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गर्मी में नॉनवेज खाना कितना सुरक्षित? चिकन–मटन खाना कितना सही?जानें शरीर पर इसका असर

Non-veg in summer: गर्मियों में चिकन और मटन जैसे हाई-प्रोटीन नॉनवेज का सेवन दोपहर के समय शरीर पर भारी पड़ सकता है. इससे शरीर का तापमान बढ़ने, पाचन धीमा होने और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं. एक्सपर्ट्स इसे रात में सीमित मात्रा में खाने की सलाह देते हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: June 16, 2026 6:03:16 PM IST

मटन क्यों माना जाता है गर्मियों में सबसे भारी फूड
मटन क्यों माना जाता है गर्मियों में सबसे भारी फूड


Non-veg in summer: गर्मियों में बढ़ते तापमान का सीधा असर हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता है. इसी वजह से लोग आमतौर पर हल्का और आसानी से पचने वाला खाना पसंद करते हैं. लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो हर मौसम में नॉनवेज, खासकर चिकन और मटन, का सेवन करता है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गर्मियों के दोपहर के समय चिकन और मटन खाना शरीर के लिए सही है या नहीं.

प्रोटीन और फैट से भरपूर नॉनवेज क्यों बनता है भारी

चिकन और मटन जैसे खाद्य पदार्थों में हाई प्रोटीन और फैट की मात्रा अधिक होती है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, इनको पचाने के लिए शरीर को ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है. इसी दौरान शरीर में गर्मी भी बढ़ती है, जिसे मेडिकल भाषा में “थर्मोजेनेसिस” कहा जाता है. एक रिपोर्ट के अनुसार, जब हम प्रोटीन-रिच फूड खाते हैं तो शरीर उसे तोड़ने और पचाने में कार्बोहाइड्रेट या फैट की तुलना में ज्यादा एनर्जी खर्च करता है, जिससे शरीर के अंदर हीट प्रोडक्शन बढ़ जाता है.

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दोपहर में चिकन–मटन खाने से बढ़ सकती हैं दिक्कतें

गर्मियों के दोपहर के समय शरीर का तापमान पहले से ही अधिक होता है. ऐसे में भारी नॉनवेज खाने से शरीर का टेम्परेचर और बढ़ सकता है. इसके कारण पसीना ज्यादा आना, घबराहट, बेचैनी और थकान जैसी समस्याएं महसूस हो सकती हैं. इसके अलावा शरीर का मेटाबॉलिज्म भी इस समय धीमा रहता है, जिससे भोजन को पचाने में अधिक समय लगता है. विशेषज्ञों के अनुसार मटन जैसे रेड मीट में सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज्यादा होती है, जो पचने में अधिक समय लेता है. अगर इसे तेज गर्मी या दोपहर के समय खाया जाए तो पेट में भारीपन, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग और अपच जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

पानी की कमी और डिहाइड्रेशन का खतरा

चिकन और मटन को पचाने के लिए शरीर को ज्यादा पानी की जरूरत होती है. गर्मियों में पहले से ही शरीर में पानी की कमी का खतरा रहता है. ऐसे में अगर पर्याप्त पानी न लिया जाए तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, जिससे चक्कर आना, कमजोरी और यूरिन से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं.

कब और कैसे खाएं नॉनवेज

हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं तो इसे दोपहर की बजाय रात के खाने में लेना बेहतर है, और वह भी सोने से कम से कम 2–3 घंटे पहले. गर्मियों में चिकन और मटन बनाते समय ज्यादा मसाले और तेल से बचना चाहिए. हल्का ग्रिल्ड चिकन या चिकन सूप बेहतर विकल्प हो सकता है, जबकि मटन जैसे भारी रेड मीट को सीमित करना स्वास्थ्य के लिए अधिक सुरक्षित माना जाता है.

Tags: healthy dietnonveg in summer
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