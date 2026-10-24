Gen Z को नई फिल्में-सीरीज छोड़कर बार-बार क्यों पसंद आ रहा पुराना कंटेंट? वजह सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं

Gen Z Comfort Content: कभी बचपन का वह कार्टून, कभी स्कूल के दिनों में देखा गया कोई टीवी शो और कभी ऐसी सीरीज जिसके डायलॉग भले ही पुराने हो गए हो, लेकिन Gen Z के लिए वह आज भी सदाबहार बनकर उनके जुबान पर हैं. स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर हर दिन नया कंटेंट आने के बावजूद Gen Z का एक बड़ा हिस्सा बार-बार अपने पुराने फेवरेट शो की तरफ लौट रहा है. टीवी पर कोई ऐप खोलने पर कई नई फिल्मों और सीरीज की लंबी लिस्ट दिखाई देती है, लेकिन कई बार उंगली किसी नए टाइटल पर नहीं, बल्कि उसी पुराने शो पर रुक जाती है जिसे पहले कई बार देखा जा चुका है. आखिर ऐसा क्यों?

कम्फर्ट कंटेंट क्या है?

ऐसा कंटेंट जो आपको हल्का-फुल्का महसूस कराता है और जिसमें ज़्यादा दिमागी मेहनत नहीं लगती, उसे आम तौर पर कम्फर्ट कंटेंट कहा जाता है. इसमें पुरानी फ़िल्में, टीवी शो, वेब सीरीज़, कार्टून या वीडियो शामिल हो सकते हैं. इस तरह के कंटेंट की सबसे बड़ी खासियत इसका जाना-पहचाना होना है. किरदार जाने-पहचाने होते हैं, कहानी में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, और अक्सर आपको यह भी पता होता है कि आगे क्या होने वाला है. यह जाना-पहचाना एहसास इसे नए कंटेंट से अलग करता है.

नई कहानी के बजाय पुरानी सीरीज़ क्यों?

जब कोई नई फ़िल्म या सीरीज़ शुरू होती है, तो दिमाग लगातार कहानी को समझने, किरदारों को पहचानने और भविष्य की घटनाओं का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता रहता है. इसके उलट, पुराना शो देखने पर यह प्रेशर नहीं होता. आपको पता होता है कि हर किरदार क्या कहेगा, कौन सा सीन आपको हंसाएगा, और कहानी किस मोड़ पर जाएगी. इससे देखने का अनुभव आसान और ज़्यादा आरामदायक लग सकता है.

साइकोलॉजिस्ट के अनुसार, पसंदीदा शो को दोबारा देखना रोज़मर्रा की चिंताओं और तनाव से थोड़ा मेंटल ब्रेक लेने का भी एक तरीका हो सकता है. पुराना कंटेंट बचपन की यादों से जुड़ा होता है. Gen Z के लिए, पुराने कार्टून, टीवी शो और फिल्में सिर्फ़ मनोरंजन नहीं हैं. वे बचपन, परिवार, स्कूल और ज़िंदगी के पुराने दौर की यादों से भी जुड़े होते हैं.

यह पुरानी यादें पुराने कंटेंट को फिर से देखने की इच्छा जगा सकती हैं. UCLA सेंटर फ़ॉर स्कॉलर्स एंड स्टोरीटेलर्स की दिसंबर 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक, US में 16 से 24 साल के 55.3 प्रतिशत युवाओं ने पुराने शो देखने की बात कही.

क्या पुराना कंटेंट दोबारा देखना गलत है?

ज़रूरी नहीं, थकान या तनाव होने पर पसंदीदा शो दोबारा देखना आराम करने का एक नॉर्मल तरीका हो सकता है. दिक्कत तब होती है जब स्क्रीन टाइम इतना बढ़ जाता है कि यह ज़रूरी कामों, पढ़ाई, नौकरी या रोज़ की ज़िम्मेदारियों में रुकावट डालता है. इसका मतलब है कि Gen Z का पुराने कंटेंट पर वापस लौटना सिर्फ़ नई फिल्मों और सीरीज़ से बोरियत का नतीजा नहीं है. कभी-कभी, यह उस समय में लौटने की कोशिश होती है जब कहानी जानी-पहचानी थी और कुछ घंटों के लिए ज़िंदगी थोड़ी आसान लगती थी.