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घर बैठे पाएं पार्लर जैसा पेडीक्योर, स्टेप बाय स्टेप करें फॉलो, चमक जाएंगे पैर

अक्सर लड़कियां या महिलाएं अपना पेडीक्योर कराने के लिए पार्लर जाती हैं, जिसमें पैसा भी खर्च होता है और समय भी ज्यादा जाता है. आज हम आपको ऐसा पेडीक्योर का तरीका बताने जा रहे हैं, जिसकी मदद से आप घर पर ही पैरों की केयर कर सकते हैं.

By: Deepika Pandey | Published: June 6, 2026 5:57:05 PM IST

घर पर कैसे करें पेडीक्योर
घर पर कैसे करें पेडीक्योर


Pedicure Tips: आज के समय में लोगों की जिंदगी इतनी ज्यादा व्यस्त हो गई है कि वे खुद के लिए समय काफी समय नहीं निकाल पाते, खासकर जब बात पैरों की हो, तो लोग अक्सर इन्हें इग्नोर कर देते हैं. हालांकि पैरों की केयर करना काफी जरूरी है. लोग बहुत कम ही पार्लर जाकर पैरों का पेडीक्योर कराते हैं. इसमें खर्चा भी होता है और समय भी जाता है. हालांकि आज हम आपको ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं, जिसे अपनाकर आप आसानी से अपने पैरों की केयर कर सकते हैं और फटी एड़ियों, रूखेपन और पैरों की खोई हुई चमक को वापस पा सकते हैं. 

पैरों की केयर करने के लिए सबसे पहले आपको अपने पैरों को रिलैक्स करने की जरूरत है. इसके लिए आपको एक टब में गुनगुना पानी भरें और उसमें थोड़ा सा शैंपू या कोई लिक्विड सोप मिलाएं. इसमें नारियल या सरसों के तेल की कुछ बूंदें डालें. पैरों को 10-15 मिनट के लिए पानी में छोड़ दें. इससे आपके पैरों को काफी हद तक रिलैक्स मिलेगा. 

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पैरों को करें स्क्रब

स्क्रबिंग के बाद नाखूनों को काटकर उन्हें सही आकार दें. नाखूनों के अंदर जमी गंदगी को अच्छी तरह साफ करें और क्यूटिकल्स को धीरे-धीरे पीछे करें. हालांकि क्यूटिकल्स को काटने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है. इस दौरान सावधानी बरतें, क्योंकि पानी में भिगोने के बाद त्वचा और नाखूनों के आसपास का हिस्सा काफी नरम हो जाता है.

पैरों को करें स्क्रब

पैरों को पानी से निकालने के बाद एड़ियों और तलवों को फुट स्क्रबर या प्यूमिक स्टोन से धीरे-धीरे रगड़कर साफ करें. इसके बाद चीनी, शहद और नींबू का रस मिलाकर पैरों पर हल्के हाथों से मसाज करें.

ऐसे करें पैरों की मसाज

पेडीक्योर का सबसे आरामदायक हिस्सा पैरों की मसाज है. इसके लिए नारियल तेल, जैतून का तेल या कोई अच्छी फुट क्रीम लगाएं और 5 से 7 मिनट तक धीरे-धीरे मसाज करें. इससे पैरों का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. साथ ही थकान दूर होती है और एड़ियां मुलायम बनती हैं.

पैरों को करें मॉइश्चराइज

पेडीक्योर करने के बाद पैरों में मॉइश्चराइजर जरूर लगाएं. इसके बाद कॉटन के मोजे पहनना न भूलें. इससे पैरों में ज्यादा समय तक नमी बनी रहती है. 

Tags: Pedicure Tips
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