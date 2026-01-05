Home > लाइफस्टाइल > Gajar Ka Halwa Recipe: न घिसना, न घंटों पकाना: 30 मिनट से भी कम समय में तैयार करें यम्मी गाजर का हलवा

Gajar Ka Halwa Recipe: न घिसना, न घंटों पकाना: 30 मिनट से भी कम समय में तैयार करें यम्मी गाजर का हलवा

Gajar Ka Halwa: इस डेज़र्ट में एक खास तरह की गर्माहट होती है, जो देर तक बनी रहती है. अगर आपको गाजर का हलवा पसंद है लेकिन किलो गाजर कद्दूकस करने से डर लगता है.

By: Heena Khan | Published: January 5, 2026 2:28:43 PM IST

GAJAR KA HALWA
GAJAR KA HALWA


You Might Be Interested In

Gajar Ka Halwa: इस डेज़र्ट में एक खास तरह की गर्माहट होती है, जो देर तक बनी रहती है. अगर आपको गाजर का हलवा पसंद है लेकिन किलो गाजर कद्दूकस करने से डर लगता है, तो यह बिना कद्दूकस वाला वर्शन क्लासिक हलवे का स्वाद बनाए रखता है और आपकी कलाई और सब्र दोनों को बचाता है. आपको वही धीरे-धीरे पका हुआ, कैरामलाइज़्ड मीठापन, इलायची की खुशबू और रिच, नटी स्वाद मिलेगा.

सामग्री

-गाजर: 1 किलो, मुलायम लाल सर्दियों की गाजर (छिलके वाली)

You Might Be Interested In

– दूध: 1 लीटर, फुल-फैट (या खोया इस्तेमाल कर रहे हैं तो 750 ml)

चीनी: 150-220 ग्राम, स्वाद के अनुसार (अगर गाजर बहुत मीठी हैं तो कम चीनी से शुरू करें)

घी: 4-6 बड़े चम्मच (साथ ही मेवे भूनने के लिए 1-2 बड़े चम्मच)

– खोया (वैकल्पिक): 150-200 ग्राम, मसला हुआ (गाढ़ापन और जल्दी गाढ़ा करने के लिए)

– इलायची: 4-5 फली, बीज का पाउडर (या ½ छोटा चम्मच इलायची पाउडर)

– मेवे: 2-3 बड़े चम्मच कटे हुए बादाम, काजू; 1 बड़ा चम्मच पिस्ता (वैकल्पिक)

– किशमिश: 1-2 बड़े चम्मच (वैकल्पिक)

– केसर: एक चुटकी 2 बड़े चम्मच गर्म दूध में भिगोया हुआ (वैकल्पिक)

– नमक: मिठास बढ़ाने के लिए एक चुटकी (वैकल्पिक) (छवि: AI-जनरेटेड)

चुटकियों में बनाएं चुटकियों में हलवा

फ़ूड प्रोसेसर तरीका: छिलके वाली गाजर को टुकड़ों में काट लें और मोटा कीमा बनाने के लिए पल्स करें. चावल के दाने जितने छोटे टुकड़े रखें, प्यूरीबनाएं.

Delhi Riots Case: क्या शरजील इमाम और उमर खालिद को मिल गई जमानत? सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया फैसला 

ब्लेंडर तरीका: गाजर के टुकड़े डालें और छोटे-छोटे बर्स्ट में पल्स फ़ंक्शन का इस्तेमाल करें. अगर आपका ब्लेंडर प्यूरी बना देता है, तो मूवमेंट में मदद के लिए बस थोड़ा सा दूध (2-3 बड़े चम्मच) डालें, लेकिन टेक्सचर बनाए रखने के लिए जल्दी रोक दें.

