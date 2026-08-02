Funny Jokes: I love you का पास्ट टेंस क्या होगा? टीचर के पूछने पर संजू ने ऐसा जवाब, सुनकर ठहाके लगाएंगे

Funny Jokes: सेहतमंद रहने के लिए अच्छा खानपान ही नहीं, बल्कि अच्छी हवा हंसी-मजाक भी जरूरी है. ये आपको हेल्दी रखने में अहम भूमिका निभाती है. अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी. हेल्थ एक्सपर्ट भी खुश रहने की सलाह देते हैं. बता दें कि, आपकी हंसी थेरेपी का काम करती है. इसीलिए हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं. इन जोक्स को पढ़कर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सफर…

इन जोक्स को पढ़कर खूब लगाएंगे ठहाके

टीचर: संजू, ‘आई लव यू’ (I love you) का पास्ट टेंस (Past Tense) क्या होगा?

संजू: सर, ‘माई वाइफ’ (My Wife)!

कंजूस (दुकानदार से): भैया, ऐसा साबुन दो जो कम घिसे और ज्यादा चले।

दुकानदार: ठीक है भाई साहब, यह लीजिए ‘ईंट’, जब तक मन करे रगड़िए, सालों-साल चलेगी!

पहला दोस्त: शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी में क्या बदलाव आया?

दूसरा दोस्त: पहले मैं जब भी घर लेट आता था, तो कुत्ते भौंकते थे।

पहला दोस्त: और अब?

दूसरा दोस्त: अब कुत्ते चुप रहते हैं, बाकी काम पत्नी संभाल लेती है!

टीचर: पप्पू, बताओ शाहजहां ने ताजमहल क्यों बनवाया था?

पप्पू: सर, क्योंकि मुमताज़ ने उन्हें रहने के लिए कोई घर नहीं दिया था, वो बस दिल में रहती थीं!

मरीज: डॉक्टर साहब, पर्चे में जो आपने दवा लिखी है, वो बहुत महंगी है।

डॉक्टर: कोई बात नहीं, आप सिर्फ वही दवा लें जो आपको ठीक रख सके।

मरीज: पर डॉक्टर साहब, सबसे महंगी तो आपकी फीस ही है!

पहला दोस्त: भाई, तू एटीएम के अंदर जाकर इतनी देर क्या कर रहा था?

दूसरा दोस्त: अरे भाई, वो बार-बार पूछ रहा था ‘डू यू वांट मोर कैश?’,

मुझे लगा पुलिस का कोई नया जाल है, इसलिए मना करके आ गया!

लड़की (गोलगप्पे वाले से): भैया, थोड़ा तीखा बनाना, ताकि खाते ही रोना आ जाए।

गोलगप्पे वाला: मैडम, तीखा क्यों? आप बस अपना बिल देख लेना, रोना अपने आप आ जाएगा!

पिता: पप्पू, तुम हर समय मोबाइल में क्यों घुसे रहते हो? कभी किताबों की तरफ भी देखा करो।

पप्पू: पापा, किताबें तो एक जगह रुकी रहती हैं, मोबाइल मुझे पूरी दुनिया घुमाता है!

पहला दोस्त: मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है- ‘साइलेंट जोन’।

दूसरा दोस्त: वाह! इसमें क्या होता है?

पहला दोस्त: कुछ नहीं, बस मैं लोगों को चुप रहने के पैसे देता हूं, खासकर शादीशुदा पतियों को!

मम्मी: चिंटू, तुम अलार्म बजने के बाद भी एक घंटा लेट क्यों उठते हो?

चिंटू: मम्मी, अलार्म तो सिर्फ जागने के लिए होता है, उठने का फैसला तो दिल से होता है ना!