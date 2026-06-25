Home > लाइफस्टाइल > अब मेरी शादी हो चुकी है… जब डॉक्टर ने कहा आपको हंसी की जरूरत है, आप भी जवाब सुनकर ठहाके लगाएंगे

अब मेरी शादी हो चुकी है… जब डॉक्टर ने कहा आपको हंसी की जरूरत है, आप भी जवाब सुनकर ठहाके लगाएंगे

Funny Jokes: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग हंसना भूल गए हैं. इसलिए ज्यादातर लोग तनाव में रहते हैं. इसका स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ रहा है. ऐसे में यदि आप हेल्दी रहना चाहते हैं, तो सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लीजिए. दरअसल, हंसने से न सिर्फ आपका मन प्रसन्न रहेगा, बल्कि आप तनाव से भी छुटकारा पा सकते हैं. योग गुरु और हेल्थ एक्सपर्ट्स अक्सर लोगों को ज्यादा से ज्यादा हंसने की सलाह देते हैं. आपको हंसने और हंसाने के लिए हम रोज लेकर आते हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप लोटपोट हो जाएंगे. तो आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने यह सफर…

By: Lalit Kumar | Published: June 25, 2026 3:56:02 PM IST

हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देंगे ये मजेदार जोक्स. (Inkhabar)
हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देंगे ये मजेदार जोक्स. (Inkhabar)


Funny Jokes: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग हंसना भूल गए हैं. इसलिए ज्यादातर लोग तनाव में रहते हैं. इसका स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ रहा है. ऐसे में यदि आप हेल्दी रहना चाहते हैं, तो सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लीजिए. दरअसल, हंसने से न सिर्फ आपका मन प्रसन्न रहेगा, बल्कि आप तनाव से भी छुटकारा पा सकते हैं. योग गुरु और हेल्थ एक्सपर्ट्स अक्सर लोगों को ज्यादा से ज्यादा हंसने की सलाह देते हैं. आपको हंसने और हंसाने के लिए हम रोज लेकर आते हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप लोटपोट हो जाएंगे. तो आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने यह सफर…

जोक्स पढ़कर हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे

डॉक्टर: आपको हंसी की जरूरत है
मरीज: डॉक्टर साहब, शादी हो चुकी है.

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टीचर: बताओ, दुनिया में सबसे तेज़ क्या है?
स्टूडेंट: सर, दिमाग!
टीचर: कैसे?
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पत्नी: सुनो, मैंने नया डाइट प्लान शुरू किया है
पति: अच्छा! क्या खाना बंद?
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दोस्त: भाई, तू पढ़ाई कब करता है?
मैं: जब मोबाइल चार्जिंग पर होता है.

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मरीज: पर डॉक्टर साहब, आराम तो फोन में भी नहीं है.

टीचर: होमवर्क क्यों नहीं किया?
स्टूडेंट: सर, बिजली नहीं थी
टीचर: तो दिन में कर लेते
स्टूडेंट: दिन में नींद आ रही थी.

पत्नी: मैं घर छोड़कर जा रही हूं
पति: ठीक है, जाते वक्त लाइट बंद कर देना.

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लड़की: तुम मुझसे कितना प्यार करते हो?
लड़का: जितना तुम ऑनलाइन रहती हो.

मम्मी: फोन छोड़कर कुछ काम भी कर लिया करो
मैं: मम्मी, फोन में ही तो काम है… “स्वाइप करना”.

दोस्त: तेरी गर्लफ्रेंड कैसी है?
मैं: भाई, मेरी किस्मत में सिर्फ “ऑनलाइन” ही है.

टीचर: 2+2 कितने होते हैं?
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टीचर: बहुत अच्छा
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पत्नी: आज खाना मैंने बहुत प्यार से बनाया है
पति: अच्छा! इसलिए थोड़ा डर लग रहा है.

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टीचर: जो सोया वो खोया
स्टूडेंट: जो जागा वो भी मोबाइल में खोया.

Tags: funny jokesfunny story
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