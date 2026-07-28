Funny Jokes: मुझे वो लड़के बिल्कुल पसंद नहीं जिनका साइज…, सहेली के टोकने पर मिला ऐसा जवाब, सुनकर सिर पकड़ लेंगे

Funny Jokes: सेहतमंद रहने के लिए अच्छा खानपान ही नहीं, बल्कि अच्छी हवा हंसी-मजाक भी जरूरी है. ये आपको हेल्दी रखने में अहम भूमिका निभाती है. अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी. हेल्थ एक्सपर्ट भी खुश रहने की सलाह देते हैं. बता दें कि, आपकी हंसी थेरेपी का काम करती है. इसीलिए हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं. इन जोक्स को पढ़कर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सफर…

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

लड़की: यार, मुझे वो लड़के बिल्कुल पसंद नहीं जिनका साइज…

सहेली (टोकते हुए): जिनका क्या?

लड़की: जिनका दिल बहुत छोटा होता है, हमेशा शक करते रहते हैं! तुम क्या सोच रही थी?

पत्नी: शादी से पहले तो कहते थे कि तुम्हारे लिए चांद-तारे तोड़ लाऊंगा, अब रात को छूते तक नहीं!

पति: भाग्यवान, तब ‘बैटरी’ फुल चार्ज थी, अब दिन भर ऑफिस में काम करके शाम तक केवल ‘लो-बैटरी’ का सिग्नल बचता है!

पति: सुनो, आज रात कुछ नया ट्राई करें क्या?

पत्नी: हां क्यों नहीं, बताओ क्या करना है?

पति: तुम बस सो जाओ और मुझे अपना ‘सिस्टम’ बिना पासवर्ड के इस्तेमाल करने दो!

शादी की पहली रात को दूल्हा घबराया हुआ था।

दुल्हन: क्या हुआ जी, इतने डरे हुए क्यों हो?

दूल्हा: मैंने सुना है कि पहली बार में बहुत दर्द होता है…

दुल्हन: अरे बुद्धू, वो इंजेक्शन लगाने में होता है, तुम काम शुरू करो!

दर्जी: मैडम, आपकी स्कर्ट की लंबाई कितनी रखनी है?

लड़की: बस इतनी रखना कि ऊपर वाले को उम्मीद रहे और नीचे वाले को सस्पेंस!

मरीज: डॉक्टर साहब, रात को सोते समय अजीब सी बेचैनी होती है।

डॉक्टर: कुछ नहीं, बस सोने से पहले अपनी ‘हार्ड डिस्क’ खाली कर लिया करो, नींद बहुत सुकून की आएगी! 🛌

पत्नी: हमारी शादी को 5 साल हो गए, पर आप कभी मुझे लॉन्ग ड्राइव पर नहीं ले गए।

पति: अरे भाग्यवान, जब घर में ही रोज रात को गाड़ी ‘टॉप गियर’ में चलती हो, तो बाहर पेट्रोल फूंकने की क्या जरूरत! 🚗

लड़की: डॉक्टर साहब, वजन बढ़ाने के लिए क्या खाऊं?

डॉक्टर: रोज सुबह-शाम एक केला खाया करो।

लड़की: खाने के अलावा कोई और तरीका नहीं है क्या?