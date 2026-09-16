Ganesh Utsava 2026: घर के बने मोदक से लगाएं बप्पा को भोग, स्वाद भी मिलेगा डबल, बेहद आसान है बनाने की रेसिपी

Ganesh Chaturthi 2026 Modak Recipe: 14 सितंबर से गणेशोत्सव की शुरुआत हो चुकी है. पूरे 10 दिनों तक चलने वाला ये उत्सव इस बार 12 तक चलेगा. भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेशोत्सव की शुरुआत होती है, जो 25 सितंबर तक चलेगा. गणेश चतुर्थी पर बप्पा की पूजा की जाती है और भोग लगाने के लिए तरह-तरह के पकवान बनाए जाते हैं. पूजा के समय गणेश जी का पसंदीदा मोदक बनाकर आप भोग लगा सकते हैं. जी हां, आप बेहद आसान तरीके से मोदक घर पर खुद से बना सकते हैं. पूरे दस दिनों तक चलने वाले गणेशोत्सव में लोग बप्पा की भक्ति में डूबे रहते हैं. आप बप्पा के फेवरेट मोदक को ट्राई करना चाहते हैं तो यहां पढ़ें इसकी बेहद आसान सी रेसिपी.

मोदक बनाने के लिए सामग्री

नारियल- एक कप कद्दूकस किया

गुड़- एक कप

चावल का आटा- एक कप

केसर- 1 छोटा चम्मच

घी- मोदक तलने के लिए

नमक- चुटकीभर

जायफल- चुटकीभर

मोदक बनाने की ईजी रेसिपी

मोदक बनाने के लिए सबसे पहले स्टफिंग की सामग्री को तैयार कर लें. सबसे पहले आप नारियल को कद्दूकस कर लें. गुड़ को बारीक कूटकर दरदरा कर लें. गैस पर कड़ाही रखें और इसमें नारियल और गुड़ को डालकर कम आंच पर भूनें.

5 मिनट के बाद इसमें आप जायफल, केसर को भी मिला दें और अच्छी तरह से चलाते हुए भूनें. आंच को कम ही रखें वरना नारियल कड़ाही के तले में चिपक सकता है. अब आप गैस बंद कर दें और इस मिश्रण को ठंडा होने दें.

चावल को मिक्सी में डालकर आटे की तरह पीस लें. इसमें थोड़ा सा नमक भी मिला दें. इसे बाउल में निकाल लें और 1-2 चम्मच घी डालकर अच्छी तरह से मिलाएं. हल्का गुनगुना पानी डालते हुए इसे गूंथ लें. थोड़ी देर के लिए इसे ढककर रख दें ताकि आटा सॉफ्ट हो जाए.

अब आटे की छोटी-छोटी लोई बना लें. लोई के अंदर नारियल वाले मिक्सचर को भर दें और चारों तरफ से मोड़ते हुए ऊपर से बंद कर दें. आप इसे मनचाहा शेप भी दे सकते हैं. कड़ाही गर्म करें उसमें घी डालें.

जब घी गर्म हो जाए तो एक साथ 4-5 मोदक को डालकर तल लें. गोल्डन ब्राउन हो जाए तो प्लेट में निकाल लें. तैयार है भगवान गणेश जी को भोग लगाने के लिए स्वादिष्ट मोदक.