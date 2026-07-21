Funny Jokes: शादी के बाद तेरी जिंदगी में क्या बदलाव आया? दोस्त के पूछने पर मिला ऐसा जवाब, सुनकर हिल जाएंगे

Funny Jokes of the Day: आजकल की भागदौड़ भला किसको चैन से बैठने दे रही है. फिर यही व्यस्तता तनाव की वजह बन जाती है. इससे निजात पाने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते हैं. लेकिन, हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि, मन में खुशी पैदा करने से तनाव दूर हो सकता है. इसके लिए आप चाहें तो कुछ मजेदार जोक्स पढ़ सकते हैं. बता दें कि, हंसी-मजाक करने से जीवन में सकारात्मक माहौल पैदा होता है. ये मजेदार जोक्स आपके दिमाग के लिए थेरेपी का काम करेंगे. इसलिए हम आपको हंसाने के लिए लेकर आते हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का यह सफर…

इन जोक्स को पढ़कर खूब लगाएंगे ठहाके

पहला दोस्त: भाई, शादी के बाद तेरी जिंदगी में क्या बदलाव आया?

दूसरा दोस्त: बहुत बड़ा बदलाव भाई! पहले मैं जब भी बोलता था, सब सुनते थे।

पहला दोस्त: और अब?

दूसरा दोस्त: अब मैं खुद बोलता हूं, खुद ही सुनता हूं और खुद ही मुस्कुरा कर चुप हो जाता हूं!

पति: अरे भाग्यवान! जरा देखना, अलमारी की चाबी नहीं मिल रही है।

पत्नी: तुम भी न, बिल्कुल भुलक्कड़ हो! चाबी तो कब की खो चुकी है, इसलिए तो मैंने नया ताला लगवा दिया था।

पति: हे भगवान! तो वो जो 5 रुपये देकर मैं नई चाबी बनवा कर लाया हूं, वो किसके लिए है?

बेटा: पापा, हमारे नए पड़ोसी बहुत अमीर हैं क्या?

पापा: तुम्हें ऐसा क्यों लगा बेटा?

बेटा: क्योंकि जब उनके बेटे ने ₹10 का सिक्का निगल लिया, तो उसकी मम्मी चिल्ला रही थी

“जाने दो, दूसरा सिक्का ले लो!” और आप होते तो मेरा पेट फाड़ देते!

डॉक्टर: आपके पैर का अंगूठा सड़ गया है, इसे काटना पड़ेगा।

संता: डॉक्टर साहब, कुछ भी करो पर काटो मत।

डॉक्टर: क्यों, कोई खास वजह?

संता: अरे डॉक्टर साहब, अगर अंगूठा कट गया तो मैं ‘व्हाट्सएप’ पर लोगों को ‘Thumbs Up’कैसे भेजूंगा!

टीचर: पप्पू, कल परीक्षा है और तुम आज भी खेल रहे हो? तुम्हें डर नहीं लगता?

पप्पू: सर, डर तो उनको लगता है जो टॉप करना चाहते हैं…

हम तो बस इस बात से खुश हैं कि कल एडमिट कार्ड पर हमारी फोटो कितनी अच्छी आई है!

जंगल में गधा शेर से बोला: “तुम जंगल के राजा हो तो क्या हुआ, मैं तुमसे नहीं डरता!”

शेर ने दहाड़ मारी: “चुप कर, एक पंजे में जान निकाल दूंगा।”

गधा मुस्कुराया: “धमकी मत दो, घर जाकर अपनी बीवी (शेरनी) के सामने यही दहाड़ मार के दिखाओ, तब मानूं!”

शेर शांत होकर बोला: “भाई, पर्सनल बातें जंगल में नहीं करते।”

लड़की: भैया, जरा तीखा गोलगप्पा खिलाओ, मुंह का स्वाद खराब हो गया है।

गोलगप्पे वाला: लो दीदी, मिर्च डाल दी।

लड़की (आंसू पोंछते हुए): भैया, थोड़ा और तीखा करो, अभी भी रोना नहीं आ रहा है।

गोलगप्पे वाला: दीदी, एक काम करो… गोलगप्पा छोड़ो, अपने बॉयफ्रेंड का चैट बॉक्स खोल कर पढ़ लो, रोना अपने आप आ जाएगा!

टीचर: क्लास में लड़ाई क्यों नहीं करनी चाहिए, कौन बताएगा?

चिंटू: सर, क्योंकि पता नहीं परीक्षा में कब किसके पीछे बैठना पड़ जाए और वो उत्तर बताने से मना कर दे!

टीचर हैरान, चिंटू रॉक!

सास: बहू, ये तुमने कैसी रोटी बनाई है? भारत का नक्शा लग रही है!

बहू (प्यार से): मां जी, देश से प्यार करना सीखिए… गोल रोटी तो अंग्रेज खाया करते थे!

सास बेहोश!

चिंटू कस्टमर केयर पर: हेलो, मेरे फोन का बैलेंस कट गया है।

कस्टमर केयर: सर, आपने कोई वैल्यू ऐडेड सर्विस ली होगी।

चिंटू: अरे नहीं भाई, मैंने तो बस फोन को तकिये के नीचे रखा था, शायद तकिया ही रात भर किसी से बात कर रहा था!