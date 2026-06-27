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Hair Cutting Rules: बाल कटवाने और बाल धोने के ये नियम बदल सकते हैं आपकी किस्मत? जानिए कौन-से दिन माने गए शुभ और अशुभ

Hair Cutting Rules: गरुड़ पुराण में बाल कटवाने और बाल धोने से जुड़े कई धार्मिक नियम बताए गए हैं. मान्यता है कि कुछ विशेष दिनों और तिथियों पर इन कार्यों से परहेज करने से जीवन में सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है.

By: Ranjana Sharma | Published: June 27, 2026 1:07:38 PM IST

बाल कटवाने और बाल धोने के ये नियम बदल सकते हैं आपकी किस्मत
बाल कटवाने और बाल धोने के ये नियम बदल सकते हैं आपकी किस्मत


Hair Cutting Rules: आज के दौर में ज्यादातर लोग अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी बाल कटवा लेते हैं या बाल धो लेते हैं. लेकिन हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों में ऐसे कई नियम बताए गए हैं, जिनका पालन आज भी बड़ी संख्या में लोग करते हैं. मान्यता है कि इन नियमों का संबंध केवल परंपरा से नहीं, बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, सुख-समृद्धि और आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखने से भी है. गरुड़ पुराण में भी बाल कटवाने और बाल धोने से जुड़े कुछ विशेष नियमों का उल्लेख मिलता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन नियमों का पालन करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं, जबकि इन्हें नजरअंदाज करने से जीवन में विभिन्न प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं.

जीवन प्रबंधन का भी मार्गदर्शक है गरुड़ पुराण

अक्सर लोग गरुड़ पुराण को मृत्यु और परलोक से जुड़ी जानकारियों का ग्रंथ मानते हैं. हालांकि इसमें जीवन को बेहतर और अनुशासित बनाने वाले कई महत्वपूर्ण नियम भी बताए गए हैं. दैनिक जीवन से जुड़े आचार-विचार, व्यवहार और धार्मिक अनुशासन के विषय में भी इस ग्रंथ में विस्तार से जानकारी दी गई है. बाल कटवाने और महिलाओं के बाल धोने से जुड़े नियम भी इन्हीं धार्मिक निर्देशों का हिस्सा हैं, जिन्हें सनातन परंपरा में विशेष महत्व दिया जाता है.

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इन दिनों बाल कटवाना माना गया है शुभ

ज्योतिषाचार्य के अनुसार गरुड़ पुराण में बुधवार और शुक्रवार को बाल कटवाने के लिए शुभ माना गया है. धार्मिक मान्यता है कि इन दिनों हेयरकट कराने से व्यक्ति के सौभाग्य में वृद्धि होती है और परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है. कई श्रद्धालु आज भी इन दिनों को प्राथमिकता देते हैं और मानते हैं कि शुभ दिन पर किए गए कार्य सकारात्मक परिणाम देते हैं.

मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को क्यों किया जाता है परहेज?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगलवार को बाल कटवाना अशुभ माना गया है. कहा जाता है कि इस दिन हेयरकट कराने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है. वहीं गुरुवार को बाल कटवाने से आर्थिक परेशानियां आने की मान्यता है. इसके अलावा शनिवार को बाल कटवाने से कार्यों में बाधा और रुकावटें उत्पन्न होने की बात कही गई है. इसी वजह से कई लोग इन दिनों हेयरकट कराने से बचते हैं.

महिलाओं के लिए बाल धोने के विशेष नियम

गरुड़ पुराण में महिलाओं के लिए भी बाल धोने से जुड़े कुछ विशेष निर्देश बताए गए हैं. धार्मिक मान्यता के अनुसार महिलाओं को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन बाल धोने से बचना चाहिए. मान्यता है कि इन दिनों बाल धोने से परिवार की उन्नति, सुख-शांति और समृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. हालांकि यह पूरी तरह धार्मिक विश्वास और परंपराओं पर आधारित मान्यता है.

शुक्रवार को बाल धोने से मिलती है माता लक्ष्मी की कृपा

धार्मिक मान्यता के अनुसार शुक्रवार महिलाओं के लिए बाल धोने का सबसे शुभ दिन माना गया है. कहा जाता है कि इस दिन बाल धोने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन-धान्य, सुख-समृद्धि तथा वैभव का वास बना रहता है. इसके अलावा बुधवार को भी महिलाओं के लिए बाल धोना शुभ माना गया है. कई लोग इन दोनों दिनों में ही हेयर वॉश करना पसंद करते हैं.

अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी पर क्यों नहीं कटवाने चाहिए बाल

सप्ताह के दिनों के अलावा गरुड़ पुराण में कुछ विशेष तिथियों का भी उल्लेख मिलता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी के दिन बाल कटवाने और बाल धोने से परहेज करना चाहिए. इन तिथियों को पूजा-पाठ, व्रत, साधना और आध्यात्मिक चिंतन के लिए विशेष महत्व दिया गया है. इसलिए परंपरागत रूप से इन दिनों शरीर और मन दोनों को संयमित रखने की परंपरा रही है.

आस्था के साथ स्वास्थ्य का भी रखें ध्यान

ज्योतिषाचार्य का कहना है कि ये सभी नियम धार्मिक आस्था और परंपराओं पर आधारित हैं. जो लोग सनातन धर्म की मान्यताओं में विश्वास रखते हैं, वे इन्हें आध्यात्मिक अनुशासन का हिस्सा मानकर पालन करते हैं. हालांकि व्यक्तिगत स्वच्छता, स्वास्थ्य और साफ-सफाई का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है. ऐसे में श्रद्धालु अपनी आस्था और परिस्थितियों के अनुसार इन मान्यताओं का पालन कर सकते हैं. धार्मिक ग्रंथों में बताए गए इन नियमों का मूल उद्देश्य व्यक्ति के जीवन में अनुशासन, सकारात्मक सोच, मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक जागरूकता बनाए रखना माना जाता है. यही कारण है कि सदियों पुरानी ये परंपराएं आज भी लोगों की आस्था और जीवनशैली का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई हैं.

Tags: Garuda Puranahair cutting rulesinkhabar-social-news
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