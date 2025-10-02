महंगी ट्रीटमेंट को कहें Good Bye ! इन घरेलू नुस्खों से घर पर ही दूर करें टैनिंग
महंगी ट्रीटमेंट को कहें Good Bye ! इन घरेलू नुस्खों से घर पर ही दूर करें टैनिंग

टैनिंग की समस्या (Tanning Problem) से परेशान हैं तो घर पर ही आसान और सस्ते घरेलू नुस्खों का (Try Home Remedies) इस्तेमाल करें. पार्लर जाने की जरूरत नहीं, घरेलू उपायों से चमकती त्वचा पाएं (Glowing Skin) और टैनिंग हटाएं.

By: DARSHNA DEEP | Published: October 2, 2025 5:34:59 PM IST

Get rid of tanning at home with these home remedies
Get rid of tanning at home with these home remedies

Get rid of tanning at home with these home remedies: क्या आप भी टैनिंग की समस्या से हैं परेशान  ? नहीं करना चाहते ज्यादा खर्चा तो यह खबर आपके लिए है. अब आपको पार्लर जाकर महंगा ट्रीटमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. अपनी चमकती त्वचा को वापस पाने के लिए आप घर पर ही कुछ आसान और सस्ते घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल कर टैनिंग हटा सकते हैं.  यह तो हम सभी जानते हैं की लंबे समय तक धूप में रहने से त्वचा टैन हो जाती है, जिससे रंग फीका और सांवला पड़ जाता है. खासकर कामकाजी महिलाओं के लिए, जो अक्सर बाहर निकलती हैं, उनके लिए यह एक आम समस्या है.  तो आइए जानते हैं टैनिंग हटाने के आसान घरेलू उपाय

नींबू और शहद का मिश्रण:

नींबू टैन की समस्या से छुटकारा दिलाने में बहुत कारगर साबित होता है. तो वहीं, शहद त्वचा को मुलायम बनाने में बेहद मदद करता है. टैन कम करने के लिए, नींबू के रस में शहद मिलाकर टैन वाली जगह पर लगाएं और थोड़ी देर बाद उसे धो लें. यह मिश्रण टैन हटाने के साथ-साथ आपकी त्वचा को मुलायम और नरम बनाने में काफी मदद करेगा. 

ताजा-ताजा नींबू का रस:

आप केवल ताजा नींबू का रस निकालकर भी टैन हटा सकते हैं. सबसे पहले ताजा नींबू के रस को टैन वाली जगह पर लगाएं. करीब 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें, फिर ठंडे पानी से धो लें.  इस प्रक्रिया को सप्ताह में दो से तीन बार लगातार करने से आपकी त्वचा में अलग तरह की चमक देखने को मिलेगी. 

टमाटर का पेस्ट का करें इस्तेमाल:

यह तो आप सभी जानते होंगे की टमाटर में भरपूर प्राकृतिक एंटीऑक्सिडेंट (Natural Antioxidants) पाए जाते हैं, जो स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं. टैन हटाने के लिए टमाटर का पेस्ट चेहरे पर लगाना बहुत अच्छा रहता है. टमाटर में मौजूद लाइकोपीन (Lycopene) त्वचा की रंग को सुधारने और टैनिंग को दूर करने में काफी मदद करता है, जिससे आपकी त्वचा चमकीली और फ्रेश नजर आती है. 

एलोवेरा जेल से दूर होगी टैनिंग:

आप में से बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि, एलोवेरा में एंटीऑक्सिडेंट और सूजन कम करने वाले गुण पाए जाते हैं. इसे चेहरे पर लगाने से त्वचा को ठंडक मिलती है और यह टैनिंग को भी कम करने में काफी मदद करता है, जिससे आपकी त्वचा फ्रेश फील करती है. 

इन घरेलू और सस्ते उपायों को अपनाकर आप बिना किसी महंगे पार्लर ट्रीटमेंट के अपनी त्वचा को प्राकृतिक रूप से  टैन-मुक्त बना सकती हैं. बिना देर किए आज ही इन घरेलू उपायों का इस्तेमाल करना शुरू कर दें ताकी आपकी भी त्वचा फ्रेश फील कर सके. 

महंगी ट्रीटमेंट को कहें Good Bye ! इन घरेलू नुस्खों से घर पर ही दूर करें टैनिंग

महंगी ट्रीटमेंट को कहें Good Bye ! इन घरेलू नुस्खों से घर पर ही दूर करें टैनिंग

