किडनी की समस्या से हैं परेशान तो Ganesh Chaturthi के व्रत के दिन इस चीज से करें परहेज..!

Ganesh Chaturthi 2025 : गणेश चतुर्थी एक ऐसा पर्व है जो केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि ये शरीर, मन और आत्मा को बैलेंस रखने का शानदार तरीका भी है. इस दिन भगवान गणेश के स्वागत में व्रत रखा जाता है, लेकिन बहुत से लोग ये भूल जाते हैं कि व्रत का सही तरीका केवल उपवास करना नहीं, बल्कि शरीर का ध्यान रखना भी है.

गलत खान-पान या लापरवाही से व्रत का लाभ तो दूर, उल्टा स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं- जैसे पेट दर्द, एसिडिटी, सिरदर्द या थकान. अगर आपको किडनी या हई ब्लड प्रेशर की समस्या है तों नीचें बताई गई बातों को जरूर ध्यान में रखे. इसलिए जरूरी है कि आपको पता हो की व्रत के दौरान क्या खाएं और किन चीजों से बचें. आइए जानते हैं कि गणेश चतुर्थी के व्रत में क्या खाना चाहिए और किन चीजों से परहेज जरूरी है.

सुबह की शुरुआत इन चीजों से करें (Ganesh Chaturthi 2025 Fasting Rules)

व्रत के दिन की शुरुआत हल्के और पौष्टिक नाश्ते से करें. खाली पेट रहने से कमजोरी महसूस हो सकती है, इसलिए सही आहार जरूरी है. ऐसे में मौसंबी या संतरे का ताजा जूस

एक सेब या पपीता जैसी चीजें खाए.

दोपहर का फलाहार (Ganesh Chaturthi 2025 Fasting Rules)

दिन में ऐसे खाद्य पदार्थ लें जो शरीर को ताकत दें और ज्यादा भारी भी न हों. ऐसे में आप व्रत वाली सब्जी,सिंघाड़े के आटे की पुड़ी, हल्का सलाद (खीरा, टमाटर, मूली आदि) लें.

व्रत के दौरान ध्यान देने वाली जरूरी बातें

खाने को कम से कम तेल में तैयार करें. भूख लगने पर मखाने, फल या कुछ ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं.

हर व्रत में आलू या साबूदाना ही खाएं, ये जरूरी नहीं. इसके बजाय कुट्टू या राजगिरा की पुड़ी, लौकी की सब्जी और रायता बेहतर विकल्प हैं.

इन चीजों से बचें व्रत के दौरान (Avoid these things during fasting)

डीप फ्राई आलू चिप्स, मूंगफली और साबूदाना वड़े.

ज्यादा मात्रा में चाय या कॉफी.

किडनी के रोगियों को सेंधा नमक से परहेज करना चाहिए (इसमें पोटैशियम अधिक होता है).

लंबे समय तक भूखे न रहें- इससे ब्लड शुगर लेवल गिर सकता है.

व्रत खुलने के बाद प्याज, लहसुन, चुकंदर, गाजर और कटहल से परहेज करें.

तुलसी का सेवन और उसका इस्तेमाल इस दिन न करें.

गणेश चतुर्थी का व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, ये हमारी जीवनशैली को शुद्ध और संतुलित करने का मौका है. सही खानपान हमारे शरीर और मन दोनों के लिए शुभ फलदायक बन सकता है.