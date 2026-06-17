Jokes: पति बोला- शादी के बाद तुम बहुत बदल गई हो, फिर पत्नी ने दिया ऐसा जवाब, सुनकर लोटपोट हो जाएंगे

Funny Jokes: चुटकुले हमारे जीवन का एक खास और मजेदार हिस्सा होते हैं. यही तो हैं जो हमें खुलकर हंसने का मौका देती हैं और भाग-दौड़ भरी जिंदगी में तनाव कम करती है. जब हम हंसते हैं, तो हमारा मूड अच्छा हो जाता है और आस-पास का माहौल भी खुशनुमा बन जाता है. हेल्थ एक्सपर्ट भी खुश रहने की सलाह देते हैं. अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी. आपकी हंसी थेरेपी का काम करती है. इसीलिए हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सफर…

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

पति: तुम बहुत बदल गई हो.

पत्नी: शादी के बाद सब बदल जाते हैं.

पति: हां, पहले तुम मुझे देखकर मुस्कुराती थीं.

पत्नी: अब हंसती हूं.

लड़का: मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता.

लड़की: क्यों?

लड़का: क्योंकि तुम ही मेरा Netflix पासवर्ड जानती हो.

पत्नी: सुनो जी, मेरी त्वचा बहुत ऑयली हो गई है.

पति: लो, ये लो रोटी… काम आ जाएगी.

डॉक्टर: आपकी एक किडनी फेल हो गई है

मरीज: पहले तो बहुत रोया… फिर याद आया, मेरी तो दो होती हैं.

टीचर: बताओ, दुनिया की सबसे खतरनाक नदी कौन सी है?

छात्र: भावना… इसमें सब बह जाते हैं.

पत्नी: तुम मुझे कितना प्यार करते हो?

पति: इतना कि तुम्हारे बिना जी नहीं सकता…

पत्नी: सच?

पति: हां, कोशिश की थी… बहुत मुश्किल हुआ.

दोस्त: यार, मैं शादी कर रहा हूं

दूसरा: क्यों?

पहला: क्योंकि मुझे अपनी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही.

टीचर: बताओ, मोबाइल का सबसे बड़ा नुकसान क्या है?

छात्र: लोग अब बाथरूम में भी अकेले नहीं जाते.

पति: तुम हर बात पर झगड़ा क्यों करती हो?

पत्नी: ताकि तुम्हें याद रहे कि घर में बॉस कौन है.

बच्चा: मम्मी, मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा?

मम्मी: बेटा, पहले पास तो हो जा.

लड़का: मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़कर ला सकता हूं

लड़की: अच्छा?

लड़का: हां, लेकिन पहले तुम WiFi का पासवर्ड दो.

पत्नी: आज मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूं.

पति: अच्छा… पर खाना बना कर जाना.

दोस्त: तू इतना दुखी क्यों है?

दूसरा: यार, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे भूल गई.

दोस्त: अच्छा है ना.

दूसरा: हां, पर मैं भी उसे भूल गया… अब मिल नहीं रही.

टीचर: बिजली कहां से आती है?

छात्र: मामा के घर से.

टीचर: कैसे?

छात्र: क्योंकि जब भी जाती है, पापा कहते हैं “फिर मामा के यहां चली गई”.

पापा: पढ़ाई कैसी चल रही है?

बेटा: बस पापा… चल रही है

पापा: मतलब?

बेटा: कभी किताब चलती है, कभी मैं.