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Gen Z Relationship: Gen Z का नया रिलेशनशिप फॉर्मूला, हैंडसम बॉय नहीं, शिव जैसे शांत और सपोर्टिव पार्टनर

Gen Z Relationship : Gen Z लड़कियों के बीच इन दिनों ऐसे पार्टनर की चाहत बढ़ रही है, जिसमें भगवान शिव जैसे गुण हों. इसका संबंध धार्मिक आस्था से ज्यादा व्यक्तित्व और व्यवहार से है. आज की युवा पीढ़ी रिश्तों में स्थिरता, भावनात्मक संतुलन, भरोसा, सम्मान और बराबरी को प्राथमिकता दे रही है.

By: Ranjana Sharma | Published: June 20, 2026 11:46:10 AM IST

क्यों शिव के गुणों में दिख रहा है परफेक्ट पार्टनर?
क्यों शिव के गुणों में दिख रहा है परफेक्ट पार्टनर?


Gen Z Relationship: आज के दौर में प्यार और रिश्तों को लेकर युवाओं की सोच तेजी से बदल रही है. खासकर Gen Z पीढ़ी अब रिश्तों को सिर्फ आकर्षण, स्टाइल या सोशल मीडिया पर दिखने वाले रोमांस के नजरिए से नहीं देखती. उनके लिए रिश्ते का मतलब भावनात्मक जुड़ाव, सम्मान, भरोसा और मानसिक संतुलन है. यही वजह है कि आज की कई लड़कियां अपने जीवनसाथी में भगवान शिव जैसे गुण तलाश रही हैं. यहां भगवान शिव जैसा पार्टनर होने का मतलब किसी धार्मिक तुलना से नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व और स्वभाव से जुड़े उन गुणों से है, जो एक मजबूत और स्वस्थ रिश्ते की नींव बन सकते हैं.

कौन है Gen Z और क्यों अलग है इसकी सोच?

Gen Z यानी वह पीढ़ी जिसका जन्म आमतौर पर 1997 के बाद हुआ है. यह पीढ़ी पहले की तुलना में अधिक जागरूक, तार्किक, आत्मनिर्भर और अपनी भावनाओं को लेकर खुली सोच रखती है. वे रिश्तों में दिखावे से ज्यादा वास्तविकता को महत्व देते हैं और अपने पार्टनर से भावनात्मक समझ की अपेक्षा रखते हैं. प्यार और रिश्तों को लेकर भी इस पीढ़ी की प्राथमिकताएं बदल रही हैं. वे ऐसे साथी की तलाश में हैं जो सिर्फ रोमांटिक ही नहीं, बल्कि जीवन की चुनौतियों में भी साथ खड़ा रहने वाला हो.

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सोशल मीडिया पर क्यों चर्चा में है ‘शिव जैसे पार्टनर’ का ट्रेंड?

हाल के समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई लड़कियां यह कहती नजर आती हैं कि उन्हें ऐसा जीवनसाथी चाहिए जिसमें भगवान शिव जैसी खूबियां हों. यह ट्रेंड केवल धार्मिक भावनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे आधुनिक रिश्तों की जरूरतें और भावनात्मक अपेक्षाएं भी छिपी हुई हैं. इस चर्चा का केंद्र यह है कि आज की लड़कियां ऐसे व्यक्ति को प्राथमिकता दे रही हैं जो स्थिर सोच वाला, धैर्यवान और भरोसेमंद हो.

स्थिरता और धैर्य

Gen Z लड़कियां रिश्तों में इमोशनल स्टेबिलिटी यानी भावनात्मक स्थिरता को काफी महत्व देती हैं. वे चाहती हैं कि उनका पार्टनर परिस्थितियों के अनुसार खुद को संभाल सके और छोटी-छोटी बातों पर अनावश्यक प्रतिक्रिया न दे. भगवान शिव के व्यक्तित्व में भी धैर्य, संयम और संतुलन प्रमुख रूप से दिखाई देता है. यही कारण है कि उनकी ये विशेषताएं आधुनिक रिश्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही हैं. लड़कियां ऐसे साथी की तलाश में हैं जो मुश्किल समय में मजबूत सहारा बन सके और भावनात्मक रूप से परिपक्व हो.

योगी भी, गृहस्थ भी

भगवान शिव की सबसे खास बातों में से एक यह है कि वे एक ओर योगी हैं तो दूसरी ओर आदर्श गृहस्थ भी. यह संतुलन आज की पीढ़ी को काफी आकर्षित करता है. आधुनिक लड़कियां ऐसे पार्टनर की चाहत रखती हैं जो अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों और रिश्तों के बीच संतुलन बना सके. वे नहीं चाहतीं कि उनका जीवनसाथी उनके सपनों या करियर में बाधा बने. इसके बजाय वे ऐसे व्यक्ति को पसंद करती हैं जो उनकी आकांक्षाओं को समझे और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे.

सपनों को उड़ान देने वाला साथी पहली पसंद

पौराणिक कथाओं में भगवान शिव और माता पार्वती के संबंध को पारस्परिक विश्वास और सम्मान का प्रतीक माना जाता है. माना जाता है कि शिव ने हमेशा माता पार्वती की शक्तियों और क्षमताओं पर भरोसा किया. यही सोच आज की लड़कियों को भी प्रभावित करती है. वे ऐसे रिश्ते चाहती हैं जहां उन्हें अपनी पहचान बनाए रखने की आजादी मिले, उनके फैसलों का सम्मान हो और उनके करियर व सपनों को बराबर महत्व दिया जाए.

बराबरी से मजबूत होते हैं रिश्ते

भगवान शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप भारतीय दर्शन में समानता और संतुलन का प्रतीक माना जाता है. इस रूप में शिव और शक्ति एक साथ दिखाई देते हैं, जो यह संदेश देता है कि जीवन में पुरुष और महिला दोनों का समान महत्व है. आज की Gen Z लड़कियां भी रिश्तों में इसी बराबरी की भावना को प्राथमिकता देती हैं. वे चाहती हैं कि हर निर्णय में दोनों की राय को महत्व मिले और रिश्ता सम्मान तथा सहयोग के आधार पर आगे बढ़े.

मजबूत भी, संवेदनशील भी

आधुनिक रिश्तों में केवल ताकत या आत्मविश्वास ही पर्याप्त नहीं माना जाता. लड़कियां ऐसे पार्टनर को पसंद करती हैं जो बाहर से मजबूत हो लेकिन अंदर से संवेदनशील और समझदार भी हो. भगवान शिव का व्यक्तित्व भी शक्ति और करुणा का संतुलित मिश्रण माना जाता है. यही वजह है कि उनके स्वभाव की यह विशेषता आज के रिश्तों के लिए एक आदर्श मॉडल के रूप में देखी जा रही है. रिश्तों में बढ़ते तनाव का एक बड़ा कारण अहंकार भी माना जाता है. आज की युवा पीढ़ी ऐसे रिश्ते चाहती है जहां किसी एक का वर्चस्व न हो और दोनों एक-दूसरे का सम्मान करें. भगवान शिव को अहंकार का नाश करने वाला माना जाता है. इसी वजह से लड़कियां ऐसे पार्टनर की तलाश में हैं जिनमें अनावश्यक ईगो न हो और जो रिश्ते को बराबरी तथा समझदारी के साथ निभाना जानते हों.

बदलती प्राथमिकताओं का संकेत है यह ट्रेंड

Gen Z लड़कियों के बीच शिव जैसे गुणों वाले पार्टनर की चाहत इस बात का संकेत है कि आधुनिक रिश्तों की प्राथमिकताएं बदल रही हैं. अब केवल आकर्षण, स्टाइल या दिखावा रिश्तों की सफलता का आधार नहीं रह गया है. भरोसा, सम्मान, भावनात्मक संतुलन, स्वतंत्रता और समानता जैसे मूल्य पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं. यही कारण है कि आज की युवा पीढ़ी ऐसे साथी की तलाश कर रही है जो केवल प्रेमी नहीं, बल्कि जीवन के हर पड़ाव पर एक भरोसेमंद साथी और सहयोगी बन सके.

Tags: gen z relationshipshiva like partner
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