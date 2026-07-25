Funny Jokes: भाई, इंसानों से तो भगवान बचाए, जब समोसे ने कही ऐसी बात, फिर भटूरे का जवाब सुन ठहाके लगाएंगे

Funny Jokes: चुटकुले हमारे जीवन का एक खास और मजेदार हिस्सा होते हैं. यही तो हैं जो हमें खुलकर हंसने का मौका देती हैं और भाग-दौड़ भरी जिंदगी में तनाव कम करती है. जब हम हंसते हैं, तो हमारा मूड अच्छा हो जाता है और आस-पास का माहौल भी खुशनुमा बन जाता है. हेल्थ एक्सपर्ट भी खुश रहने की सलाह देते हैं. अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी. आपकी हंसी थेरेपी का काम करती है. इसीलिए हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सफर…

इन जोक्स को पढ़कर हो जाएंगे लोटपोट

समोसा (कढ़ाई में तलते हुए भटूर से बोला): भाई, इंसानों से तो भगवान बचाए।

भटूरा: क्यों, क्या हुआ?

समोसा: अरे यार, पहले आलू को अंदर ठूंस-ठूंस कर भरते हैं, फिर गर्म तेल में तलते हैं,

और हद तो तब हो जाती है जब कहते हैं- “भैया, थोड़ा तीखा चटनी और डालना!”

टीचर: पप्पू, बताओ ‘पृथ्वी’ गोल है या चपटी?

पॉप्पू: सर, मेरी मम्मी कहती हैं कि गोल है, मेरे पापा कहते हैं चपटी है।

टीचर: तो तुम क्या मानते हो?

पप्पू: सर, जब तक आप मेरा रिपोर्ट कार्ड नहीं सुधारते, मेरे लिए पृथ्वी ‘त्रिकोण’ है!

डॉक्टर: आपको बहुत आराम की जरूरत है, ये लो सोने की दवा।

संता: डॉक्टर साहब, इसे कब खाना है?

डॉक्टर: सोने से ठीक 10 मिनट पहले।

संता: लेकिन डॉक्टर साहब, अगर दवा खाकर मुझे नींद आ गई, तो मैं सोऊंगा कैसे?

शादीशुदा दोस्त: भाई, शादी एक ऐसी डिवाइस है जो बिना इंटरनेट के भी चौबीसों घंटे आपका ‘लोकेशन’ ट्रैक कर सकती है।

कुंवारा दोस्त: वो कैसे?

शादीशुदा दोस्त: बस घर से बाहर कदम रखो, तुरंत घंटी बजेगी- “कहां हो, किसके साथ हो, कब तक आओगे?”

कंजूस (अपने दोस्त से): भाई, मेरी तबीयत बहुत खराब है, कोई सस्ता सा डॉक्टर बताओ।

दोस्त: डॉ. शर्मा के पास चले जाओ, वो पहली बार में 500 रुपये लेते हैं और दूसरी बार में सिर्फ 100 रुपये।

कंजूस डॉ. शर्मा के क्लीनिक गया और अंदर घुसते ही बोला: नमस्ते डॉक्टर साहब! मैं एक बार फिर आ गया!

डॉक्टर (मुस्कुराते हुए): बहुत अच्छे! पुरानी वाली दवा ही जारी रखिए!

सर्कस का शेर अपने दोस्त से: यार, जंगल लाइफ से तो सर्कस ही अच्छा है।

दूसरा शेर: क्यों भाई?

पहला शेर: जंगल में रोज शिकार के लिए दौड़ना पड़ता था, यहाँ कम से कम हर संडे को ‘चिकन बिरयानी’ तो टाइम पर मिल जाती है, भले ही रिंग मास्टर के दो चाबुक खाने पड़ें!

लड़की (गोलगप्पे वाले से): भैया, मैं डाइटिंग पर हूं, जरा कम कैलोरी वाले गोलगप्पे खिलाना।

गोलगप्पे वाला: ठीक है दीदी, आलू की जगह सिर्फ हवा भर देता हूँ और तीखे पानी की जगह सादा पानी, बिल वही 50 रुपये रहेगा!

लड़की: भैया, पापड़ी तो एक्स्ट्रा दोगे ना?