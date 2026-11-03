कोई सी भी Reel स्क्रोल करो खुद की ही सिचुएशन लगती है… अब पोस्ट नहीं, मूड देखकर चुनते हैं Gen Z सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म

Gen Z Social Media Trends: कभी मन उदास हो तो इंस्टाग्राम पर सैड रील्स दिखने लगती हैं, कभी अकेले रहने का मन करे तो ऐसी पोस्ट सामने आती हैं जो बताती हैं कि आप लोगों से दूरी क्यों बनाते हैं. अब सोशल मीडिया सिर्फ दोस्तों की तस्वीरें देखने, मनोरंजन करने या ट्रेंड फॉलो करने का जरिया नहीं रह गया है. Gen Z के लिए यह अपनी भावनाओं को पहचानने और उन्हें समझने का एक नया माध्यम भी बनता जा रहा है. युवा अब केवल यह नहीं देखते कि कौन-सी पोस्ट वायरल हो रही है, बल्कि यह भी देखते हैं कि उनका मूड किस तरह के कंटेंट से जुड़ा रहा है. सवाल यह है कि क्या वाकई Gen Z रील्स के जरिए खुद को समझने लगा है या फिर सोशल मीडिया उनके इमोशन्स को नए नाम देने का काम कर रहा है?

मूड के हिसाब से बदल रहा है सोशल मीडिया का इस्तेमाल

पहले, लोग अपने खाली समय में सोशल मीडिया खोलते थे और जो भी कंटेंट आता था, उसे ब्राउज़ कर लेते थे. लेकिन अब, कई युवा अपने मूड के हिसाब से कंटेंट सर्च करते हैं. कभी-कभी मोटिवेशनल वीडियो उन्हें बेहतर महसूस कराते हैं, तो कभी-कभी सैड रील उनके अकेलेपन से जुड़ जाती हैं. चाहे वह रिलेशनशिप से जुड़े पोस्ट हों या ओवरथिंकिंग के बारे में मीम, युवा उनमें अपनी ज़िंदगी की झलक ढूंढ रहे हैं. इसका मतलब है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल अब सिर्फ़ मनोरंजन तक सीमित नहीं है. यह कई युवाओं के लिए अपनी भावनाओं को ज़ाहिर करने का एक ज़रिया भी बन गया है.

इमोशन को समझने के लिए नए ट्रेंडिंग शब्द

आजकल, इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इमोशनल अवेलेबिलिटी, पीपल प्लेज़रिंग, अटैचमेंट इश्यू, ओवरथिंकिंग और इमोशनल बर्नआउट जैसे शब्द अक्सर देखे जाते हैं. Gen Z इन शब्दों के ज़रिए अपने व्यवहार और रिश्तों को समझने की कोशिश कर रही हैं.

उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति दूसरों को खुश करने के लिए अपनी इच्छाओं को नज़रअंदाज़ करता है, तो उसे पीपल-प्लीज़िंग माना जाता है. इसी तरह, रिश्तों में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट या दूरी को अटैचमेंट स्टाइल के नज़रिए से समझा जाता है.

रील्स खुद को एक्सप्रेस करने का एक आसान तरीका बन रहे हैं

कभी-कभी, युवाओं के लिए अपनी फीलिंग्स सीधे बताना मुश्किल होता है. ऐसे में, वे अपने किसी दोस्त को एक रील भेजते हैं जिसमें वे अपनी फीलिंग्स बताते हैं. कभी कोई मीम उनकी परेशानी दिखाता है, तो कभी कोई वीडियो उन्हें एहसास कराता है कि दूसरे लोग भी ऐसे ही हालात से गुज़र रहे हैं. इस तरह, सोशल मीडिया कंटेंट इमोशंस शेयर करने और दूसरों से जुड़ने का एक ज़रिया बन रहा है.

क्या रील्स देखकर खुद को समझना सही है?

सोशल मीडिया पर हर जानकारी भरोसेमंद नहीं होती. रील के कुछ सेकंड के आधार पर डिप्रेशन, एंग्जायटी या किसी खास अटैचमेंट इश्यू को जोड़ना सही नहीं है. दुखी होना हमेशा मेंटल इलनेस का संकेत नहीं होता, और न ही अकेले रहना हमेशा इमोशनल प्रॉब्लम का संकेत होता है. रील्स में दी गई जानकारी आम हो सकती है, लेकिन हर व्यक्ति के हालात और फीलिंग्स अलग होती हैं.

खुद को समझने के लिए डिजिटल दुनिया से दूरी भी ज़रूरी

सोशल मीडिया निश्चित रूप से नए शब्द और नज़रिया देता है, लेकिन अपनी भावनाओं को समझने के लिए अपनी ऑफलाइन लाइफ के लिए समय निकालना भी ज़रूरी है. डायरी लिखना, खुद के साथ समय बिताना और भरोसेमंद दोस्तों या परिवार से बात करने से मदद मिल सकती है. अगर इमोशनल परेशानी लंबे समय तक बनी रहती है या आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर डालती है, तो किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से सलाह लेना सबसे अच्छा है.

आखिरकार, एक रील आपको अपनी भावनाओं को पहचानने में मदद कर सकती है, लेकिन यह आपकी पूरी कहानी नहीं बता सकती. कभी-कभी, खुद को समझने के लिए स्क्रीन से दूर देखना और अपनी अंदर की आवाज़ सुनना ज़रूरी होता है.