Home > लाइफस्टाइल > घी की खुरचन से बनाएं स्वादिष्ट मिल्क केक, नहीं करनी होगी ज्यादा मेहनत, लागत भी कम

घी की खुरचन से बनाएं स्वादिष्ट मिल्क केक, नहीं करनी होगी ज्यादा मेहनत, लागत भी कम

अक्सर घरों में मलाई से घी बनाया जाता है और फिर घी की खुरचन को फेंक दिया जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप इससे स्वादिष्ट मिल्क केक बना सकते हैं. आइए जानते हैं इसकी आसान सी रेसिपी...

By: Deepika Pandey | Published: June 21, 2026 12:39:59 PM IST

घर पर बनाएं स्वादिष्ट मिल्क केक
घर पर बनाएं स्वादिष्ट मिल्क केक


Milk Cake Recipe with Ghee Khurchan: अक्सर घरों में दूध से मलाई निकालकर उसे फ्रिज में इकट्ठा किया जाता है. इसके बाद उसे गर्म करके घी बनाया जाता है. घी से निकलने वाली खुरचन को बकार समझकर फेंक दिया जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप इससे स्वादिष्ट मिठाई बनाई जा सकती है. इससे आप हलवाई की तरह स्वादिष्टट मिल्क केक बना सकते हैं. अच्छी बात ये है कि ये रेसिपी काफी आसान भी है. इसकी मदद से आप बिना ज्यादा खर्च और मेहनत के दानेदार, सॉफ्ट और बेहद टेस्टी मिल्क केक बना सकते हैं. इस मिल्क केक को बनाने में केवल 15 मिनट का समय लगेगा.

मिल्क केक बनाने के लिए सामग्री

घी की खुरचन से मिल्क केक बनाने के लिए आपको 1 कप घी निकालने के बाद बचा हुआ मावा लेना है. 1 कप दूध लेना है. थोड़ा मिल्क पाउडर लें. 2-3 चम्मच बेसन, स्वादानुसार चीनी और पसंद के कटे हुए ड्राईफ्रूट्स लेने हैं. 

You Might Be Interested In

कैसे बनाएं मिल्क केक?

  • मिल्क केक बनाने के लिए सबसे पहले आपको कड़ाही गैस पर रखकर गैस ऑन करना है. 
  • इसमें मावा डालकर धीमी आंच पर हल्का गर्म कर लें. 
  • अब मावा के बराबर ही यानी एक कप दूध डाल दें. इसे अच्छी तरह मिलाते हुए 2-3 मिनट तक सही ढंग से पका लें. 
  • जब मावा घी छोड़ने लगे, तो इसमें 2-3 चम्मच बेसन डालें और भून लें. ये एक्स्ट्री घी सोखने के बाद मिल्क केक को दानेदार टेक्शचर देगा.
  • अब अगर आप चाहें, तो इसमें मिल्क पाउडर डालकर मिला लें, इससे मिठाई का टेक्सचर अच्छा हो जाएगा. 
  • अब इसमें चीनी डाल दें और कुछ मिनट तक पकाते रहें, जब तक मिश्रण गाढ़ा होकर कड़ाही न छोड़े और फिर गैस बंद कर दें.
  • अब इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल दें और किसी बर्तन में घी लगाकर उसमें तैयार की गई मिठाई डाल दें और सही से सेट कर लें.
  • इसे पूरी रात या कुछ घंटों के लिए जमने के लिए छोड़ दें और जमने के बाद शेप काट लें. इसके बाद आप इसे घरवालों या मेहमानों को स्वाद के लिए दे सकते हैं.

ये भी पढ़ें: जिम जाने वालों की पसंद कच्चा अंडा, लेकिन क्या यह सच में बढ़ाता है प्रोटीन? जानिए साइंस क्या कहता है

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

aging रोकते हैं ये food items

June 20, 2026

फिट रहने के लिए 1 दिन में कितनी रोटी खाना...

June 20, 2026

अजीबोंगरीब आदतें, जो बढ़ा देंगी इंटेलिजेंस लेवल!

June 20, 2026

पीरियड पेन में आराम देंगे ये DIY टिप्स

June 20, 2026

60 साल की उम्र में भी फिटनेस के दीवाने हैं...

June 20, 2026

आज भी जहन में जिंदा अमरीश पुरी के ये 7...

June 20, 2026
घी की खुरचन से बनाएं स्वादिष्ट मिल्क केक, नहीं करनी होगी ज्यादा मेहनत, लागत भी कम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

घी की खुरचन से बनाएं स्वादिष्ट मिल्क केक, नहीं करनी होगी ज्यादा मेहनत, लागत भी कम
घी की खुरचन से बनाएं स्वादिष्ट मिल्क केक, नहीं करनी होगी ज्यादा मेहनत, लागत भी कम
घी की खुरचन से बनाएं स्वादिष्ट मिल्क केक, नहीं करनी होगी ज्यादा मेहनत, लागत भी कम
घी की खुरचन से बनाएं स्वादिष्ट मिल्क केक, नहीं करनी होगी ज्यादा मेहनत, लागत भी कम