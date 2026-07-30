Funny Jokes: जानू, मैं तुम्हारी याद में 24 घंटे रोता हूं, लड़की के पूछने पर लड़के का जवाब सुन लोटपोट हो जाएंगे

Funny Jokes: सेहतमंद रहने के लिए अच्छा खानपान ही नहीं, बल्कि अच्छी हवा हंसी-मजाक भी जरूरी है. ये आपको हेल्दी रखने में अहम भूमिका निभाती है. अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी. हेल्थ एक्सपर्ट भी खुश रहने की सलाह देते हैं. बता दें कि, आपकी हंसी थेरेपी का काम करती है. इसीलिए हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं. इन जोक्स को पढ़कर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे. तो चलिए वैलेंटाइन डे पर शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सफर…

इन जोक्स को पढ़कर खूब लगाएंगे ठहाके

लड़का: जानू, मैं तुम्हारी याद में 24 घंटे रोता हूं।

लड़की: अच्छा! तो फिर कल दोपहर 2 बजे तुम्हारा फोन बिजी क्यों आ रहा था?

लड़का: वो… मैं रोते-रोते हिचकियां साफ करने के लिए कस्टमर केयर से बात कर रहा था!

डॉक्टर: वजन घटाना है तो रोज सुबह सिर्फ एक समोसा खाया करो।

मरीज (खुश होकर): थैंक यू डॉक्टर! खाने से पहले या खाने के बाद?

डॉक्टर: (बेहोश)

टीचर: ‘विंडो’ (Window) का मतलब खिड़की होता है, तो ‘विंडोपेन’ (Windowpane) का मतलब क्या हुआ?

पप्पू: सर, खिड़की का दर्द! जैसे हमारे पेट में पेन (Pain) होता है।

पिता: पप्पू, इस बार परीक्षा में 90% नंबर आने चाहिए!

पप्पू: नहीं पापा, मैं तो 100% लाऊंगा।

पिता: क्यों मजाक कर रहे हो?

पप्पू: शुरुआत किसने की थी पापा?

एक कंजूस आदमी डॉक्टर के पास गया।

कंजूस: डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी बीमार है।

डॉक्टर: ठीक है, फीस 500 रुपये लगेगी।

कंजूस: एक काम करो डॉक्टर साहब, आप सिर्फ बीमारी का नाम बता दो,

मैं पड़ोस वाले मेडिकल स्टोर से मुफ्त में पूछ कर दवा ले लूंगा!

पहला दोस्त: भाई, बैंक वाले लोन के लिए पीछे पड़े हैं।

दूसरा दोस्त: तो ले ले ना!

पहला दोस्त: अरे नहीं भाई, मैं एटीएम से पैसे निकालने जाता हूं तो वो कहते हैं ‘योर ट्रांजैक्शन इज बीइंग प्रोसेस्ड’,

मुझे लगता है वो मेरी कुंडली चेक कर रहे हैं!

पति: आज खाने में क्या बना है?

पत्नी: जो कल बना था, वही है।

पति: पर कल तो कुछ नहीं बना था?

पत्नी: तो आज भी वही खा लो, रोज-रोज वैरायटी कहां से लाऊं!

पप्पू: हे भगवान, मुझे कोई ऐसी शक्ति दो जिससे मैं सब कुछ गायब कर सकूं!

भगवान: तथास्तु!

पप्पू की जेब से तुरंत उसका पर्स गायब हो गया।

मरीज: डॉक्टर साहब, आपने जो चश्मा दिया है, उससे मुझे सब कुछ डबल दिखाई दे रहा है।

डॉक्टर: कोई बात नहीं, काउंटर पर जाकर डबल फीस जमा करवा दो!