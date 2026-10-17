Funny Jokes: जान! अगर मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं, तो तुम क्या करोगी? फिर प्रेमिका का जवाब सुन ठहाके लगाएंगे

Funny Jokes of the Day: आजकल की भागदौड़ भला किसको चैन से बैठने दे रही है. फिर यही व्यस्तता तनाव की वजह बन जाती है. इससे निजात पाने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते हैं. लेकिन, हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि, मन में खुशी पैदा करने से तनाव दूर हो सकता है. इसके लिए आप चाहें तो कुछ मजेदार जोक्स पढ़ सकते हैं. बता दें कि, हंसी-मजाक करने से जीवन में सकारात्मक माहौल पैदा होता है. ये मजेदार जोक्स आपके दिमाग के लिए थेरेपी का काम करेंगे. इसलिए हम आपको हंसाने के लिए लेकर आते हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का यह सफर…

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रोक पाओगे हंसी

प्रेमी: जान, अगर मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं, तो तुम क्या करोगी?

प्रेमिका: सबसे पहले मैं तुम्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर के पास ले जाऊंगी,

क्योंकि इतनी अमीर बनने की कल्पना से ही तुम्हारा मानसिक संतुलन हिल गया है!

मरीज़: डॉक्टर साहब, जब भी मैं रात को सोने जाता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है।

डॉक्टर: अरे भाई, इसमें डरने की क्या बात है? तुम बिस्तर के चारों पैरों को थोड़ा कटवाकर छोटा कर दो, फिर कोई नीचे छिप ही नहीं पाएगा!

पत्नी: सुनो जी, इस मॉल में जो भी ड्रेस तुम्हें सबसे ज्यादा सुंदर लगे, वह तुम मुझे गिफ्ट कर देना।

पति (घबराते हुए चारों तरफ देखते हुए): पगली, जल्दी से आंखें बंद कर लो… यहां जितनी भी सुंदर चीजें हैं,

उन सबका प्राइस टैग देखकर मेरा अकाउंट अभी के अभी बेहोश हो जाएगा!

टीचर: पप्पू, अगर तुम्हें किसी नदी को पार करना हो और वहां कोई पुल या नाव न हो, तो तुम क्या करोगे?

पप्पू: सर, मैं तुरंत भगवान से प्रार्थना करूँगा कि नदी का पानी सूख जाए!

टीचर: और अगर तब भी न सूखे, तब क्या करोगे?

पप्पू: सर, तो मैं मान लूँगा कि आज घूमने का दिन ही नहीं था, वापस घर आकर सो जाऊंगा!

इंटरव्यूअर: तुम्हारी इस नौकरी के लिए सबसे बड़ी खूबी क्या है?

कैंडिडेट: सर, मैं कितनी भी खतरनाक और लंबी मीटिंग हो, बिना एक भी शब्द बोले ऐसे सिर हिला सकता हूं,

जैसे मुझे सब कुछ समझ आ रहा है!

इंटरव्यूअर: आउटस्टैंडिंग! कल से तुम हमारे ‘चीफ साइलेंट ऑडिटर’ हो।

संता: भाई, एक कप चाय देना और हां, चीनी बिल्कुल मत डालना!

वेटर: ठीक है सर, बिना चीनी की ले आता हूं।

संता (जाते हुए वेटर को रोककर): और सुनो, अगर चीनी बचाई है, तो उस हिसाब से कप का बिल भी थोड़ा कम करना!

पापा: चिंटू, तुम्हारी स्कूल की डायरी में फिर से टीचर की शिकायत आई है कि तुम क्लास में बहुत बातें करते हो।

चिंटू: पापा, क्या करूं… टीचर खुद ही कहती हैं कि क्लास में ‘टू-वे कम्युनिकेशन’ (Two-way communication) होना चाहिए,

तो मैं उनका साथ दे रहा था!

पापा: और तुम्हारा यह कम्युनिकेशन कितनी देर चलता है?

चिंटू: बस तब तक, जब तक टीचर मुझे क्लास से बाहर का रास्ता नहीं दिखा देतीं!

पहला दोस्त: भाई, शादीशुदा जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य क्या है?

दूसरा दोस्त: यही कि बीवी की हर बात पर सिर्फ ‘हां जी, बिल्कुल सही कह रही हो’ कहो,

क्योंकि बहस करने से घर की बिजली तो बचती नहीं, बस तुम्हारा दिमाग जरूर शॉर्ट सर्किट हो जाता है!

टीचर: पिंकी, ‘A friend in need is a friend indeed’ का हिंदी अनुवाद बताओ।

पिंकी: सर, इसका मतलब है कि ‘जो दोस्त जरूरत के वक्त गायब हो जाए, वही असली और समझदार दोस्त होता है!’

टीचर: (दीवार से सिर टकराते हुए) बेटा, आज के बाद तुम सीधे घर जाओ, स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं!

पहला पड़ोसी: शर्मा जी, सुना है आजकल आपने अपने घर के बाहर एक बड़ा सा कुत्ता पाल रखा है?

शर्मा जी: हां भाई, क्या करूं… जब से चोरों का आतंक बढ़ा है, घर की सुरक्षा जरूरी हो गई है।

पहला पड़ोसी: और वह कुत्ता चोरों से तुम्हारी रक्षा करता है?

शर्मा जी: अरे नहीं, वो चोरों को देखकर अपनी तरफ से चाय-नाश्ते का मेनू पूछने लगता है, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो!