Ganesh Chaturthi 2025 : लालबागचा राजा के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो इन 4 शानदार जगहों को जरूर करें एक्सप्लोर, तीसरी है लाजवाब

Ganesh Chaturthi 2025 : गणेश चतुर्थी 2025 का पावन पर्व एक बार फिर से भक्ति, उल्लास और आस्था की नई ऊर्जा लेकर आ रहा है. ये पर्व न केवल धार्मिक श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी भारत के सबसे बड़े उत्सवों में से एक है. खासकर मुंबई में इसकी रौनक और भी ज्यादा होती है. यहां जगह-जगह भव्य पंडाल सजते हैं और उनमें विराजते हैं गणपति बाप्पा, जिनमें सबसे ज्यादा फेमस हैं – लालबागचा राजा.

हर साल लाखों श्रद्धालु इस गणेश प्रतिमा के दर्शन के लिए देश और विदेश से मुंबई आते हैं. बॉलीवुड से लेकर आम जनमानस तक, हर किसी की आस्था यहां जुड़ी होती है. अगर आप भी इस साल 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी के अवसर पर मुंबई में लालबागचा राजा के दर्शन का मन बना रहे हैं, तो उसके साथ-साथ शहर के इन खास स्थलों को एक्सप्लोर करना न भूलें.

1. सिद्धिविनायक मंदिर – आस्था की दूसरी बड़ी पहचान

लालबागचा राजा के दर्शन के बाद आप प्रभादेवी स्थित फेमस सिद्धिविनायक मंदिर भी जा सकते हैं. ये मंदिर लालबाग से करीब 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है. टैक्सी या ऑटो रिक्शा से यहां पहुंचने में 20 से 30 मिनट का समय लग सकता है.

2. गेटवे ऑफ इंडिया

अगर आप आध्यात्मिकता के साथ-साथ मुंबई की ऐतिहासिक खूबसूरती भी देखना चाहते हैं, तो गेटवे ऑफ इंडिया जरूर जाएं. ये लालबाग से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है. इसके आसपास के इलाकों में आप एलीफेंटा की गुफाएं, छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय, मरीन ड्राइव और हाजी अली दरगाह जैसे फेमस स्थल भी घूम सकते हैं.

3. वर्ली सी फेस – समुद्र की लहरों संग सुकून के पल

लालबाग से करीब 5-6 किलोमीटर दूर स्थित वर्ली सी फेस उन लोगों के लिए शानदार जगह है, जो गणेश दर्शन के बाद कुछ शांत और सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं. यहां समुद्र की लहरों की आवाज और ठंडी हवाएं एक अलग ही शांति देती हैं.

4. प्रभादेवी बीच – भीड़ से दूर, नेचर के पास

अगर आप शहर की हलचल से थोड़ी दूरी बनाकर कुछ समय प्रकृति के साथ बिताना चाहते हैं, तो प्रभादेवी बीच एक शानदार विकल्प है. ये बीच परेल क्षेत्र से लगभग 1-2 किलोमीटर की दूरी पर है . यहां से सूर्यास्त का नजारा काफी खूबसूरत लगता है.



