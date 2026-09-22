Funny Jokes: तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? गर्लफ्रेंड के पूछने पर मिला ऐसा जवाब, सुनकर ठहाके लगाएंगे

Girlfriend-Boyfriend Jokes: सेहतमंद रहने के लिए अच्छा खानपान ही नहीं, बल्कि अच्छी हवा हंसी-मजाक भी जरूरी है. ये आपको हेल्दी रखने में अहम भूमिका निभाती है. अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी. हेल्थ एक्सपर्ट भी खुश रहने की सलाह देते हैं. बता दें कि, आपकी हंसी थेरेपी का काम करती है. इसीलिए हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं. इन जोक्स को पढ़कर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सफर…
इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी
गर्लफ्रेंड: तुम मुझसे कितना प्यार करते हो?
ब्वॉयफ्रेंड: जितना तुम मुझसे करती हो।
गर्लफ्रेंड: मतलब?
ब्वॉयफ्रेंड: मतलब… जितना तुम करती हो, उतना ही मैं भी करता हूं!
ब्वॉयफ्रेंड: तुम इतनी देर से ऑनलाइन क्यों हो?
गर्लफ्रेंड: नींद नहीं आ रही थी।
ब्वॉयफ्रेंड: तो मुझे कॉल कर लेती!
गर्लफ्रेंड: तुम्हें तो पहले ही ब्लॉक कर रखा है।
गर्लफ्रेंड: अगर मैं मोटी हो गई तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे?
ब्वॉयफ्रेंड: बिल्कुल नहीं!
गर्लफ्रेंड: सच में?
ब्वॉयफ्रेंड: हां, पहले वजन उठाने की आदत डालूंगा।
ब्वॉयफ्रेंड: आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो।
गर्लफ्रेंड: सच में?
ब्वॉयफ्रेंड: हां, आज मेरी आंखों का नंबर सही है!
गर्लफ्रेंड: तुम मेरी कोई बात क्यों नहीं मानते?
ब्वॉयफ्रेंड: मानता हूं ना!
गर्लफ्रेंड: कब?
ब्वॉयफ्रेंड: जब तुम कहती हो, “जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी!”
गर्लफ्रेंड: बताओ, मेरी सबसे अच्छी चीज क्या है?
ब्वॉयफ्रेंड: तुम्हारा गुस्सा।
गर्लफ्रेंड: वो कैसे?
ब्वॉयफ्रेंड: क्योंकि गुस्से में तुम कम बोलती हो!
ब्वॉयफ्रेंड: तुम्हें मुझमें सबसे ज्यादा क्या पसंद है?
गर्लफ्रेंड: तुम्हारा ATM कार्ड।
ब्वॉयफ्रेंड: और मेरे अंदर?
गर्लफ्रेंड: बैलेंस देखकर बताऊंगी।
गर्लफ्रेंड: अगर मैं तुमसे नाराज हो जाऊं तो क्या करोगे?
ब्वॉयफ्रेंड: तुम्हें मनाऊंगा।
गर्लफ्रेंड: और अगर नहीं मानी?
ब्वॉयफ्रेंड: फिर भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अगली बार गलती किससे हुई, याद रहे!
गर्लफ्रेंड: तुम मुझे देखकर मुस्कुराते क्यों हो?
ब्वॉयफ्रेंड: क्योंकि मेरी जिंदगी में खुशी की वजह तुम हो।
गर्लफ्रेंड: कितना रोमांटिक हो!
ब्वॉयफ्रेंड: नहीं, EMI याद आ गई थी।
ब्वॉयफ्रेंड: तुम मुझसे शादी करोगी?
गर्लफ्रेंड: पहले अपनी सारी पुरानी चैट दिखाओ।
ब्वॉयफ्रेंड: रहने दो…
गर्लफ्रेंड: क्यों?
ब्वॉयफ्रेंड: मुझे अपनी जान प्यारी है!