मेवों को भूनें: अपनी कढ़ाई में 1-2 बड़े चम्मच घी गरम करें. मेवे डालें और धीमी आंच पर हल्का सुनहरा होने तक भूनें. किशमिश डालकर तब तक भूनें जब तक वे फूल न जाएं. निकालकर अलग रख दें. (छवि: AI-जनरेटेड)

गाजर को भूनें: बचा हुआ घी डालें. कटी हुई गाजर में थोड़ा सा नमक डालकर डालें. मध्यम-धीमी आंच पर 6-8 मिनट तक भूनें जब तक कि उनकी कच्ची महक कमहो जाए और रंग गहराहो जाए.

दूध में धीरे-धीरे पकाएं: दूध डालें (और अगर केसर वाला दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो वह भी डालें). चलाएं, धीमी आंच पर उबाल आने दें, फिर आंच कम कर दें. बिना ढके पकाएं, हर 3-4 मिनट में चलाते रहें ताकि यह चिपके नहीं. गाजर को दूध सोखने दें और नरम होने दें; इसमें 20-30 मिनट लगेंगे, यह आपके गाजर के टुकड़ों के साइज़ पर निर्भर करता है.

खोया के साथ अतिरिक्त स्वाद: जब मिश्रण नरम दलिया जैसा दिखने लगे और ज़्यादातर दूध सोख जाए, तो इसमें मसला हुआ खोया डालें. अच्छी तरह मिलाएँ और 5-7 मिनट तक पकाएँ जब तक कि यह मिल न जाए और एक जैसा न हो जाए.

मीठा करें और खुशबू डालें: चीनी और इलायची पाउडर डालें. चीनी पिघलने पर मिश्रण पतला हो जाएगा; इसे धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए पकाते रहें. 8-12 मिनट बाद, यह फिर से गाढ़ा हो जाएगा और चमकदार दिखने लगेगा.

गहराई के लिए कैरामलाइज़ करें: पकाते रहें, किनारों और तले को खुरचते रहें, और हलवे को धीरे-धीरे गाढ़ा होने दें. घी की एक पतली परत निकलने लगेगी, और आप देखेंगे कि मिश्रण एक साथ आने लगेगा. यह स्टेज, जिसमें 5-10 मिनट और लगेंगे, हलवाई जैसा स्वाद देता है.

गार्निश: भुने हुए मेवे और किशमिश मिलाएँ. चखकर चीनी या इलायची एडजस्ट करें. अगर आपको ज़्यादा रिच स्वाद चाहिए, तो 1 बड़ा चम्मच घी डालें. गरमागरम परोसें.

Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली में ठंडी हवाओं का सितम! छाएगा घना कोहरा, यहां जानें आज कैसा रहेगा राजधानी का मौसम

You Might Be Interested In
Tags: easy recipegajar ka halwahealth tipsrecipe
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

‘गांधी टॉक्स’ का टीज़र आउट, बिना बोले बहुत कुछ कह...

January 4, 2026

काले हीरे को आखिर क्यों माना जाता है अपशगुन? इन...

January 4, 2026

सुरक्षित लगाव के क्या है व्यवहारिक लक्षण

January 4, 2026

स्वास्थ्य के बारे में सबसे ज्यादा पूछे गए सवाल और...

January 3, 2026

वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित 2026 की बॉलीवुड फिल्में,...

January 3, 2026

किंग खान का रॉयल अंदाज़, करोड़ों की घड़ी और सब्यसाची...

January 3, 2026
Gajar Ka Halwa Recipe: न घिसना, न घंटों पकाना: 30 मिनट से भी कम समय में तैयार करें यम्मी गाजर का हलवा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gajar Ka Halwa Recipe: न घिसना, न घंटों पकाना: 30 मिनट से भी कम समय में तैयार करें यम्मी गाजर का हलवा
Gajar Ka Halwa Recipe: न घिसना, न घंटों पकाना: 30 मिनट से भी कम समय में तैयार करें यम्मी गाजर का हलवा
Gajar Ka Halwa Recipe: न घिसना, न घंटों पकाना: 30 मिनट से भी कम समय में तैयार करें यम्मी गाजर का हलवा
Gajar Ka Halwa Recipe: न घिसना, न घंटों पकाना: 30 मिनट से भी कम समय में तैयार करें यम्मी गाजर का हलवा