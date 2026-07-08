Jokes: यार, मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे नाराज़ है, गप्पू ने पूछी वजह तो पप्पू का जवाब सुन लोटपोट हो जाएंगे

Funny Joke of the Day: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग हंसना भूल गए हैं. इसलिए ज्यादातर लोग तनाव में रहते हैं. इसका स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ रहा है. ऐसे में यदि आप हेल्दी रहना चाहते हैं, तो सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लीजिए. दरअसल, हंसने से न सिर्फ आपका मन प्रसन्न रहेगा, बल्कि आप तनाव से भी छुटकारा पा सकते हैं. योग गुरु और हेल्थ एक्सपर्ट्स अक्सर लोगों को ज्यादा से ज्यादा हंसने की सलाह देते हैं. आपको हंसने और हंसाने के लिए हम रोज लेकर आते हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप लोटपोट हो जाएंगे. तो आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने यह सफर…

इन जोक्स को पढ़कर हो जाएंगे लोटपोट

पप्पू: यार, मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे नाराज़ है।

गप्पू: क्यों?

पप्पू: मैंने सपने में भी दूसरी लड़की देख ली!

पत्नी: सुनो, मैं कैसी लग रही हूं?

पति: कसम से दिल खुश हो गया…

पत्नी: सच में?

पति: हां, क्योंकि तुमने पूछ लिया, वरना गलत जवाब देने का डर था!

टीचर: बताओ, सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है?

स्टूडेंट: जब एग्जाम कैंसिल हो जाए!

डॉक्टर: शराब छोड़ दो, वरना बहुत पछताओगे।

मरीज: अगर छोड़ दी तो दोस्त ज्यादा पछताएंगे!

मम्मी: बेटा, पढ़ाई कर ली?

बेटा: हां, किताब खोलकर देख भी ली!

पत्नी: अगर मैं गायब हो जाऊं तो?

पति: पहले ढूंढूंगा…

पत्नी: फिर?

पति: फिर चैन की नींद सोऊंगा!

दोस्त: तू इतना खुश क्यों है?

दूसरा: आज पत्नी मायके गई है…

दोस्त: कब तक?

दूसरा: यही तो पता नहीं, इसलिए खुशी डबल है!

टीचर: होमवर्क क्यों नहीं किया?

स्टूडेंट: मैडम, नेट नहीं था।

टीचर: किताब में भी नेट चाहिए?

पापा: बेटा, बड़े होकर क्या बनोगे?

बेटा: अमीर!

पापा: काम क्या करोगे?

बेटा: वो बाद में सोचेंगे।

पत्नी: मैं मोटी लग रही हूं?

पति: नहीं…

पत्नी: सच?

पति: मुझे अपनी जान प्यारी है।

बॉस: ऑफिस देर से क्यों आए?

कर्मचारी: सर, सपना देख रहा था कि काम कर रहा हूं… उठने का मन नहीं किया!

दोस्त: तेरी नींद कैसे खुलती है?

दूसरा: अलार्म से नहीं… EMI के ख्याल से!

बीवी: मेरी कौन-सी आदत सबसे अच्छी लगती है?

पति: जब तुम पूछती नहीं हो कि “मैं कैसी लग रही हूं?”

पप्पू: मैंने आज 5 किलो वजन कम कर लिया।

गप्पू: कैसे?

पप्पू: सब्जी वाला थैले सहित तौल रहा था!

पत्नी: शादी से पहले तो रोज कहते थे “जानू, चांद ले आऊंगा।”

पति: अब बिजली का बिल देखकर लगता है, चांद भी EMI पर ही आएगा!