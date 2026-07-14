Funny Jokes: सुनो, आज कुछ नया करते हैं…, पत्नी के पूछने पर पति ने ऐसा जवाब, सुनकर हो जाएंगे लोटपोट

Funny Joke of the Day: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग हंसना भूल गए हैं. इसलिए ज्यादातर लोग तनाव में रहते हैं. इसका स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ रहा है. ऐसे में यदि आप हेल्दी रहना चाहते हैं, तो सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लीजिए. दरअसल, हंसने से न सिर्फ आपका मन प्रसन्न रहेगा, बल्कि आप तनाव से भी छुटकारा पा सकते हैं. योग गुरु और हेल्थ एक्सपर्ट्स अक्सर लोगों को ज्यादा से ज्यादा हंसने की सलाह देते हैं. आपको हंसने और हंसाने के लिए हम रोज लेकर आते हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप लोटपोट हो जाएंगे. तो आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने यह सफर…

इन जोक्स को पढ़कर हो जाएंगे लोटपोट

पत्नी: सुनो, आज कुछ नया करते हैं।

पति: क्या?

पत्नी: तुम बर्तन धो लो, मैं तुम्हें देखूंगी।

पति: इतना भी नया नहीं चाहिए!

टीचर: बताओ, सबसे तेज़ क्या दौड़ता है?

छात्र: महीने का आखिरी हफ्ता… सैलरी देखते ही खत्म हो जाता है।

लड़की: तुम मुझे कितना चाहते हो?

लड़का: इतना कि तुम्हारे लिए…

लड़की: क्या?

लड़का: Wi-Fi का पासवर्ड भी बता दूं!

दोस्त: रात भर क्या कर रहे थे?

दूसरा: करवटें बदल रहा था।

दोस्त: क्यों?

दूसरा: मच्छर दोनों तरफ बराबरी चाहते थे।

पत्नी: मेरी तरफ देखो।

पति: देख लिया।

पत्नी: अब बताओ क्या दिख रहा है?

पति: इस महीने का पूरा बजट।

बॉस: ऑफिस में इतना चुप क्यों रहते हो?

कर्मचारी: सर, बोलने का पैसा नहीं मिलता, काम का मिलता है।

लड़की: मैं बहुत हॉट लग रही हूं ना?

लड़का: हां, इसलिए तो पंखा फुल स्पीड पर चला दिया।

दोस्त: तेरी लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट?

दूसरा: जब माँ ने कहा था, “अब तू बड़ा हो गया है, अपना कमरा खुद साफ कर।”

पत्नी: आज मैं जो कहूं, वही करना।

पति: ठीक है।

पत्नी: पहले मना करो।

पति: नहीं करूंगा!

डॉक्टर: सुबह खाली पेट क्या लेते हो?

मरीज: मोबाइल… फिर सोशल मीडिया।

दोस्त: तेरे पास कितना बैलेंस है?

दूसरा: बैंक में कम, लेकिन मोबाइल में फुल।

पत्नी: मैं मोटी लग रही हूं?

पति: नहीं…

पत्नी: सच?

पति: मैं झूठ बोलने की हालत में नहीं हूं।

लड़का: तुम्हारे घर वाले कैसे हैं?

लड़की: अच्छे हैं।

लड़का: फिर मुझे देखकर गुस्सा क्यों हो जाते हैं?

शादी के बाद दोस्त: कैसी चल रही है लाइफ?

पति: रिमोट मेरे हाथ में होता है, लेकिन चलता वही है जो पत्नी चाहे।

टीचर: होमवर्क क्यों नहीं किया?

छात्र: मैडम, इंटरनेट नहीं था।

टीचर: किताब में इंटरनेट कब से आने लगा?

छात्र: बहाना अपडेट करना भूल गया!