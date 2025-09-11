क्या इस फेस्टिव सीजन में आपके चेहरे को भी चाहिए खास पार्लर जैसा ग्लो? तो आप भी आजमाएं ये कुछ खास घरेलू नुस्खे!

त्योहारों का मौसम खुशियाँ लेकर आता है और हर कोई चाहता है कि उसका चेहरा भी उतना ही खूबसूरत और दमकता हुआ नजर आए। लेकिन पार्लर जाना हमेशा संभव नहीं होता। चाहे समय की कमी हो, खर्च का सवाल हो इसलिए आप अपने घर पर ही अपनी त्वचा की देखभाल करना बेहतर विकल्प होता है। अगर आप सोच है कि बिना पार्लर जाए भी अपने चेहरे पर त्योहार जैसा इंस्टेंट ग्लो चाहिए तो आप भी ये कुछ उपाए इस्तेमाल कर सकते है तो चलिए जानते है कुछ आसान और नेचुरल तरीके जो आपके चेहरे को देंगे चांद सा निखार और दमक।

स्टीम थैरेपी से करें गहरी सफाई

चेहरे की खूबसूरती के लिए सबसे जरूरी है उसकी गहरी सफाई। त्योहारों के दौरान धूल-मिट्टी,पसीना और मेकअप की वजह से त्वचा पर धब्बे और तैलीयपन बढ़ जाता है.घर पर स्टीम लेना एक बेहतरीन तरीका है जिससे आपकी के पोर्स खुल जाते हैं और गंदगी बाहर निकल जाती है। स्टीम लेने के लिए एक बड़े बर्तन में गर्म पानी ले,सिर के ऊपर एक तौलीया डालकर भाप लें। आप इसमें थोड़ा सा नींबू या गुलाब जल भी डाल सकते हैं. यह प्रक्रिया हफ्ते में 1-2 बार करें। इससे आपकी स्किन साफ, , फ्रेश और ब्राइट लगेगी।





होममेड फेसपैक से पांए नैचुरल ग्लो

बाजार के महंगे प्रोडक्ट्स के बजाय घरेलू फेसपैक आपके चेहरे को पोषण देने के लिए ज्यादा सुरक्षित और प्रभावी होते हैं। एक ऐसा फेसपैक है बेसन,दही और हल्दी का मिश्रण बेसन स्किन को एक्सफोलिएट करता है, दही मॉइस्चराइजिंग का काम करता है और हल्दी में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। इसे चेहरे पर लगांए और 15-20 मिनट के बाद हल्के गुनगुने पानी से धो लें। हफ्ते में दो बार यह फेसपैक लगाने से आपकी त्वचा में निखार आएगा और टैनिंग भी कम होगी।







हाइड्रशन और स्किन मिस्ट का प्रयोग

चमकती त्वचा के लिए अंदर से हाइड्रेशन जरूरी है। दिनभर के कम से कम 8-10 गिलास पानी पिंए। पानी आपका त्वचा का डिहाइड्रशन से बचाता है और उस हेल्द बनाए रखता है। साथ ही, चेहरे पर रोजाना गुलाब जल या एलोवेरा मिस्ट स्प्रे करें । यह स्किन को ठंडक देता है, पोर्स को टाइट करता है और त्वचा को तरोताजा रखता है। ये छोटे-छोटे टिप्स आपके चेहरे को लंबे समय तक ताजगी प्रदान करेंगे।

एलोवेरा जेल से करें फेस मसाज

एलोवेरा में स्किन के लिए कई गुण होते है,यह त्वचा को मॉइस्चराइज करता है और साथ ही नेचुरल ग्लो भी लाता है। अगर आप रात को सोने से पहले एलोवेरा जेल लेकर चेहरे पर हल्के हाथों से मसाज करें। 5 मिनट की यह मसाज ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ावा देती है और चेहरे को आराम देती है।





अच्छी नींद लें और तनाव से दूर रहें



अक्सर त्वचा की समस्या की वजह तनाव और नींद की कमी होती है। खूबसूरत और ग्लोइंग स्किन के लिए कम से कम 7-8 घंटे की गहरी नींद बेहद जरूरी है। त्योहारों के बीच भी अपनी नींद का ध्यान रखें और तनाव को कम करने के लिए ध्यान या योग करें। रिलैक्स्ड माइंड से आपकी त्वचा भी खुश और स्वस्थ रहेगी



