कि इस क्रूज पर लोग इन देशों के 400 से ज़्यादा शहरों की सैर कर सकेंगे।

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, एंडलेस होराइजन्स, विला वी रेसिडेंस द्वारा ‘समुद्र में आशियाना’ सेवा शुरू की गई है। जिसमें लोगों को क्रूज जहाजों के बेड़े में ‘आजीवन ठहरने’ की सुविधा मिलेगी। इस सेवा के शुरू होने के बाद से ही इसकी हर जगह चर्चा हो रही है।

गोल्डन पासपोर्ट के लिए खर्च करनी होगी मोटी रकम

रिपोर्ट्स के मुताबिक, गोल्डन पासपोर्ट की कीमत 99,999 डॉलर (87 लाख रुपये) से शुरू होती है। इस सेवा का लाभ उठाने पर मेहमानों को 140 देशों के 400 से ज़्यादा गंतव्यों की लगातार यात्रा करने का मौका मिलेगा और प्रत्येक यात्रा की अवधि तीन से साढ़े तीन साल तक होगी।

इस कार्यक्रम के तहत $99,000 का विकल्प विशेष रूप से 90 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए आरक्षित है। सबसे महंगा स्तर, जिसकी कीमत $299,999 है, 55 से 60 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए है।

जहाज पर मेहमानों को मिलेगी हर तरह की सुविधा

‘गोल्डन पासपोर्ट’ धारकों को जहाज पर हर अच्छी लाइफस्टाइल पेश की जाएगी। इसमें भोजन, कपड़े धोना, हाउसकीपिंग, मनोरंजन और इंटरनेट का उपयोग तथा भोजन के साथ वाइन या बीयर भी शामिल होगा।

इसके अलावा, लोगों की सुविधा के लिए, ज़्यादातर बंदरगाहों की यात्राएँ दो से तीन दिनों की होंगी, जिससे मेहमानों को जहाज़ के घाट पर खड़े होकर हर गंतव्य को देखने का पर्याप्त समय मिल जाएगा।

इतना ही नहीं, मेहमानों को मुफ़्त वार्षिक चिकित्सा जांच का भी अधिकार मिलेगा। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका स्वास्थ्य सर्वोत्तम स्थिति में है। साथ ही, टिकट धारकों को छिपे हुए शुल्क और बंदरगाह करों से छूट दी जाएगी।

गोल्डन पासपोर्ट दुनिया घुमने के सपने को संभव बनाता है – सीईओ कैथी विलाल्बा

विला वी रेसिडेंसेज़ की सीईओ कैथी विलाल्बा ने कहा कि ज़िंदगी तेज़ी से आगे बढ़ती है और ज़्यादातर लोगों को इस बात का अफ़सोस होता है कि जब उनके पास मौका था, तब वे दुनिया की यात्रा नहीं कर पाए। गोल्डन पासपोर्ट उनके इस सपने को मुमकिन बनाता है।

