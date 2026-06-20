Funny Jokes: शादी के बाद क्या बदलता है? फिर दोस्त ने दिया ऐसा गजब जवाब, सुनकर छूट जाएगी हंसी

Funny Joke of the Day: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग हंसना भूल गए हैं. इसलिए ज्यादातर लोग तनाव में रहते हैं. इसका स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ रहा है. ऐसे में यदि आप हेल्दी रहना चाहते हैं, तो सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लीजिए. दरअसल, हंसने से न सिर्फ आपका मन प्रसन्न रहेगा, बल्कि आप तनाव से भी छुटकारा पा सकते हैं. योग गुरु और हेल्थ एक्सपर्ट्स अक्सर लोगों को ज्यादा से ज्यादा हंसने की सलाह देते हैं. आपको हंसने और हंसाने के लिए हम रोज लेकर आते हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप लोटपोट हो जाएंगे. तो आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने यह सफर…

इन जोक्स को पढ़कर जमकर लगाएंगे ठहाके

दोस्त: शादी के बाद क्या बदलता है?

दूसरा: आदमी… और उसकी सोच.

पत्नी: तुम मुझसे कितना प्यार करते हो?

पति: जितना EMI भरता हूं… बिना रुके.

बच्चा: मम्मी, मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा?

मम्मी: बेटा, पहले होमवर्क पूरा कर ले.

बॉस: तुम हर बार लेट क्यों आते हो?

कर्मचारी: सर, रास्ते में बोर्ड लगा है “आगे स्कूल है, धीरे चलें”.

लड़का: तुम इतनी सुंदर कैसे हो?

लड़की: क्योंकि मैं सच बोलती हूं

लड़का: मैं भी बोलूं?

लड़की: नहीं.

पापा: पढ़ाई कैसी चल रही है?

बेटा: बस पापा… चल रही है

पापा: मतलब?

बेटा: कभी किताब चलती है, कभी मैं.

दोस्त: तू हमेशा खुश कैसे रहता है?

दूसरा: क्योंकि मैं दूसरों की तरह ज्यादा सोचता नहीं.

पत्नी: मैं मायके जा रही हूं.

पति: ठीक है, जाते-जाते गैस सिलेंडर भरवा जाना.

टीचर: बताओ, सबसे तेज क्या चलता है?

छात्र: दिमाग… क्योंकि मैं पढ़ते-पढ़ते कहीं और पहुंच जाता हूं.

दोस्त: तू इतना खुश कैसे रहता है?

दूसरा: क्योंकि मैं शादीशुदा नहीं हूं.

पापा: पढ़ाई कैसी चल रही है?

बेटा: बस पापा… चल रही है

पापा: मतलब?

बेटा: कभी किताब चलती है, कभी मैं.

लड़का: मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़कर ला सकता हूं

लड़की: अच्छा?

लड़का: हां, बस पहले तुम्हारा WiFi पासवर्ड दे दो.

डॉक्टर: आपको क्या परेशानी है?

मरीज: नींद नहीं आती

डॉक्टर: मोबाइल कम चलाओ

मरीज: फिर जीएंगे कैसे?

पत्नी: मैं मोटी लग रही हूं क्या?

पति: नहीं… बस थोड़ी-सी…

पत्नी: क्या थोड़ी-सी?

पति: स्मार्ट.

बॉस: तुम लेट क्यों आए?

कर्मचारी: सर, सपना देख रहा था कि मैं ऑफिस में हूं

बॉस: फिर?

कर्मचारी: नींद खुल गई.

बच्चा: मम्मी, भूख लगी है

मम्मी: रसोई में खाना रखा है

बच्चा: वो तो कल का है

मम्मी: तो आज का बना ले.

दोस्त: शादी के बाद क्या बदलता है?

दूसरा: आदमी… और उसकी सोच.