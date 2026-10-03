Funny Jokes: अरे पगली, इतनी रात को फोन क्यों किया? तेरी दीदी जाग गई तो जीना हराम कर देगी! फिर साली ने जो कहा…

Funny Jokes: सेहतमंद रहने के लिए अच्छा खानपान ही नहीं, बल्कि अच्छी हवा हंसी-मजाक भी जरूरी है. ये आपको हेल्दी रखने में अहम भूमिका निभाती है. अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी. हेल्थ एक्सपर्ट भी खुश रहने की सलाह देते हैं. बता दें कि, आपकी हंसी थेरेपी का काम करती है. इसीलिए हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं. इन जोक्स को पढ़कर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सफर…

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

रात को 12 बजे साली का फोन जीजा जी के नंबर पर आया।

जीजा जी (घबराते हुए फोन उठाते हैं): अरे पगली, इतनी रात को फोन क्यों किया?

अगर तेरी दीदी की आंख खुल गई, तो मेरा जीना हराम कर देगी!

साली (हंसते हुए): डरो मत जीजा जी, दीदी अभी मेरे ही फोन पर बिजी हैं

और आपके बारे में ही पूछ रही हैं कि आप इतनी रात तक जागकर क्या कर रहे हो!

जीजा जी (बेहोश होते-होते): …!

अध्यापक- टेबल पर चाय किसने गिराई? इसे अपनी मातृभाषा में बोलो.

छात्र- मातृभाषा मतलब मां की भाषा में?

अध्यापक- हां.

छात्र- अरे छाती कूटा म्हारा जीव लिया बिना तने चैन नी पड़े? अध्यापक बेहोश !

टीचर क्लास में- दिल्ली में कुतुब मीनार है.

पप्पू क्लास में सो रहा था…

टीचर ने उसे जगाया और पूछा- बता मैंने अभी क्या बोला?

पप्पू- दिल्ली में कुत्ता बीमार है.

पति: अरे भाग्यवान! जरा देखना, अलमारी की चाबी नहीं मिल रही है।

पत्नी: तुम भी न, बिल्कुल भुलक्कड़ हो! चाबी तो कब की खो चुकी है, इसलिए तो मैंने नया ताला लगवा दिया था।

पति: हे भगवान! तो वो जो 5 रुपये देकर मैं नई चाबी बनवा कर लाया हूं, वो किसके लिए है?

डॉक्टर: आपके पैर का अंगूठा सड़ गया है, इसे काटना पड़ेगा।

संता: डॉक्टर साहब, कुछ भी करो पर काटो मत।

डॉक्टर: क्यों, कोई खास वजह?

संता: अरे डॉक्टर साहब, अगर अंगूठा कट गया तो मैं ‘व्हाट्सएप’ पर लोगों को ‘Thumbs Up’कैसे भेजूंगा!

साली: जीजा जी, इस बार बोर्ड परीक्षा में मेरे 90% मार्क्स आए हैं, अब बताओ मुझे क्या इनाम मिलेगा?

जीजा जी: शाबाश! चल, आज तुझे अपनी पसंद की कोई भी चीज़ ऑनलाइन दिखा…

साली (खुश होकर): सचमुच? क्या मंगाऊं?

जीजा जी: बस, वो चीज़ स्क्रीन पर देखकर ज़ोर-ज़ोर से ताली बजा लेना, क्योंकि असली ऑर्डर तो मैं अपनी बीवी (यानी तेरी बहन) के लिए ही करूंगा!

साली: जीजा जी, आप इतने सीधे और शांत स्वभाव के क्यों हैं? मेरी दीदी ने आपको कैसे काबू में कर रखा है?

जीजा जी (आंखें भरते हुए): बेटा, जब शेर को भी पिंजरे में बंद किया जाता है, तो उसकी दहाड़ भी म्याऊँ बन जाती है… तू बस अपनी शादी होने दे, तुझे सारे जवाब अपने आप मिल जाएंगे!