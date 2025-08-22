Home > लाइफस्टाइल > बिना मेकअप के दिखना है खूबसूरत? तो ट्राय करें ये Skin Glowing Tips, चेहरे पर आएगा ऐसा निखार, देख हर कोई पूछेगा सुंदरता का राज

बिना मेकअप के दिखना है खूबसूरत? तो ट्राय करें ये Skin Glowing Tips, चेहरे पर आएगा ऐसा निखार, देख हर कोई पूछेगा सुंदरता का राज

Skin Glowing Tips: खूबसूरत दिखना किसे नहीं पसंद होता है, हर कोई चाहता है वह सुंदर लगे, जिससे सभी की नजरें उन पर थम जाए। ऐसे में अगर आप भी अपनी चहरे की त्वचा को चमकदार और गोरा करना चाहते हैं, तो आप यहां दिए गए Face Glowing Tips को फॉलो कर सकते हैं।

Published By: chhaya sharma
Published: August 22, 2025 23:16:56 IST

Skin Glowing Tips
Skin Glowing Tips

Skin Glowing Tips: सुंदर दिखना हर किसी को पसंद होता है, ताकी वह सबसे अलग दिखें और हर कोई उसे पसंद करें, इसी वजह से ज्यादातर लोग तरह-तरह के मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी देर तो वो खूबसूरत लगते हैं, लेकिन मेकअप प्रोडक्ट्स चेहरे को कई तरह से नुकास भी पहुंचाते है, जिसकी वजह से मेकअप हटाने के बाद चेहरा खराब भी लगने लगता है। इसके अलावा कई ओर वजह से भी चहरे की सुंदरता कम होने लगती है, जैसे त्वचा पर ध्यान ना देना और उसकी देखभाल ना करना। हालांकि कई महिलाओं का चेहरा बिना मेकअप के भी खूब चमकता है, जिसे देख हर कोई उनसे उनकी सुंदरता का राज पुछता हैं। ऐसे में अगर आप भी  नेचुरली ब्यूटी पाना चाहते है, तो आज हम आपको बताएंगे की आखिर आप बिना मेकअप के सुंदर कैसे दिखें

बिना मेकअप के सुंदर दिखने और ग्लोइंग स्किन पाने के लिए फॉलो करें ये 5 टिप्स

हाइड्रेशन (Hydration)

चहरे पर बिना काले गाद दब्बों की त्वचा पाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी त्वचा को हाइड्रेट रखना जरूरी हैं, जिसके लिए आपको पूरे दिन में करीब 4 लीटर पानी पीना जरूरी है। ज्यादा पानी पीने से त्वचा में नमी बनी रहती है साथ ही साथ शरीर से गंदगी भी तेजी से बाहर निकलती है, जिससे त्वचा चमकदार और स्वस्थ रहती है

क्लीनिंग और मॉइश्चराइजिंग (Skin Cleaning And Moisturizing)

ज्यादातर लोग मेकअप करने के बाद या कही बाहर से आने के बाद चहरे की क्लीनिंग और मॉइश्चराइजिंग को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ग्लोइंग स्किन पाने के लिए ये सबसे जरूरी है। अगर आप चहरे को साफ नहीं रखेंगे और उसे समय समय पर मॉइश्चराइज नहीं करेंगे, तो चेहरा जल्द ही काला पड़ने लगेगा और चहरे दांग धब्बे (Pimples) भी आने लगेंगे। ऐसे में जरूर दिन में 2 बार चेहरे को किसी अच्छे फेस वॉश से साफ करें और साथ ही साथ स्किन के मुताबिक कोई अच्छा मॉइश्चराइजर भी इस्तेमाल करें 

अच्छी नींद- (Good Sleep)

अच्छे और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए अच्छी नींद और पूरी नींद लेना सबसे जरूरी होता हैं, क्योंकि खराब नींद और स्ट्रेस का सबसे पहला असर चेहरे पर पढ़ता है। हेल्दी और नचुरल ग्लोइंग स्किन के लिए आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करनी चाहिए।

हेल्दी डाइट (Healthy Diet)

खान पीने का सबसे ज्यादा हमारी हेल्थ  पर पढ़ता है और हेल्थ खराब होने का असर चहरे पर साफ दिखता हैं, इसलिए हम जो भी खाते हैं, उसका खास ध्यान रखना चाहिए। अगर आप नैचुरल खूबसूरती चाहते हैं, तो आपको अपनी डाइट में ऐसे फुड को एड करना चाहिए जिसमें आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन है। साथ ही हरी सब्जियां दूध, दही, फल, अंकुरित अनाज भी खाना चाहिए 

व्यायाम और योग (Exercise and Yoga)

व्यायाम और योग करना हर तरह से फायदेमंद होता है, इससे शरीर तो स्वस्थ होता ही है और चहरे पर भी ग्लो आता है, इसलिए रोजाना 1 घंटा व्यायाम जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से त्वचा अच्छी होती है और हेल्थ होती है और नींद भी अच्छी आती है।  

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

Tags: Easy Tips For Glowing SkinGlowing TipsHow To Get Glowing SkinHow To Get Glowing Skin For Guysskin care routineSkin Glowing TipsTips For Glowing Skin
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बरसात के मौसम में मलेरिया के मच्छरों से बचाव के...

August 22, 2025

छुट्टियों को मजेदार बनाने के लिए घूम आएं दिल्ली–NCR की...

August 22, 2025

खाली पेट तुलसी की पत्तियां खाने के 5 गजब के...

August 22, 2025

खाली पेट दही खाने से क्या होता है?

August 22, 2025

इन 4 लोगों को रोजाना करना चाहिए इलायची का सेवन

August 22, 2025

Sprouts खाने के 5 बड़े नुकसान

August 22, 2025
बिना मेकअप के दिखना है खूबसूरत? तो ट्राय करें ये Skin Glowing Tips, चेहरे पर आएगा ऐसा निखार, देख हर कोई पूछेगा सुंदरता का राज

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

बिना मेकअप के दिखना है खूबसूरत? तो ट्राय करें ये Skin Glowing Tips, चेहरे पर आएगा ऐसा निखार, देख हर कोई पूछेगा सुंदरता का राज

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बिना मेकअप के दिखना है खूबसूरत? तो ट्राय करें ये Skin Glowing Tips, चेहरे पर आएगा ऐसा निखार, देख हर कोई पूछेगा सुंदरता का राज
बिना मेकअप के दिखना है खूबसूरत? तो ट्राय करें ये Skin Glowing Tips, चेहरे पर आएगा ऐसा निखार, देख हर कोई पूछेगा सुंदरता का राज
बिना मेकअप के दिखना है खूबसूरत? तो ट्राय करें ये Skin Glowing Tips, चेहरे पर आएगा ऐसा निखार, देख हर कोई पूछेगा सुंदरता का राज
बिना मेकअप के दिखना है खूबसूरत? तो ट्राय करें ये Skin Glowing Tips, चेहरे पर आएगा ऐसा निखार, देख हर कोई पूछेगा सुंदरता का राज
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?