Home > लाइफस्टाइल > Perfume vs perfume: गर्मी में इत्र या परफ्यूम? जानिए कौन रखेगा आपको लंबे समय तक फ्रेश और महकता हुआ

Perfume vs perfume: गर्मी में इत्र या परफ्यूम? जानिए कौन रखेगा आपको लंबे समय तक फ्रेश और महकता हुआ

Perfume vs perfume: गर्मी में पसीने और बदबू से बचने के लिए इत्र और परफ्यूम दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं. इत्र प्राकृतिक तेलों से बना होता है और लंबे समय तक टिकता है, जबकि परफ्यूम अल्कोहल आधारित होता है और तुरंत फ्रेशनेस देता है लेकिन गर्मी में जल्दी उड़ सकता है. इसलिए गर्मियों में लंबे समय की खुशबू के लिए इत्र बेहतर विकल्प माना जाता है.

By: Ranjana Sharma | Published: June 21, 2026 2:56:35 PM IST

गर्मी में इत्र या परफ्यूम क्या है बेहतर
गर्मी में इत्र या परफ्यूम क्या है बेहतर


Perfume vs perfume: जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू होता है, पसीना और शरीर की दुर्गंध एक आम समस्या बन जाती है. तेज धूप और नमी के कारण शरीर जल्दी पसीना छोड़ता है, जिससे कई बार असहज स्थिति पैदा हो जाती है. ऐसे में लोग खुद को दिनभर फ्रेश और खुशबूदार बनाए रखने के लिए इत्र और परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि गर्मियों में इत्र बेहतर है या परफ्यूम? दोनों में क्या अंतर है और किसकी खुशबू ज्यादा देर तक टिकती है?

इत्र क्या है और क्यों है खास?

इत्र एक प्राकृतिक सुगंधित तेल होता है, जिसे फूलों, जड़ी-बूटियों, मसालों और अन्य प्राकृतिक तत्वों से तैयार किया जाता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आमतौर पर अल्कोहल नहीं होता. 

You Might Be Interested In
  • इसकी खुशबू गहरी और प्राकृतिक होती है
  • यह स्किन पर धीरे-धीरे खुलती है
  • लंबे समय तक टिकने वाली सुगंध देती है
  • त्वचा पर कम रिएक्शन की संभावना रहती है
  • इत्र को पारंपरिक और शुद्ध खुशबू का रूप माना जाता है, जो धीरे-धीरे वातावरण में अपनी महक छोड़ता है.

परफ्यूम क्या होता है और कैसे करता है काम?

परफ्यूम में अल्कोहल मिला होता है, जिसमें फ्रेगरेंस ऑयल की मात्रा अलग-अलग हो सकती है. इसी अनुपात के आधार पर उसकी खुशबू की तीव्रता और टिकने की क्षमता तय होती है.

परफ्यूम की खास बातें

  • तुरंत फ्रेशनेस का एहसास देता है
  • कई तरह की वैरायटी और फ्रेगरेंस उपलब्ध होती हैं
  • कपड़ों और त्वचा दोनों पर लगाया जा सकता है
  • कुछ खुशबू हल्की तो कुछ काफी स्ट्रॉन्ग होती हैं
  • हालांकि, अल्कोहल की मौजूदगी के कारण इसकी खुशबू गर्मी में तेजी से उड़ भी सकती है.

गर्मियों में कौन ज्यादा बेहतर-इत्र या परफ्यूम?

गर्मी में पसीना ज्यादा आने की वजह से खुशबू जल्दी खत्म हो जाती है. ऐसे में इत्र की तुलना में परफ्यूम की महक अक्सर जल्दी हल्की पड़ जाती है.

  • इत्र प्राकृतिक तेलों से बना होता है
  • यह त्वचा के साथ मिलकर धीरे-धीरे खुशबू छोड़ता है
  • जबकि परफ्यूम का अल्कोहल गर्मी में तेजी से वाष्पित हो जाता है
  • इसीलिए लंबे समय तक टिकने वाली खुशबू के लिए इत्र को बेहतर विकल्प माना जाता है.

किसे चुनना चाहिए

  • अगर आपको ज्यादा पसीना आता है और लंबे समय तक खुशबू चाहिए, तो इत्र बेहतर विकल्प है
  • अगर आप हल्की, मॉडर्न और इंस्टेंट फ्रेशनेस वाली खुशबू पसंद करते हैं, तो परफ्यूम आपके लिए सही है
  • दोनों के अपने फायदे हैं, इसलिए चुनाव पूरी तरह आपकी लाइफस्टाइल और पसंद पर निर्भर करता है.

Tags: body odor remedyperfume vs perfume
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सलमान खान की 6 फ्लॉप फिल्में

June 21, 2026

विजय थलपति की 6 सुपरहिट फिल्में

June 21, 2026

aging रोकते हैं ये food items

June 20, 2026

फिट रहने के लिए 1 दिन में कितनी रोटी खाना...

June 20, 2026

अजीबोंगरीब आदतें, जो बढ़ा देंगी इंटेलिजेंस लेवल!

June 20, 2026

पीरियड पेन में आराम देंगे ये DIY टिप्स

June 20, 2026
Perfume vs perfume: गर्मी में इत्र या परफ्यूम? जानिए कौन रखेगा आपको लंबे समय तक फ्रेश और महकता हुआ

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Perfume vs perfume: गर्मी में इत्र या परफ्यूम? जानिए कौन रखेगा आपको लंबे समय तक फ्रेश और महकता हुआ
Perfume vs perfume: गर्मी में इत्र या परफ्यूम? जानिए कौन रखेगा आपको लंबे समय तक फ्रेश और महकता हुआ
Perfume vs perfume: गर्मी में इत्र या परफ्यूम? जानिए कौन रखेगा आपको लंबे समय तक फ्रेश और महकता हुआ
Perfume vs perfume: गर्मी में इत्र या परफ्यूम? जानिए कौन रखेगा आपको लंबे समय तक फ्रेश और महकता हुआ