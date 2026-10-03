Home > लाइफस्टाइल > Funny Jokes: अरे पगली, इतनी रात को फोन क्यों किया? तेरी दीदी जाग गई तो जीना हराम कर देगी! फिर साली ने जो कहा…

Funny Jokes: अरे पगली, इतनी रात को फोन क्यों किया? तेरी दीदी जाग गई तो जीना हराम कर देगी! फिर साली ने जो कहा…

Funny Jokes: सेहतमंद रहने के लिए अच्छा खानपान ही नहीं, बल्कि अच्छी हवा हंसी-मजाक भी जरूरी है. इसीलिए हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं. इन जोक्स को पढ़कर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे.

By: Lalit Kumar | Published: October 3, 2026 4:22:33 PM IST

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी. (Inkhabar)
इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी. (Inkhabar)


Funny Jokes: सेहतमंद रहने के लिए अच्छा खानपान ही नहीं, बल्कि अच्छी हवा हंसी-मजाक भी जरूरी है. ये आपको हेल्दी रखने में अहम भूमिका निभाती है. अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी. हेल्थ एक्सपर्ट भी खुश रहने की सलाह देते हैं. बता दें कि, आपकी हंसी थेरेपी का काम करती है. इसीलिए हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं. इन जोक्स को पढ़कर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सफर…

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

रात को 12 बजे साली का फोन जीजा जी के नंबर पर आया।
जीजा जी (घबराते हुए फोन उठाते हैं): अरे पगली, इतनी रात को फोन क्यों किया? 
अगर तेरी दीदी की आंख खुल गई, तो मेरा जीना हराम कर देगी!
साली (हंसते हुए): डरो मत जीजा जी, दीदी अभी मेरे ही फोन पर बिजी हैं 
और आपके बारे में ही पूछ रही हैं कि आप इतनी रात तक जागकर क्या कर रहे हो!
जीजा जी (बेहोश होते-होते): …!

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Tags: funny jokesfunny storylifestyle
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