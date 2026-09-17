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Ganesh Utsav 2026: गणपति बप्पा को लगाएं नारियल के लड्डू का भोग, स्वाद की हर कोई करेगा तारीफ, मिनटों में होगी तैयारी

Coconut Laddu Recipe: गणपति उत्सव में बप्पा के दरबार में मोदक और लड्डुओं की खुशबू न हो, तो त्योहार कुछ अधूरा-सा लगता है. अगर इस बार आप गणपति जी को कुछ ऐसा भोग लगाना चाहते हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ झटपट तैयार भी हो जाए, तो नारियल के लड्डू एक बढ़िया विकल्प हैं. मुलायम नारियल, मिठास और खुशबूदार इलायची से तैयार ये लड्डू पूजा की थाली की रौनक बढ़ा देंगे.

By: Lalit Kumar | Published: September 17, 2026 5:13:30 PM IST

Coconut Laddu Recipe
Coconut Laddu Recipe


Coconut Laddu Recipe: गणपति उत्सव में बप्पा के दरबार में मोदक और लड्डुओं की खुशबू न हो, तो त्योहार कुछ अधूरा-सा लगता है. अगर इस बार आप गणपति जी को कुछ ऐसा भोग लगाना चाहते हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ झटपट तैयार भी हो जाए, तो नारियल के लड्डू एक बढ़िया विकल्प हैं. मुलायम नारियल, मिठास और खुशबूदार इलायची से तैयार ये लड्डू पूजा की थाली की रौनक बढ़ा देंगे.

मान्यता है कि भगवान गणेश को लड्डू प्रिय हैं, इसलिए गणेश चतुर्थी और गणेश उत्सव के दौरान भक्त उन्हें अलग-अलग तरह के लड्डुओं का भोग लगाते हैं. बेसन, मोतीचूर और ड्राई फ्रूट्स के अलावा नारियल के लड्डू भी प्रसाद के तौर पर बनाए जा सकते हैं. खास बात यह है कि इन्हें बनाने के लिए बहुत ज्यादा सामग्री या लंबी तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती.

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गणेश चतुर्थी 2026 में 14 सितंबर को मनाई गई और गणपति उत्सव का प्रमुख समापन 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन होगा. ऐसे में विसर्जन से पहले बप्पा को घर पर बने नारियल के लड्डुओं का भोग लगाकर परिवार के साथ प्रसाद बांट सकते हैं.

नारियल लड्डू बनाने के लिए सामग्री

  • मावा (खोया) – 1 कप
  • नारियल कद्दूकस – 2 कप
  • काजू बादाम कटे – 1/2 कप
  • चिरौंजी – 1 टेबलस्पून
  • इलायची कुटी – 4-5
  • चीनी का बूरा – 1 1/2 कप

नारियल लड्डू बनाने की विधि

स्टेप 1- भगवान गणेश को नारियल लड्डू का भोग लगाना चाहते हैं, तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स (काजू, बादाम) लें और उन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें. अब एक कड़ाही को गर्म करें और उसमें मावा क्रम्बल कर डाल दें. इसके बाद करछी की मदद से मीडियम आंच पर मावा को चलाते हुए सेकें. मावा तब तक भून लें जब तक कि उसका रंग हल्का भूरा न हो जाए. इसके बाद गैस बंद कर दें और मावा ठंडा होने के लिए छोड़ दें.

स्टेप 2- अब मावा को एक बड़े बर्तन में शिफ्ट कर दें और जब हल्का गर्म रह जाए तो उसमें चीनी का बूरा डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर दें. इसके बाद कद्दूकस नारियल को लें और उसमें से थोड़ा सा बचाकर बाकी को मावा में डालकर मिला दें. इसके बाद काजू, बादाम, चिरौंजी और इलायची पाउडर को भी मावा मिश्रण में डालकर ठीक ढंग से मिलाएं. नारियल लड्डू के लिए मिश्रण बनकर रेडी हो चुका है.

स्टेप 3- अब तैयार मिश्रण को थोड़ा-थोड़ा हाथ में लें और उसे दबाते हुए गोल-गोल बॉल्स तैयार करें. लड्डू बनने के बाद उन्हें कद्दूकस नारियल में लपेटें और थाली में अलग रख दें. इसी तरह एक-एक करते हुए सारे मिश्रण से नारियल लड्डू तैयार कर लें. इसके बाद नारियल लड्डू को सैट होने के लिए कुछ वक्त तक रखें. अब भोग के लिए नारियल लड्डू पूरी तरह से तैयार हैं. इन्हें किसी एयर टाइट कंटेनर में रखकर कुछ दिन तक उपयोग किया जा सकता है.

Tags: Food recipeganesh utsava 2026modak
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