Home > लाइफस्टाइल > Funny Jokes: तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? लड़की के पूछने पर लड़के दिया ऐसा जवाब, सुनकर ठहाके लगाएंगे

Funny Jokes: तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? लड़की के पूछने पर लड़के दिया ऐसा जवाब, सुनकर ठहाके लगाएंगे

Joke of the day: अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी. आपकी हंसी थेरेपी का काम करती है. इसीलिए हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सफर...

By: Lalit Kumar | Published: July 10, 2026 4:30:33 PM IST

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी. (Inkhabar)
इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी. (Inkhabar)


Joke of the day: चुटकुले हमारे जीवन का एक खास और मजेदार हिस्सा होते हैं. यही तो हैं जो हमें खुलकर हंसने का मौका देती हैं और भाग-दौड़ भरी जिंदगी में तनाव कम करती है. जब हम हंसते हैं, तो हमारा मूड अच्छा हो जाता है और आस-पास का माहौल भी खुशनुमा बन जाता है. हेल्थ एक्सपर्ट भी खुश रहने की सलाह देते हैं. अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी. आपकी हंसी थेरेपी का काम करती है. इसीलिए हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सफर…

इन जोक्स को पढ़कर हो जाएंगे लोटपोट

लड़की: तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो?
लड़का: अरे आगे चलोगी तो पीछे ही पड़ूंगा ना!

You Might Be Interested In

पत्नी: सुनो, आज कुछ नया करते हैं।
पति: ठीक है… आज मैं बर्तन धो देता हूं!

दोस्त: तेरी सेटिंग हो गई?
दूसरा: हां, लेकिन Wi-Fi की… लड़की वाली अभी बाकी है।

पत्नी: आज रात कुछ स्पेशल होगा?
पति: हां, बिजली का बिल भरना है।

गर्लफ्रेंड: तुम मुझे कितना टाइम दोगे?
बॉयफ्रेंड: जितना मोबाइल की बैटरी बचने देगी।

साली: जीजू, आपकी नजर कहां रहती है?
जीजा: जहां तुम्हारी दीदी देखने देती हैं।

टीचर: सबसे तेज क्या चलता है?
स्टूडेंट: पड़ोस की आंटी की खबरें!

पत्नी: मेरी बात ध्यान से सुनो।
पति: सुन तो रहा हूं… समझने की कोशिश मत करवाओ। 

दोस्त: आजकल बड़ा मुस्कुरा रहा है?
दूसरा: EMI की तारीख निकल गई, बस वही खुशी है।

पत्नी: तुम मुझे देखते क्यों रहते हो?
पति: सोच रहा हूं, किस्मत इतनी भी खराब नहीं थी!

गप्पू: भाई, तेरे पास “लाइन” है?
पप्पू: बिजली वाली या लड़की वाली?

पत्नी: आज मैं चुप हूं।
पति: भगवान, इस चमत्कार को हमेशा बनाए रखना!

दोस्त: आज बड़ा तैयार होकर आया है।
दूसरा: क्या करूं, सेल्फी भी तो इज्जत मांगती है।

लड़की: तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे?
लड़का: पासवर्ड भूल सकता हूं, तुम्हारा मैसेज नहीं।

पत्नी: बताओ, शादी के बाद सबसे बड़ा बदलाव क्या आया?
पति: पहले मोबाइल चार्ज करता था, अब खुद चार्ज होकर घर आता हूं!

Tags: funny jokesfunny story
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

फैट कट करने के लिए कौन से फल खाने चाहिए?

July 9, 2026

अजीनोमोटो खाने के नुकसान

July 9, 2026

श्रेयस अय्यर को छोड़िए… इन कप्तानों ने हारे सबसे ज्यादा...

July 9, 2026

बारिश के मौसम में भूलकर भी न खाएं ये चीजें

July 9, 2026

जान्हवी ने हाथों में रचाई ‘शिखु’ के नाम की मेहंदी

July 9, 2026

राघव जुयाल की 6 फिल्में और सीरीज, एक कर देगी...

July 9, 2026
Funny Jokes: तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? लड़की के पूछने पर लड़के दिया ऐसा जवाब, सुनकर ठहाके लगाएंगे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Funny Jokes: तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? लड़की के पूछने पर लड़के दिया ऐसा जवाब, सुनकर ठहाके लगाएंगे
Funny Jokes: तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? लड़की के पूछने पर लड़के दिया ऐसा जवाब, सुनकर ठहाके लगाएंगे
Funny Jokes: तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? लड़की के पूछने पर लड़के दिया ऐसा जवाब, सुनकर ठहाके लगाएंगे
Funny Jokes: तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? लड़की के पूछने पर लड़के दिया ऐसा जवाब, सुनकर ठहाके लगाएंगे