Jija-sali Jokes: जीजू! अगर मैं भाग जाऊं तो आप क्या करोगे? साली के पूछने पर मिला ऐसा जवाब, सुनकर ठहाके लगाएंगे

Funny Jokes of the Day: ये सच है कि, सेहतमंद रहने के लिए अच्छा खानपान ही नहीं, बल्कि अच्छी हवा हंसी-मजाक भी जरूरी है. ये आपको हेल्दी रखने में अहम भूमिका निभाती है. अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी. हेल्थ एक्सपर्ट भी खुश रहने की सलाह देते हैं. बता दें कि, आपकी हंसी थेरेपी का काम करती है. इसीलिए हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं. इन जोक्स को पढ़कर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सफर…

इन जोक्स को पढ़कर हो जाएंगे लोटपोट

साली: जीजू, अगर मैं भाग जाऊं तो आप क्या करोगे?

जीजा: मैं भी पीछे-पीछे आ जाऊंगा.

साली: क्यों?

जीजा: क्योंकि घर में तुम्हारी दीदी अकेली रह जाएगी, फिर मेरी खैर नहीं.

साली: जीजू, आप मुझे कितनी इज्जत देते हो?

जीजा: उतनी ही जितनी दिल में जगह.

साली: और दिल में कितनी जगह है?

जीजा: बस… दीदी से बचाकर जितनी मिल जाए.

साली: जीजू, मैं सुंदर हूं या दीदी?

जीजा (सोचकर): तुम.

साली: सच में?

जीजा: हां, क्योंकि सच बोलने में ही भलाई है… वरना आज खाना नहीं मिलेगा.

साली: जीजू, अगर मैं आपकी गर्लफ्रेंड होती तो?

जीजा: तो मैं बहुत खुश होता.

साली: और दीदी?

जीजा: वो मुझे मार ही देती… इसलिए सपना ही अच्छा है.

साली: जीजू, आप मुझे देखकर मुस्कुराते क्यों हो?

जीजा: क्योंकि तुम्हें देखकर याद आता है कि मेरी शादी गलत जगह हो गई.

साली: जीजू, आप मुझे पटाने की कोशिश कर रहे हो क्या?

जीजा: नहीं…

साली: तो फिर ये स्माइल क्यों?

जीजा: अरे ये तो फ्री सर्विस है, घरवालों के लिए.

साली: जीजू, आप क्या करते हो?

जीजा: मैं लोगों को खुश रखता हूं.

साली: कैसे?

जीजा: तुम्हारी दीदी से शादी करके.

साली: जीजू, आप मुझे क्या गिफ्ट दोगे?

जीजा: जो तुम कहो.

साली: मुझे चांद चाहिए.

जीजा: ठीक है, पहले तुम्हारी दीदी से छुट्टी दिलवा दो.

साली: जीजू, आप हमेशा मुस्कुराते क्यों रहते हो?

जीजा: क्योंकि मुझे पता है कि मेरी असली परेशानी तो तुम्हारी दीदी है.

साली: जीजू, अगर मैं आपको “आई लव यू” बोल दूं तो?

जीजा: मैं तुरंत तुम्हारी दीदी को बता दूंगा.

साली: क्यों?

जीजा: ताकि वो मुझे छोड़ दे.

साली: जीजू, आप मुझे कितना पसंद करते हो?

जीजा: इतना कि अगर तुम ना होती…

साली: तो?

जीजा: तो मेरी लाइफ इतनी मजेदार नहीं होती.