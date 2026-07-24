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Funny Jokes: सुनो, अगर मैं मर गया तो तुम क्या करोगी? फिर पत्नी ने दिया ऐसा जवाब, सुनकर सिर पकड़ लेंगे

Funny Jokes of the Day: अगर सेहतमंद रहना है तो रोज हंसने-मुस्कुराने की आदत डाल लीजिए. अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी. इसीलिए हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं.

By: Lalit Kumar | Published: July 24, 2026 7:01:51 PM IST

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी. (Inkhabar)
इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी. (Inkhabar)


Funny Jokes of the Day: अगर सेहतमंद रहना है तो रोज हंसने-मुस्कुराने की आदत डाल लीजिए. ऐसा मैं नहीं, हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं. क्योंकि, सेहतमंद रहने के लिए केवल अच्छा खानपान ही नहीं, बल्कि अच्छी हवा हंसी-मजाक भी जरूरी है. ये आपको हेल्दी रखने में अहम भूमिका निभाती है. अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी. यही वजह है कि, हेल्थ एक्सपर्ट भी खुश रहने की सलाह देते हैं. आपकी हंसी थेरेपी का काम करती है. इसीलिए हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं. इन जोक्स को पढ़कर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सफर…

हंसने पर मजबूर कर देंगे ये वायरल जोक्स

पति: सुनो भाग्यवान, अगर मैं मर गया तो तुम क्या करोगी?
पत्नी: मैं तो पागल हो जाऊंगी।
पति: दूसरी शादी तो नहीं करोगी न?
पत्नी: पागल का क्या भरोसा, वो कुछ भी कर सकती है!

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टीचर: पप्पू, ‘विंडो’ (Window) का मतलब क्या होता है और इसका एक वाक्य बनाओ।
पॉप्पू: सर, विंडो मतलब खिड़की। 
वाक्य: जब पापा घर पर डांटते हैं, तो मम्मी कहती हैं- ‘विंडो (रो मत), सब ठीक हो जाएगा!

डॉक्टर: आपके तीन दांत कैसे टूट गए?
संता: डॉक्टर साहब, पत्नी ने कड़क रोटी बनाई थी।
डॉक्टर: तो खाने से मना कर देते!
संता: वही तो किया था डॉक्टर साहब, इसीलिए तो टूटे!

पहला छात्र: भाई, तूने पांचवें सवाल का क्या उत्तर लिखा?
दूसरा छात्र: मैंने तो वो पूरा पन्ना ही खाली छोड़ दिया।
पहला छात्र: अरे यार! मैंने भी खाली छोड़ दिया, 
अब टीचर समझेंगे कि हम दोनों ने नकल की है!

शादीशुदा दोस्त: भाई, शादी के बाद मुझे एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है।
कुंवारा दोस्त: वो क्या?
शादीशुदा दोस्त: मुझे मेरे पापों की सजा भुगतने के लिए अगले जन्म का इंतजार नहीं करना पड़ा,
नरक का अहसास इसी जन्म में हो गया!

शिकारी: मैं जंगल में शेर के सामने था, बंदूक में गोली नहीं थी, फिर भी मैं जिंदा बच गया!
दोस्त: वो कैसे?
शिकारी: अरे, शेर ने मुझे देखा और कहा- “मैं फास्ट फूड नहीं खाता, तुम तो बिल्कुल सूखे हुए हो!”

लड़की: भैया, ऐसे गोलगप्पे खिलाओ कि आंख से आंसू आ जाएं।
गोलगप्पे वाला: लो दीदी, ये लो मिर्च वाला।
लड़की (तीसरे गोलगप्पे के बाद): भैया, थोड़ा और तीखा करो, अभी सिर्फ एक ही आंख से आंसू आया है।
गोलगप्पे वाला: दीदी, बिल 200 रुपये हो गया है।
लड़की: हाय राम! (दोनों आंखों से आंसू चालू…)

टीचर: न्यूटन का नियम बताओ।
चिंटू: सर, न्यूटन ने कहा था कि अगर आप आराम से सो रहे हैं, 
तो सोते रहिए… जब तक कि सुबह मम्मी आकर लात न मार दे!
टीचर हैरान, चिंटू रॉक!

Tags: funny jokesfunny story
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