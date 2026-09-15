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Ganesh Chaturthi 2026: बप्पा को लगाएं बेसन लड्डू का भोग, झटपट बनेंगे स्वादिष्ट लड्डू; जानें आसान रेसिपी

Besan Laddu Recipe: गणेशोत्सव में बप्पा के भोग की बात हो और लड्डू का नाम न आए, ऐसा कैसे हो सकता है! मान्यता है कि, भगवान गणेश को मोदक और लड्डू बेहद प्रिय हैं. ऐसे में इस गणेश चतुर्थी अगर आप घर पर ही गणपति जी के लिए कुछ स्वादिष्ट और सात्विक प्रसाद बनाना चाहते हैं, तो बेसन के लड्डू बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं.

By: Lalit Kumar | Published: September 15, 2026 6:35:20 PM IST

Besan Laddu on ganesh chaturvedi
Besan Laddu on ganesh chaturvedi


Besan Laddu Recipe: गणेशोत्सव में बप्पा के भोग की बात हो और लड्डू का नाम न आए, ऐसा कैसे हो सकता है! मान्यता है कि, भगवान गणेश को मोदक और लड्डू बेहद प्रिय हैं. ऐसे में इस गणेश चतुर्थी अगर आप घर पर ही गणपति जी के लिए कुछ स्वादिष्ट और सात्विक प्रसाद बनाना चाहते हैं, तो बेसन के लड्डू बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं. खास बात यह है कि इन्हें बनाने के लिए बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं होती और सही तरीके से बेसन भून लिया जाए तो घर पर ही हलवाई जैसे खुशबूदार और स्वादिष्ट लड्डू तैयार किए जा सकते हैं.

गणेश चतुर्थी के दौरान बप्पा को बेसन लड्डू का भोग लगाकर परिवार के साथ प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं. तो आइए जानते हैं बेसन लड्डू बनाने की आसान विधि, जिससे कम समय में तैयार हो जाएगी गणपति बप्पा की पसंदीदा मिठाई.

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बेसन लड्डू बनाने के लिए सामग्री

  • बेसन – 2 कप
  • तरबूज के बीज – 2 टेबलस्पून
  • देसी घी – 1/2 कप
  • काजू कटे – 2 टेबलस्पून
  • इलायची – 3-4
  • चीनी – 1 कप

बेसन लड्डू बनाने का तरीका

स्टेप 1- पारंपरिक भारतीय मिठाई बेसन लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले एक कड़ाही में आधा कप देसी घी डालें और मीडियम आंच पर गर्म करें. जब घी पिघल जाए तो उसमें 2 कप बेसन डालकर करछी की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करें और भूनें. इस दौरान गैस की फ्लेम धीमी कर दें. मोटा बेसन इस्तेमाल करने से लड्डू दानेदार बनेंगे. बेसन को तब तक भूनना है जब तक कि गोल्डन ब्राउन न हो जाए. अगर मिश्रण सूख जाए तो एक टेबलस्पून घी और डाल दें.

स्टेप 2- बेसन को अच्छी तरह से सेकने में 15-20 मिनट का वक्त लगेगा. इसके बाद बेसन घी को छोड़ने लगेगा. इसके बाद 10 मिनट तक और बेसन को भूनें, फिर गैस बंद कर दें और मिश्रण को एक बड़े कटोरे में निकालकर ठंडा होने दें. इस बीच कटे हुए काजू और तरबूज के बीज को कड़ाही में डालकर ड्राई रोस्ट कर लें. इसके बाद इन्हें बेसन में डालकर ठीक ढंग से मिक्स कर लें.

स्टेप 3- अब ब्लेंडर में एक कप चीनी और इलायची डालकर ब्लेंड कर लें. अब चीनी पाउडर को भुने बेसन में डालें और अच्छी तरह से मिला लें. आप चाहें तो चीनी की जगह सीधे चीनी का बूरा भी ले सकते हैं. ध्यान रखें कि चीनी मिलाने के दौरान मिश्रण ठंडा ही रहे, गरम होने पर चीनी को पिघला देगा. 

स्टेप 4- आखिर में हाथों में तैयार मिश्रण को लेकर उसके लड्डू बांधें और एक प्लेट में रखकर सैट होने दें. सारे मिश्रण से लड़्डू बना लें. गणपति बप्पा को भोग के लिए लड्डू तैयार हो चुके हैं.

Tags: Food recipeganesh utsavaladdu recipe
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