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Funny Jokes: मुझे वो लड़के बिल्कुल पसंद नहीं जिनका साइज…, सहेली के टोकने पर मिला ऐसा जवाब, सुनकर सिर पकड़ लेंगे

Funny Jokes: आपकी हंसी थेरेपी का काम करती है. इसीलिए हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं. इन जोक्स को पढ़कर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सफर...

By: Lalit Kumar | Published: July 28, 2026 5:57:10 PM IST

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी. (Inkhabar)
इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी. (Inkhabar)


Funny Jokes: सेहतमंद रहने के लिए अच्छा खानपान ही नहीं, बल्कि अच्छी हवा हंसी-मजाक भी जरूरी है. ये आपको हेल्दी रखने में अहम भूमिका निभाती है. अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी. हेल्थ एक्सपर्ट भी खुश रहने की सलाह देते हैं. बता दें कि, आपकी हंसी थेरेपी का काम करती है. इसीलिए हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं. इन जोक्स को पढ़कर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सफर…

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

लड़की: यार, मुझे वो लड़के बिल्कुल पसंद नहीं जिनका साइज…
सहेली (टोकते हुए): जिनका क्या?
लड़की: जिनका दिल बहुत छोटा होता है, हमेशा शक करते रहते हैं! तुम क्या सोच रही थी?

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पत्नी: शादी से पहले तो कहते थे कि तुम्हारे लिए चांद-तारे तोड़ लाऊंगा, अब रात को छूते तक नहीं!
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लड़की: डॉक्टर साहब, वजन बढ़ाने के लिए क्या खाऊं?
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Tags: funny jokesfunny storylifestyle
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