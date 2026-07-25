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Ghewar Recipe: बिना घेवर के अधूरा है सावन! इस बार घर पर ही बनाएं मलाईदार घेवर, देखें रेसिपी

Ghewar: सावन के शुरू होते ही मिठाई की दुकाने मलाईदार घेवर से सजने लगती हैं, लेकिन दुकान की मिठाइयों में स्वाद तो होता है पर शुद्धता की कोई गारंटी नहीं होती. इसलिए इस बार सावन में घर पर ही घेवर बनाइये. आइये देखते हैं इसकी रेसिपी!

By: Shivangi Shukla | Published: July 25, 2026 1:10:41 PM IST

घेवर
घेवर


Ghewar Easy Recipe: घेवर के बिना तो सावन अधूरा ही है. सावन के शुरू होते ही मिठाई की दुकाने मलाईदार घेवर से सजने लगती हैं, लेकिन दुकान की मिठाइयों में स्वाद तो होता है पर शुद्धता की कोई गारंटी नहीं होती.

इसलिए इस बार सावन में घर पर ही घेवर बनाइये और हर किसी को अपनी कुकिंग का फैन बना लीजिये. ये टेस्टी तो बनेगा ही साथ ही इसमें बाजार जैसी मिलावट की भी गुंजाइश नहीं रहेगी. तो आइये देखते हैं इसकी रेसिपी!

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सामग्री

मैदा: 2 कप
घी: 1/4 कप
ठंडा दूध: 1/2 कप
ठंडा पानी: लगभग 1 1/2 कप
बर्फ के टुकड़े: 4-5
चीनी: 2 कप
पानी: 1 कप
इलायची पाउडर: 1/2 छोटा चम्मच
नींबू का रस: 1 छोटा चम्मच
तलने के लिए घी या तेल
सजाने के लिए रबड़ी, बादाम, पिस्ता, केसर और चांदी का वर्क

घेवर बनाने की विधि

सबसे पहले एक बड़ा बर्तन लें और उसमें घी और बर्फ के टुकड़े डालकर अच्छी तरह फेंटें, जब तक घी सफेद और क्रीमी न हो जाए.  अब इसमें थोड़ा-थोड़ा मैदा डालते हुए मिलाएं, फिर ठंडा दूध और ठंडा पानी डालकर बहुत पतला घोल तैयार करें. घोल इतना पतला होना चाहिए कि आसानी से बह सके.

इस घोल को छान लें ताकि कोई गुठली (lumps) न रहे, फिर इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने दें. वहीं दूसरी तरफ एक गहरे और भारी तले वाले बर्तन या कढ़ाई में घी/तेल गर्म करें. तेल बहुत गरम होना चाहिए, लेकिन धुआं नहीं निकलना चाहिए. 

अब एक कलछी में घोल लें और उसे गरम घी में थोड़ी ऊंचाई से धीरे-धीरे डालें. घोल डालते ही वह बुलबुलों के साथ जालीदार आकार लेने लगेगा.  इसी तरह 3-5 बार घोल डालकर घेवर का आकार बनाएं, बीच में हल्का छेद भी बना सकते हैं.  जब घेवर सुनहरा और कुरकुरा हो जाए, तो उसे सावधानी से निकाल लें.

चाशनी बनाएं 

एक पैन में चीनी और पानी डालकर एक तार की चाशनी बनाएं.  इसमें इलायची पाउडर और चाहें तो थोड़ा केसर डालें. तैयार घेवर को हल्का-सा चाशनी में डुबोकर निकाल लें ताकि वह अंदर तक मीठा हो जाए. इसके ऊपर रबड़ी, कटे हुए बादाम, पिस्ता और चांदी का वर्क डालकर सजाएं. ठंडा होने पर इसका स्वाद और भी अच्छा लगता है.

Tags: ghewarSawanSawan 2026
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